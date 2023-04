Die Veröffentlichung geheimer US-Regierungsdokumente im Internet stellt laut Washington ein "sehr hohes Risiko" für die nationale Sicherheit dar. Dabei geht es unter anderem um Informationen zur geplanten Frühjahrsoffensive der Ukraine im Krieg gegen Russland. Auch die Waffenlieferungen von Verbündeten sind Thema in den Papieren.

Washington. Ein 21-Jähriger soll amerikanische Geheimpapiere durchgestochen haben. Seine Fans nennen ihn „OG”. Wer ist der Mann, den das FBI jagt?

Seine gut 25 jugendlichen Anhänger in einer abgeschirmten Ecke der Videospiel-Online-Plattform „Discord” nannten ihn ehrfürchtig „OG”: für „Original Gangster”. Was anerkennend so viel wie Teufelskerl oder Kupferstecher alter Schule bedeutet.

„OG” soll nach Recherchen der Washington Post hinter einem der größten US-Geheimdienstlecks der vergangenen Jahre stecken. Es bringt seit Tagen Hauptstädte und Regierungen weltweit in Wallung.

Die „New York Times” identifizierte den Täter am Donnerstagmittag als den 21-jährigen Jack Teixeira, Mitglied der Nationalgarde im Bundesstaat Massachusetts. Sicherheitsbehörden wollten umgehend mit Teixeira in Kontakt treten, hieß es. Er gehört dem geheimdienstlichen Arm der Nationalgarde an. Nach Angaben seiner Mutter war er zuletzt auf einer Militärbasis auf Cape Cod stationiert.

Die „Post” hat – nach Einholung der mütterlichen Genehmigung – stundenlang mit einem minderjährigen Mitglied der Chatgruppe geredet. Ähnlich ging die New York Times vor. Ihre Erkenntnisse decken sich. Der junge Mann, dessen Name zurückgehalten wird, hat gegenüber der Hauptstadtzeitung umfassend geschildert, wie Dutzende hochsensible Dokumente angeblich durch eine Art Unfall ins „world wide web” gelangten.

USA: „OG“ wird als Waffen-Narr beschrieben

Aus Gründen der Authentizität hat die Zeitung ein Video mit dem darauf unkenntlich gemachten Zeugen veröffentlicht, dessen Angaben von einem weiteren Mitglied der Chat-Gruppe bestätigt worden sein sollen. Danach hat „OG”, dessen Identität und Aufenthaltsort der Informant bisher nicht preisgeben hat, schon 2022 während der Corona-Pandemie damit begonnen, Dokumente zu verbreiten, die er einer gesicherten Einrichtung, in der Handy-Verbot geherrscht habe, einsehen konnte. „OG“ wird als Waffen-Narr beschrieben.

Eine unabhängige Überprüfung des Wahrheitsgehalt der Geschichte ist zurzeit nicht möglich. Das Verteidigungsministerium verweist auf eine gerade begonnene Sonder-Ermittlung des Justizministeriums. Das Weiße Haus lehnte bisher ebenfalls substanzielle Stellungnahmen ab.

„Er ist fit. Er ist stark. Er ist bewaffnet“

Die Schlüsselfigur des Skandals wird beinahe als heldenhafte Action-Film-Figur à la Jason Bourne geschildert. „Er ist fit. Er ist stark. Er ist bewaffnet. Er ist trainiert. So ziemlich alles, was man in einem verrückten Film erwarten würde”, sagte die jugendliche Quelle in bewunderndem Ton der „Washington Post”. Ein Video, das den „Leaker” (Durchstecher) nach Ausstoßen rassistischer und antisemitischer Tiraden beim Abfeuern einer großkalibrigen Waffe zeigt, soll diesen Eindruck untermauern.

Über die Motivation der Durchstechereien, die die US-Regierung wie bei massiv in Verlegenheit und Misskredit bei Verbündeten bringen, liefert der anonym gehaltene Zeuge eine überraschend trivial klingende Erklärung: „OG“ sei kein „Whistleblower”, der wie Snowden vor zehn Jahren mit der Veröffentlichung von illegalen US-Abhör-Methoden Missstände aufdecken wollte. Auch die Vermutung, es könne sich um einen Agenten handeln, der für Russland und/oder die Ukraine arbeitet, sei abwegig. „OG“ habe vielmehr nur mit seinem Herrschaftswissen die kleine Online-Familie beeindrucken wollen, die er um sich gescharrt habe.

Erst abgetippt, später abfotografiert, weil es zu mühsam war

Wo „OG“ politisch steht, bleibt offen. Der Informant schildert ihn als latenten Kritiker der US-Regierung, der Strafverfolgungsbehörden und der Geheimdienste, deren Ziel es sei, die Bürger der Vereinigten Staaten zu unterdrücken. Als die Hauptfigur dem Abtippen der nur in einer besonders gesicherten Militäreinrichtung einsehbaren Informationen überdrüssig wurde, begann er nach Schilderung des Zeugen mit dem simplen Abfotografieren - und stellte so immer mehr Dokumente seiner Chatgruppe zur Verfügung. Über 300 Aufnahmen soll es geben.

Das Verteidigungsministerium in Washington. Foto: JOSHUA ROBERTS / Reuters

Das Zirkulieren brisantester Papiere aus den höchsten sicherheitspolitischen Kreisen mehrerer Länder in einem eng abgeschotteten virtuellen Raum hätte noch wochenlang unbehelligt weitergehen können. Wenn nicht ein Mitglied Dokumente auf einem anderen Discord-Server platziert hätte, der mit einem YouTube-Aktivisten namens „wow_mao” verbunden gewesen sei. Plötzlich hatten Tausende Discord-Nutzer Zugriff auf die brisanten Unterlagen.

Unrechtsbewusstsein hatte „OG“ offenbar nicht

„OG“ habe Mitte März die Verbreitung neuer Infos gestoppt. Anfang April dann tauchten die ersten Papiere, den russischen Krieg in der Ukraine betreffend, auf russischen Telegram-Kanälen und der von Verschwörern und anderen Extremisten genutzten 4chan-Plattform auf. Für die Zukunft von „OG“ sieht sein ehemaliger Fan und Nutzer schwarz. Der Informant der „Washington Post”, der mit dem „Leaker” noch in den letzten Tagen in Kontakt stand, schließt nicht aus, dass „OG“ im Strafgefangenenlager Guantanamo landet oder liquidiert wird, wenn die Jagd der Bundespolizei FBI nach ihm erfolgreich sein sollte.

Unrechtsbewusstsein entwickelte der Informant der Zeitung offenbar nicht. Die Öffentlichkeit habe ein Recht darauf, zu erfahren, wie die US-Regierung verbündete wie verfeindete Länder ausspähe, sagte er. Vorwürfe machte der unter 18-Jährige lediglich dem Teenager, der die Vertraulichkeit der geschlossenen Chat-Gruppe brach und Dokumente der breiten Internetgemeinde zur Verfügung stellte. „Vielleicht hätten wir bessere Sicherheitsvorkehrungen treffen sollen.”

Ist die Geschichte um „OG“ nur ein Ablenkungsmanöver?

Die Schlüsselfigur sei komplett im Bilde über den durch ihn ausgelösten Aufruhr in der Militär- und Geheimdienste-Szene. „Er wirkt ziemlich durcheinander. Er weiß nicht, wie er die Situation lösen kann.” In seiner letzten Mitteilung an die Chat-Gruppe habe „OG“ dringend darum gebeten, alle Informationen zu löschen, die auf ihn zurückgeführt werden könnten.

Wann und ob „OG" enttarnt und festgenommen wird, ist ungewiss. Präsident Joe Biden sagte während seiner Irland-Reise, dass die Behörden einem Zugriff nähergekommen sein.