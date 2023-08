Berlin. Die EZB will laut Präsidentin Christine Lagarde die Inflation mittelfristig bei zwei Prozent halten – alle Politik-News lesen Sie hier.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat sich zur weiter hohen Inflation in der Eurozone geäußert

Ermäßigter Mehrwertsteuer-Satz in der Gastronomie: FDP warnt und vertröstet die Wirte

Hofreiter fordert die Ukraine nach Prigoschin-Ermordung umfassender zu unterstützen

BDI-Präsident Russwurm nennt Zoff der Ampel "Sandkastenspielchen" und äußert klare Forderungen

CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen sieht Putins Machtsystem zunehmend gefährdet

Linken-Chefin Janine Wissler hält es für unwahrscheinlich, dass viele Parteimitglieder zu einer neugegründeten Partei von Sahra Wagenknecht wechseln würden

Berlin. Der Streit in der Ampel scheint kein Ende zu nehmen. Die Kabinettsklausur in Meseberg soll nun einige Diskussionspunkte zwischen SPD, FDP und Grünen klären. Das fordert auch BDI-Präsident Russwurm und betitelt den Zoff der Koalition als "Sandkastenspielchen".

Streitig ist auch der ermäßigte Mehrwertsteuersatz für die Gastronomie. Die Hilfsmaßnahme aus der Corona-Zeit läuft aus. Keine Pandemuie - kein Steuerprivileg? Es drohen in der Folge erstens höhere Preise und zweitens eine Pleitewelle. Die Branche warnt, dass bis zu 12.000 Betriebe womöglich aufgeben müssen.

Die FDP scheidet als Schutzpatron der Wirte aus. Sie dämpft die Erwartungen auf eine Fortsetzung des Mehrwertsteuer-Privilegs. Die Freien Demokraten vertrösten die Branche. Erst mal die Steuerschätzung abwarten...

Die wichtigsten Nachrichten des Tages aus der Bundespolitik finden Sie hier im News-Blog.

Politik-News vom 25. August: EZB-Präsidentin Lagarde sagt Infaltion weiter den Kampf an

23 Uhr: Christine Lagarde – Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) – bekräftigte auf der Notenbank-Konferenz in Jackson Hole (USA), dass der Kampf gegen die anhaltend hohe Inflation im Euroraum noch nicht beendet ist. Die EZB wird nach ihren Worten eine strikte Geldpolitik verfolgen, bis eine Teuerungsrate von zwei Prozent mittelfristig erreicht ist. Es sei von zentraler Bedeutung, das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Institution zu bewahren – und sicherzustellen, dass die Ziele der EZB konsequent verfolgt werden.

Ein extremer Anstieg der Inflation – getrieben von steigenden Energie- und Lebensmittelpreisen infolge des Ukraine-Kriegs – hatte die EZB jüngst zu neun aufeinanderfolgenden Zinserhöhungen veranlasst – eine beispiellose Reaktion in ihrer Geschichte. Der aktuelle Leitzins liegt bei 4,25 Prozent. Diese höheren Zinsen machen Kredite teurer, was wiederum dazu dient, die Nachfrage zu reduzieren und die Inflation zu kontrollieren. Andererseits verbessern sich dadurch die Konditionen beim Tagesgeld und Festgeld.

Buschmann will mitbetreuende Elternteile finanziell entlasten

14:54 Uhr: Mütter oder Väter, die sich wesentlich an der Betreuung gemeinsamer Kinder beteiligen, sollen weniger Unterhalt zahlen müssen. Details seiner vor Kurzem angekündigten Pläne zur Reform des Betreuungsrechts hat Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) am Freitag in Berlin vorgestellt. Elternteile, die sich zwischen 30 und 49 Prozent an der Betreuung beteiligen, sollen finanziell entlastet werden. Derzeit müssen diese Elternteile dem Ministerium zufolge den vollen Unterhalt mit nur sehr geringen Abschlägen zahlen. Die Reform soll Anreize schaffen, sich mehr einzubringen.

"Das geltende Unterhaltsrecht kennt nur sehr begrenzte Ausnahmen vom Grundsatz "Eine(r) betreut, eine(r) zahlt"“, erklärte das Ministerium. Eine Ausnahme seien Fälle, in denen die Eltern die Betreuung hälftig aufteilen und im Verhältnis ihrer Einkommen Unterhalt leisten müssen. Diese Regelung will Buschmann beibehalten. Etwa ein Viertel aller minderjährigen Kinder in Deutschland haben laut Ministerium getrennt lebende Eltern.

FDP dämpft Hoffnung auf Beibehaltung des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes in der Gastronomie halt

14.34 Uhr: Nach Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) dämpfen nun auch die Freien Demokraten die Hoffnung der Gastwirte auf eine Fortführung des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes über das Jahresende hinaus. FDP-Fraktionsvize Christoph Meyer sagte unserer Redaktion, "wir sehen die schwierige Lage in der Gastronomie und schauen, was möglich ist. Für steuerliche Entlastungen sind im Haushaltsentwurf leider nur geringe Spielräume, daher müssen wir noch die Steuerschätzung im Spätherbst abwarten.“ Meyer betonte, auch die Bundesländer müssten der Verlängerung zustimmen. "Allerdings ist ungewiss, ob die Ampelpartner und die Bundesländer einer Verlängerung zustimmen werden.“

Im Zuge der Corona-Pandemie war die Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie vorübergehend von 19 Prozent auf sieben Prozent gesenkt worden. Für Getränke gilt weiterhin der reguläre Satz. Ziel der Senkung war es, die angeschlagene Branche zu stabilisieren. Angesichts der Energiekrise verlängerte die Koalition diese Maßnahme noch einmal, Ende 2023 soll sie aber regulär auslaufen.

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband warnt davor, dass bei einer Rückkehr zum regulären Mehrwertsteuersatz voraussichtlich 12.000 Betriebe aufgeben müssten. Zahlreiche Politiker haben sich die Forderungen der Branche nach einer Verlängerung zu eigen gemacht, darunter SPD-Chefin Saskia Esken. Kanzler Scholz hatte am Donnerstagabend gesagt, dass über diese Frage erst am Jahresende entschieden werde. Bei den Beratungen über den Bundeshaushalt werde der Bundestag schauen müssen, ob noch Geld da sei.

Wirtschaftsminister Robert Habeck (v.l.), Bundeskanzler Olaf Scholz und Finanzminister Christian Lindner bei einer Kabinettssitzung im Kanzleramt. Foto: Michael Kappeler/dpa

Hofreiter: Ukraine nach Prigoschin-Ermordung "umfassender unterstützen"

8.20 Uhr: Der Vorsitzende des Europaausschusses, Anton Hofreiter, dringt nach dem mutmaßlichen Tod von Söldner-ChefJewgeni Prigoschin auf eine stärkere Unterstützung der Ukraine. Prigoschins Ermordung zeige, dass PutinsRussland "immer mehr zum Mafia-Staat wird", sagte der Grünen-Politiker gegenüber unserer Redaktion. "Putin versteht nur die Sprache der Stärke, und deshalb sollten wir die Ukraine noch umfassender unterstützen."

Anton Hofreiter, dringt nach dem mutmaßlichen Tod von Söldner-Chef Jewgeni Prigoschin auf eine stärkere Unterstützung der Ukraine. Foto: Michael Kappeler/dpa

BDI fordert Ende von "Sandkastenspielchen" in der Ampel

6.30 Uhr: BDI-Präsident Siegfried Russwurm ruft die Ampel-Parteien vor ihrer Kabinettsklausur zu mehr Professionalität auf. "Die Demokraten sollten sich zu einem Minimalkonsens zusammenfinden und aufhören mit den Sandkastenspielchen", sagte der Vertreter der deutschen Industrie gegenüber Table.Media.

Im Streit um die Finanzierung der Kindergrundsicherung hatte Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) vergangene Woche die Verabschiedung des Wachstumschancengesetztes im Kabinett verhindert. Der Entwurf von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) sieht Steuerentlastungen für Unternehmen in Höhe von 6,5 Milliarden Euro vor. Die Bundesregierung will das Gesetz nun bei ihrer Kabinettsklausur am Dienstag und Mittwoch in Meseberg beschließen. Eine Einigung zur Kindergrundsicherung, die Lindner skeptisch sieht, gibt es bisher nicht.

"Du hast mir meine Schaufel weggenommen, also klaue ich dir deine Schaufel", beschrieb Russwurm das Vorgehen in der Koalition. "Und dann gehen wir gemeinsam in Klausur nach Meseberg und verteilen die Schaufeln neu – das ist doch kindisch."

Auch wenn ihm die Entlastungen zu gering seien, lobte der BDI-Präsident das geplante Wachstumschancengesetz. Äußerte aber gleichzeitig auch die Befürchtung, "dass auch dieses Gesetz wieder zerredet und mit so vielen Schleifchen versehen wird", dass es trotz der vorgesehenen Summe an Steuererleichterungen nicht wirke.

Politik-News vom 24. August

Röttgen über Prigoschins Tod und Putins Macht

CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen sieht den möglichen Mord am russischen Söldner-Chef Jewgeni Prigoschin als Zeichen der Schwäche Putins

Röttgen meint, dass dies Putins Macht scheinbar stärkt, aber tatsächlich zeigt, wie chaotisch und gefährdet sein System ist

Der Westen beobachtet die Entwicklung

Habeck über Paus' Blockade

Vize-Kanzler Robert Habeck kritisiert die Blockade des Wachstumschancengesetzes durch Bundesfamilienministerin Lisa Paus

Paus blockierte einen Gesetzentwurf von Finanzminister Christian Lindner (FDP), der Steuererleichterungen für Unternehmen vorsieht

Der Streitpunkt ist die Finanzierung der Kindergrundsicherung, für die Paus mehr Geld fordert

Habeck räumt ein, dass solche Vorfälle dem Image der Ampel-Parteien schaden

Wissler über Neugründung der Linken

Linken-Chefin Janine Wissler glaubt nicht, dass viele Mitglieder zu einer möglichen neuen Partei von Sahra Wagenknecht wechseln würden

Spekulationen über eine Neugründung existieren, aber Wissler ist unsicher, ob diese überhaupt stattfindet

Der "Plan 2025" der Linken fordert ein Ende der Debatte über ein konkurrierendes Parteiprojekt

Terror-Urteil gegen Franco A.

Das Urteil gegen den ehemaligen Bundeswehroffizier Franco A. wurde vom Bundesgerichtshof bestätigt

Franco A. wurde zu fünfeinhalb Jahren Freiheitsstrafe wegen eines geplanten Terroranschlags verurteilt

Trennung von Maas und Wörner

Der ehemalige Bundesaußenminister Heiko Maas und die Schauspielerin Natalia Wörner haben sich getrennt

Das Paar war sieben Jahre zusammen und bekannt als eines der glamourösesten Paare der deutschen Politik-Landschaft

Politik-News vom 23. August 2023:

Vereidigung des ersten AfD-Landrats in Deutschland

Robert Sesselmann in Sonneberg, Thüringen vereidigt

Verpflichtung auf Grundgesetz und thüringische Verfassung betont

Teilweise zurückhaltende Reaktion des Kreistags bei seiner Vereidigung

Thüringer AfD wird vom Landesverfassungsschutz beobachtet

Neue Regelungen für Einbürgerungen beschlossen

Ziel: Erleichterte Einbürgerung für gut integrierte Migranten

Nach 5 Jahren Aufenthalt kann Einbürgerung beantragt werden

Einbürgerung setzt Bekenntnis zu freiheitlichen Werten voraus

Namhafte Verbände fordern stärkeren Klimaschutz

Kritik an mangelnden Bemühungen, die Klimaziele 2030 zu erreichen

FDP-Verkehrsminister Volker Wissing steht unter besonderer Kritik

Forderungen: Kohleausstieg, Tempolimits, weniger klimaschädliche Subventionen und mehr

SPD erwartet schnelle Einigung im Kindergrundsicherungsstreit

SPD-Vorsitzende Saskia Esken sieht positive Zeichen für baldige Lösung

Diskussionsthemen: Kinderarmut und wirtschaftliche Stärkung

Blockade des Wachstumschancengesetzes letzte Woche wegen ungeklärter Finanzierung

Politik-News vom 22. August:

BND-Gesetz-Entwurf vom Kanzleramt:

Ziel: Reform des BND-Gesetzes entsprechend den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts

Beschränkung der Übermittlung personenbezogener Daten von Nachrichtendiensten an Polizei und Staatsanwaltschaften

Auslandsgeheimdienst soll besser vor Spionage geschützt werden

Ermöglicht verdachtsunabhängige Personen-, Taschen- und Fahrzeugkontrollen sowie Kontrollen privater Geräte bei Verdacht

Selbstbestimmungsgesetz:

Geplant: Einfachere Änderung von Geschlechtseintrag und Vornamen

Zielgruppe: Transgeschlechtliche, intergeschlechtliche und nicht-binäre Menschen

Union und AfD kritisieren das Gesetz; Bundesfamilienministerin Lisa Paus verteidigt den Entwurf

FDP zu Sozialleistungen für Eltern:

FDP-Fraktionschef Christian Dürr: Höhere Sozialleistungen an Eltern sind keine Lösung

Forderung: Investitionen in Bildung und Integration

Lindner kritisiert Konzept der Kindergrundsicherung von Lisa Paus

Klimaziele im Verkehr:

Expertenrat für Klimafragen kritisiert unzureichende Maßnahmen

Klimaziele werden vor allem im Verkehrs- und Gebäudesektor nicht erreicht

Besonderer Fokus: Emissionen durch Autos

"Problemwölfe" Abschuss:

Umweltministerin Steffi Lemke plant unbürokratischeren Abschuss von Wölfen, die Weidetiere gefährden

Ziel: Mehr Sicherheit für Weidetierhalter und Schutz des Wolfs

Mögliche Spaltung der Linken:

Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch sieht hohe Wahrscheinlichkeit einer Abspaltung um Sahra Wagenknecht

Bartsch wird bei den Fraktionsvorstandswahlen nicht mehr antreten, will aber die Linke weiter unterstützen

Politik-News vom 21. August:

AfD in Umfragen

Die AfD erreicht derzeit in Umfragen 20 Prozent Stimmenanteil

Viele dieser Wähler würden unter den politischen Forderungen der Partei leiden, vor allem in den Bereichen Klimawandel, Sozialsysteme und Steuern

Diese Feststellung basiert auf einer Studie des Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW)

CDU-Vorschlag zu steuerlichen Entlastungen

Politiker der Ampel-Fraktionen widersprechen CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann

Linnemann schlägt vor, Rentner, die weiterhin arbeiten, steuerlich zu entlasten

Andrea Nahles zu älteren Mitarbeitern

Andrea Nahles, Chefin der Bundesagentur für Arbeit, rät Unternehmen, ältere Mitarbeiter länger zu beschäftigen

Sie sieht Frühverrentungen als kontraproduktiv an

Waffenlieferung an die Ukraine

Die Bundesregierung hält sich weiterhin bedeckt, ob sie Marschflugkörper vom Typ Taurus an die Ukraine liefern wird

Die Regierung fühlt keinen Druck, trotz Waffenlieferungen anderer europäischer Länder an die Ukraine

Reform des Unterhaltsrechts

Pläne von Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) zur Unterhaltsrechtsreform werden von den Grünen kritisch betrachtet

Irene Mihalic warnt vor negativen Konsequenzen für Mütter

Einfluss Chinas in der deutschen Wirtschaft

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) plant, den chinesischen Einfluss in Deutschland zu begrenzen

Er hat ein "Investitionsprüfgesetz" zur Prüfung ausländischer Investitionen vorgelegt

Anbindungsleitung für LNG-Terminal

Das Bergamt Stralsund genehmigt den Bau des ersten Abschnitts der Anbindungsleitung für das LNG-Terminal auf Rügen

Freigabe von Cannabis

Das Bundeskabinett hat Cannabis für den privaten Gebrauch freigegeben

Bundeskanzler Olaf Scholz warnt vor dem Konsum und gibt an, selbst nie Cannabis konsumiert zu haben

Ampel-Koalition und AfD in Umfragen

Bundeskanzler Olaf Scholz fordert von der Ampel-Koalition mehr Disziplin und weniger öffentliche Auseinandersetzungen

Trotz hoher Umfragewerte der AfD, die teilweise auf Uneinigkeit in der Regierung zurückzuführen sind, zeigt er sich gelassen

(mit dpa/afp/epd/kna/fmg)