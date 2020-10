Das Rathaus in Bad Sulza.

Ortschaftsrat tagt am Donnerstag in Bad Sulza

Zu seiner achten Sitzung tritt am Donnerstag, 8. Oktober, der Ortschaftsrat von Bad Sulza zusammen. Um 19 Uhr beginnt im Ratssaal des Rathauses der öffentliche Teil der Veranstaltung, der mit einer Bürgerfragestunde beendet wird. Bis zu diesem Tagesordnungspunkt sollen verschiedene Themen besprochen werden, so etwa die Verteilung finanzieller Mittel an die Vereine der Ortschaft, der Kauf eines Bodentrampolins für den Spielplatz Auf dem Walzel oder die diesjährige Seniorenweihnachtsfeier. Außerdem soll ein Datum für eine Neuauflage der Putzaktion „Sauberes Bad Sulza“ festgelegt werden und möchte Ortschaftsbürgermeister Dieter Kranich allgemeine Informationen bekannt geben.