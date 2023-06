Der Ostbeauftragte Carsten Schneider hält mehr DDR-Geschichte in Lehrplänen für wichtig. (Archivfoto)

Ostbeauftragter: DDR-Geschichte kommt in der Schule zu kurz

Berlin. Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider, hat sich für mehr DDR-Geschichte auf den Lehrplänen der Schulen ausgesprochen.

70 Jahre nach dem Volksaufstand in der DDR hat sich der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider, für mehr DDR-Geschichte auf den Lehrplänen der Schulen ausgesprochen. Die Zeit, in der sich im Geschichts- und Sozialkunde-Unterricht mit der DDR beschäftigt wird, sei "viel zu kurz", sagte der SPD-Politiker im Interview des SWR-Hauptstadtstudios. Zum Jahrestag des Aufstands sagte er, vom 17. Juni gehe heute die Botschaft aus, dass der Wille nach Freiheit "stärker ist als alles andere".

Am 17. Juni 1953 hatten in der gesamten DDR etwa eine Million Menschen gegen höhere Arbeitsnormen, aber auch gegen die Sozialistische Einheitspartei SED und die deutsche Teilung, für freie Wahlen und mehr Wohlstand demonstriert. Die sowjetische Besatzungsmacht, die DDR-Volkspolizei und die Staatssicherheit stoppten die Proteste. Mindestens 55 Menschen wurden getötet, mehr als 10.000 wurden verhaftet.

Schneider bemängelte zudem das geringe Interesse von Menschen aus Westdeutschland am Osten. "99,5 Prozent der Ostdeutschen waren im Westen, aber 25 Prozent der Westdeutschen waren noch nie in Ostdeutschland". Wenn er offen spreche, dann spüre er keine Neugier bezüglich der Lebenserfahrung Ostdeutscher und Brüchen in ostdeutschen Biografien, sondern da herrsche "im Zweifel eine Totenstille".

