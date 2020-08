Die Inszenierung des großen politischen Lagerfeuers, um das sich Amerika alle vier Jahre versammelt, fällt diesmal aus. Keine Hollywood-reifen Jubel-Delegierten der 50 Bundesstaaten in riesigen Arenen. Kein donnernder Applaus. Keine Live-Reden mit Szenen-Applaus. Keine Dauerwerbesendungen voller Pathos. Kein Lametta. Und erst recht keine Luftballon-Bombardements für die TV-Kameras und die Millionen daheim an den Fernsehgeräten.

Das Coronavirus hat die Regisseure der Nominierungsparteitage, die vor den Präsidentschaftswahlen im November für den letzten Mobilisierungsschub sorgen sollen, fast komplett ins Digitale gezwungen. Die Demokraten, bei denen Joe Biden am Donnerstag in seiner Heimatstadt Wilmington/Delaware offiziell seine Nominierung als Herausforderer Donald Trumps annimmt, machen Montag mit Michelle Obama den Anfang.

Fans von Bernie Sanders buhten sich streckenweise die Seele aus dem Leib

Die ehemalige First Lady setzt mit einer bereits in ihrem Sommer-Domizil Martha`s Vineyard aufgezeichneten Rede-Konserve den Schlusspunkt unter einen prominenten Reigen derer, die ihr gutes Wort für den 77-Jährigen einlegen werden. Gatte Barack Obama kommt am Mittwoch dran. Ebenso Kamala Harris, die designierte Vizepräsidentschaftskandidatin.

Zwischendurch auch die Clintons, Bill und Hillary, die Galionsfigur der Parteilinken, Bernie Sanders, und viele andere, die zu den prägenden Figuren der Partei mit dem Esel im Wappen zählen und diesmal eine versöhnliche Botschaft teilen: „Amerika vereinen”. Damit das in Zeiten extremer Polarisierung verfängt, die viel mit Amtsinhaber Donald Trump zu tun hat, soll vermieden werden, was 2016 wie ein dunkler Schatten über der damaligen „Convention” in Philadelphia lag.

Fans des Hillary Clinton unterlegenen Bernie Sanders buhten sich streckenweise die Seele aus dem Leib. Es herrschte Aufruhr gegen die Kandidatin. Womit diesmal, schon wegen der dezentral an vielen Orten Amerikas (“Wohnzimmern, Fabriken, Kleinunternehmen, Schulen, Stadtplätze”) zugeschalteten Protagonisten und der Abwesenheit von Live-Publikum, nicht zu rechnen ist.

Alles schaut darauf, wo Trump seine zentrale Rede am letzten Tag halten wird

Biden hat Sanders, der bis März sein ärgster Rivale war, früh programmatische Teilhabe an der politischen Plattform für die Wahl zugesichert. Beide Männer sind eine Ewigkeit im Geschäft und wissen: Internen Zwist will man Trump nicht gönnen. Wie die Parteitags-Intendanz für Emotionalität unter Internet-Bedingungen sorgen will, ist unklar. Junge, angesagte Pop-Stars wie Billie Eilish, Leon Bridges, Maggie Rogers und die Frauen-Countryband “Chicks” (früher Dixie Chicks) sind für musikalische Akzente eingekauft worden.

Reale Menschen, die regulatorische Pflichtaufgaben erfüllen, sind am Tagungsort Milwaukee/Wisconsin nur in Hunderter-Stärke vertreten. Damit die Aufmerksamkeitskurve an den vier Abenden (mit jeweils zwei Stunden Nonstop-Programm im Fernsehen und auf diversen Internet-Portalen zwischen 21 und 23 Uhr Ostküsten-Zeit zu verfolgen – heißt 3 bis 5 Uhr jeweils am Folgetag in Deutschland) nicht abreißt, sei vor allem die Technik gefragt, sagt ein Mitglied der Organisation.

Die Republikaner und Präsident Donald Trump, der während Bidens Parteitag TV-Zeit absaugende Stippvisiten in vier umkämpften Swing States plant, unter anderem in Scranton/Pennsylvania, der Geburtsstadt von Biden, ziehen mit ihrer „Convention” vom 24. bis 27. August nach. Der bürokratische Teil der Versammlung in Charlotte/North Carolina ist medial unerheblich.

Alles schaut darauf, wo Trump seine zentrale Rede am letzten Tag halten wird. Neben dem Weißen Haus, was ungewöhnlich und ethisch-rechtlich nicht unproblematisch wäre, sind derzeit die Schlachtfelder des Bürgerkrieges in Gettysburg in der Verlosung.

