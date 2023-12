Ostthüringer FDP-Abgeordneter gibt sein Mandat ab

Saalfeld/Berlin. 2019 ist er in den Bundestag nachgerückt. Nach vier Jahren macht der Malermeister Schluss mit der großen Politik. Um wen es geht:

Der Ostthüringer Bundestagsabgeordnete Reginald Hanke (FDP) gibt zum Jahresende sein Mandat ab. Das hat er am Dienstag in der Fraktionssitzung in Berlin seinen Kolleginnen und Kollegen mitgeteilt. „Es war mir eine große Ehre, den Menschen, die mich gewählt haben, aber auch allen anderen zu diesen und mich für die Belange der Bürger einzusetzen“, sagte Hanke auf Anfrage dieser Zeitung.

Für Thüringer FDP-Chef Kemmerich in den Bundestag nachgerückt

Erst 2014 in die Partei eingetreten, schaffte es der Handwerksmeister aus dem kleinen Dorf Breternitz (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) in der FDP schnell nach oben. 2019 rückte er, auf Listenplatz 3 zur Bundestagswahl gesetzt, für den FDP-Landesvorsitzenden Thomas Kemmerich in den Bundestag nach, der als Spitzenkandidat in Thüringen in den Landtag zurückkehrte.

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Tim Wagner aus Jena rückt in den Bundestag nach. Foto: Fabian Klaus

Hanke arbeitete im Bundestag vor allem im Petitionsausschuss intensiv. Mehr als 600 Petitionen entschied er als Berichterstatter für die FDP und beriet für seine Partei 1625 Petitionen mit. Zuletzt konnte Hanke für seine Heimatregion einen bedeutenden Erfolg verkünden. Der Bund wird den Neubau der Linkenmühlenbrücke mit sieben Millionen Euro fördern. Hanke hatte sich dafür über Jahre eingesetzt.

Reginald Hanke scheidet aus dem Bundestag aus. Foto: Thomas Spanier

Warum er jetzt in Berlin ausscheidet? Ist es Unzufriedenheit mit der eigenen Partei? Hanke sagt deutlich nein. Er habe das, sagt er, aus ganz freien Stücken entschieden und verweist darauf, in diesem Jahr seinen 67. Geburtstag gefeiert und damit das Rentenalter erreicht zu haben. „Im neuen Jahr freue ich mich darauf, mich den anderen schönen Dingen des Lebens zu widmen“, sagt er.

Direkt betroffen von dem Ausscheiden Hankes ist die Thüringer FDP-Landtagsgruppe. Deren (Noch)-Geschäftsführer Tim Wagner wird in den Bundestag nachrücken. Wagner bestätigt das auf Anfrage.