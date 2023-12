Berlin Der Verteidigungsminister denkt über einen Pflichtdienst bei der Bundeswehr nach. Seine Partei lehnt das ab. Politik-News im Blog.

Kommunen fordern schnelle Umsetzung der EU-Asylreform

SPD-Chefin Esken gegen Rückkehr zur Wehrpflicht

Bundesregierung will Ticketsteuer auf Passagierflüge erhöhen

Söders Kreuze bleiben hängen

Positiver Corona-Test bei Olaf Scholz

Berlin. Viele Branchen in Deutschland ächzen unter dem Personalmangel. Geschäfte bleiben geschlossen, Pakete kommen später an. Doch was ist im Verteidigungsfall, wenn der Bundeswehr der Nachwuchs fehlt? Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) will es nicht so weit kommen lassen und denkt über eine Rückkehr zur Wehrpflicht nach. Seine eigene Partei lehnt das allerdings ab.

Politik-News vom 20. Dezember: Gemeindebund fordert rasche Umsetzung der EU-Asylreform

10.37 Uhr: Die Kommunen haben die Einigung über eine Reform des europäischen Asylsystems begrüßt und eine schnelle Umsetzung gefordert. „Gerade der bessere Schutz der EU-Außengrenzen und die vereinbarten einheitlichen Grenzverfahren können dazu beitragen, illegale Migration nach Europa wirksam zu begrenzen“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Gerd Landsberg, unserer Redaktion. „Auch der neu geschaffene Solidaritätsmechanismus ist wichtig, um eine bessere und gerechtere Verteilung innerhalb der Europäischen Union zu erreichen.“ Die Unterbringung, Versorgung und Integration der nach Europa geflüchteten Menschen könne nicht von wenigen Staaten allein bewältigt werden.

Landsberg mahnte, keine weitere Zeit zu verlieren und die notwendige Bestätigung durch das Europaparlament und die EU-Staaten rasch herbeizuführen. „Die nun gefassten Beschlüsse sollten schnell umgesetzt und nicht in einzelnen Staaten verwässert werden“, sagte er.

Auch der Präsident des Deutschen Landkreistages, Reinhard Sager rief zu einer raschen Umsetzung auf. Die Beschlüsse gingen in die richtige Richtung, könnten aber „nur ein erster Schritt hin zu einer dringend notwendigen wirksamen Begrenzung illegaler Migration sein“, sagte er unserer Redaktion. „Es muss vor allem verhindert werden, dass sich Menschen ohne Aussicht auf Anerkennung überhaupt auf den Weg nach Europa machen. Abgelehnte Asylbewerber müssen konsequenter zurückgeführt werden. Dazu bedarf es schneller Asyl- und Gerichtsverfahren sowie einer engen Zusammenarbeit mit den Herkunftsstaaten.“

SPD-Chefin Esken gegen Rückkehr zur Wehrpflicht

7.56 Uhr: SPD-Chefin Saskia Esken hat Überlegungen von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) zu einer Rückkehr zur Wehrpflicht zurückgewiesen. „Ich halte wenig von einer Wiedereinführung einer Pflicht, einer Verpflichtung von erwachsenen Menschen, schon mal grundsätzlich aus meinem Menschenbild heraus“, sagte Esken in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. „Ich glaube, dass die Bundeswehr so als Berufsarmee jetzt auch gut aufgestellt ist und weiterentwickelt werden muss.“

Der Ampel-Koalitionspartner FDP hat die Überlegungen bereits zurückgewiesen. Nun stößt der SPD-Minister auch in seiner eigenen Partei auf Ablehnung. „Ich glaube, dass die Aussetzung und faktische Abschaffung der Wehrpflicht gute Gründe hatte“, sagte Parteichefin Esken der dpa. Die Bundeswehr habe sich mittlerweile so entwickelt, dass sie gar nicht ad hoc in der Lage wäre, eine Wehrpflicht umzusetzen. „Denn diese Ausbildungseinheiten, die dazu notwendig sind, sind ja gar nicht mehr vorhanden.“

Politik-News vom 19. Dezember: Bundesregierung will Ticketsteuer auf Passagierflüge erhöhen

16.55 Uhr: Die Bundesregierung will wegen der Haushaltskrise die Ticketsteuer auf Passagierflüge anheben. Die Luftverkehrsabgabe werde angepasst, teilte der Sprecher der Bundesregierung am Dienstag mit Blick auf die Einigung zum Bundeshaushalt 2024 mit.

Eine Passagiermaschine hebt vor der untergehenden Sonne vom Flughafen Frankfurt ab. Die Bundesregierung will wegen der Haushaltskrise die Ticketsteuer auf Passagierflüge anheben. Foto: Boris Roessler / DPA Images

Bundesverwaltungsgericht: Söders Kreuzerlass ist rechtmäßig

14.25 Uhr: Der umstrittene Kreuzerlass von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ist nicht rechtswidrig. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entschied am Dienstag, dass der Freistaat Bayern die im Eingangsbereich seiner Dienstgebäude angebrachten Kreuze nicht entfernen muss.

Die Kreuze verletzten nicht das Recht anderer Weltanschauungsgemeinschaften auf Religionsfreiheit. Sie seien auch kein Verstoß gegen das grundrechtliche Diskriminierungsverbot wegen des Glaubens, entschied das Bundesverwaltungsgericht. Die Richter wiesen die Revisionen des Bundes für Geistesfreiheit zurück. Dieser hielt die Vorschrift von 2018 für rechtswidrig und wollte auf dem Klageweg den Freistaat zum Abhängen der Kreuze verpflichten.

Die Vorschrift lautet: „Im Eingangsbereich eines jeden Dienstgebäudes ist als Ausdruck der geschichtlichen und kulturellen Prägung Bayerns gut sichtbar ein Kreuz anzubringen.“

Der Bund für Geistesfreiheit in München und in Bayern sah dadurch die Weltanschauungsfreiheit seiner Mitglieder und die staatliche Neutralitätspflicht verletzt. Schon vor der Urteilsverkündung hatte er den nächsten Schritt angekündigt: Im Falle einer Niederlage werde man sich an das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe wenden.

Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, betritt bei einem Besuch eine Schulklasse. Im Hintergrund hängt ein Kreuz an der Wand. Foto: Sven Hoppe / DPA Images

Politik-News vom 18. Dezember:

Inmitten der aktuellen Infektionswelle hat es auch den Bundeskanzler erwischt: Olaf Scholz machte am Montag seinen positiven Corona-Test selbst öffentlich.

Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil hat sich für eine stärkere Entlastung von Pendlerinnen und Pendlern ausgesprochen. Die aktuellen Pläne der Ampel-Koalition für den Haushalt 2024 enthielten Belastungen für die „arbeitende Mitte“, sagte Klingbeil im „Bild“-Podcast „Ronzheimer“. Als Ausgleichsmöglichkeit dafür brachte er die Pendlerpauschale ins Gespräch.

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert dringt auf eine höhere Steuerlast für Haushalte mit hohen Einkommen.

Politik-News vom 17. Dezember:

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat das Auslaufen der E-Auto-Förderung verteidigt. Es sei immer klar gewesen, dass die zur Verfügung stehenden Mittel irgendwann enden würden, sagte Lindner am Sonntag in der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will keinerlei Veränderung bei der

. „Die Schuldenbremse wird nicht aufgeweicht. Ich bin auch sehr enttäuscht, dass Christian Lindner in einem neuen Interview sagte, na ja, vielleicht ein bisschen könnte man doch daran rumfummeln“, sagte Söder am Sonntag.

Den Politik-Newsblog der vergangenen Woche finden Sie hier.