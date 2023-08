Hintergrund: So will die Ampel Fachkräfte nach Deutschland locken

Hintergrund: So will die Ampel Fachkräfte nach Deutschland locken

Die Politik-News im Blog

Der ehemalige Bundesaußenminister Heiko Maas und die Schauspielerin Natalia Wörner haben sich getrennt

In Sonneberg ist der erste AfD-Landrat in Deutschland vereidigt worden

Die Ampel-Regierung hat niedrigere Hürden für Einbürgerung beschlossen

Verbände fordern striktere Maßnahmen zur Erreichung der deutschen Klimaziele

Berlin. Die Meldung kam überraschend, obwohl sie wohl nur längst getroffene Entscheidungen offenlegt: Heiko Maas, einst SPD-Politiker und unter anderem Bundesjustizminister, und die Schauspielerin Natalia Wörner haben sich getrennt. Sieben Jahre lang waren sie das wohl glamouröseste Paar im politischen Berlin, scheuten in der Regel aber öffentliche Auftritte.

Groß in die Öffentlichkeit trat am Dienstag Robert Sesselmann. Der AfD-Mann wurde als erster Politiker der in Teilen rechtsextremen Partei zum Landrat ernannt. Von nun an wird er die Geschicke im Landkreis Sonneberg (Thüringen) führen – und ist dort auch auf die Kooperation mit Politikerinnen und Politikern anderer Parteien angewiesen. Die Bundesvorsitzenden aller anderen großen Parteien schließen eine Zusammenarbeit jedoch aus. Ob die oft zitierte "Brandmauer" so fest steht, wie unter anderem Friedrich Merz behauptet, wird sich in den kommenden Wochen und Monaten zeigen.

Die wichtigsten Nachrichten des Tages aus der Bundespolitik finden Sie hier im News-Blog.

Politik-News vom 24. August: Heiko Maas und Natalia Wörner getrennt

6.35 Uhr: Sieben Jahre waren sie das wohl glamouröseste Paar der deutschen Politik-Landschaft. Nun haben sich der ehemalige Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) und die Schauspielerin Natalia Wörner getrennt. "Wir haben uns bereits vor längerer Zeit entschieden, in Zukunft getrennte Wege zu gehen", teilten beide über ihre Anwälte mit. "Wir werden uns dabei freundschaftlich verbunden bleiben und wünschen uns gegenseitig von Herzen das Beste für die Zukunft."

Wörner und Maas, der 2016 von der Zeitschrift "GQ" zum bestangezogenen Mann Deutschlands gekürt hatte, zeigten sich im Frühjahr 2016 erstmals öffentlich gemeinsam als Paar gezeigt. Damals war der aus dem Saarland stammende SPD-Politiker Maas Bundesjustizminister. Kurz zuvor war seine Trennung von Ehefrau Corinna öffentlich geworden. Die gebürtige Stuttgarterin Wörner war schon viele Jahre als Schauspielerin und Model bekannt und startete zu diesem Zeitpunkt gerade mit der ARD-Serie "Die Diplomatin" durch.

Politik-News vom 23. August: Erster AfD-Landrat Deutschlands vereidigt

17.30 Uhr: Deutschlands erster AfD-Landrat, Robert Sesselmann, ist am Mittwoch im thüringischen Sonneberg vereidigt worden. Der 50-Jährige legte seinen Amtseid unter großem medialen Interesse in der ersten Sitzung des Kreistags nach seiner Wahl Ende Juni ab.

Sesselmann schwor bei seinem Amtseid, das Grundgesetz und die Verfassung des Freistaates sowie alle geltenden Gesetze zu wahren und seine Amtspflichten gewissenhaft und unparteiisch zu erfüllen. Danach gab es Blumen und Beifall für Sesselmann. Viele Kreistagsmitglieder applaudierten jedoch nicht.

Die Wahl des AfD-Politikers in das kommunale Spitzenamt hatte bundesweit für Aufsehen und Empörung gesorgt. Die Thüringer AfD wird vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft und beobachtet. Sesselmann ist entsprechend der Thüringer Kommunalordnung bereits seit Anfang Juli im Amt. Nach seiner Wahl hatte das Landesverwaltungsamt seine Verfassungstreue überprüft. Die Überprüfung ergab, dass der Jurist Landrat bleiben konnte.

Robert Sesselmann (AfD) vor der Kreistagssitzung in Sonneberg. Foto: Daniel Vogl/dpa

Ampel-Regierung beschließt niedrigere Hürden für Einbürgerung

12.40 Uhr: Wer gut integriert ist, soll künftig einfacher den deutschen Pass bekommen. Das Kabinett stimmte am Mittwoch einem Gesetz von Innenministerin Nancy Faeser (SPD) zu, das nicht nur Anforderungen senkt, sondern auch Mehrstaatigkeit zulässt. Für die Einbürgerung gelten aber weiterhin Bedingungen zur wirtschaftlichen und demokratischen Integration.

Mit der Reform will die Bundesregierung Deutschland unter anderem für Fachkräfte attraktiver machen. Zugleich soll sie Anreize setzen, hierzulande besser Fuß zu fassen und in der Gemeinschaft anzukommen.

Grundsätzlich soll es schon nach fünf Jahren Aufenthalt möglich sein, den deutschen Pass zu beantragen. Wer eingebürgert werden will, muss sich zugleich zu den Werten einer freiheitlichen Gesellschaft bekennen. Ausdrücklich ausgeschlossen sind daher Menschen, die aus antisemitischen oder rassistischen Motiven Straftaten begangen haben. Voraussetzung soll auch sein, dass man seinen Lebensunterhalt in der Regel ohne Sozialleistungen bestreiten kann.

Lesen Sie mehr: Diese Ampel-Pläne wackeln wegen Personalmangel

Namhafte Verbände machen in Klima-Fragen Druck auf Bundesregierung

7.05 Uhr: Angesichts drohenden Scheiterns beim Erreichen der deutschen Klimaziele rufen Verbände die Bundesregierung zum Umsteuern auf. Ein entsprechendes Schreiben haben mehr als vierzig Einrichtungen und Verbände unterzeichnet, darunter die Arbeiterwohlfahrt, der Bund für Umwelt und Naturschutz und der Verkehrsclub Deutschland. Das Forderungspapier liegt der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vor.

„Wir fordern Bundeskanzler Olaf Scholz auf, sein Kabinett endlich auf Klimakurs zu bringen und das Erreichen der Klimaziele bis 2030 sicherzustellen“, erklärte die Geschäftsleiterin Politik des Dachverbands Klima-Allianz Deutschland, Stefanie Langkamp. Vor allem in den Sektoren Verkehr und Gebäude klaffen große Lücken. FDP-Verkehrsminister Volker Wissing verteidigt sein Ressort dagegen regelmäßig gegen Kritik. Wissing sei „ein Totalausfall“ für den Klimaschutz, heißt es nun in dem Positionspapier. „Das unzureichende Programm ist ein erneuter Rechtsbruch in Bezug auf das Klimaschutzgesetz.“ Mit dessen geplanter Reform wolle die Ampel-Koalition die Vorgaben sogar noch weiter abschwächen.

Diese konkreten Forderungen erheben die Verbände:

Kohleausstieg bis 2030 nicht nur wie bislang geplant im Westen, sondern in ganz Deutschland

Analog dazu einen Plan zum Gasausstieg

Tempolimit von 120 Stundenkilometern auf Autobahnen und 80 Stundenkilometern auf Landstraßen

Klimaschädliche Subventionen sollen abgebaut werden, etwa bei Dienstwagen oder der Besteuerung von Kerosin im Luftverkehr

Bei der energetischen Gebäudesanierung sei mehr Tempo nötig

In der Landwirtschaft sollen die Tierbestände reduziert werden, um klimaschädliches Methan zu vermeiden

Die landwirtschaftlichen Betriebe sollen weniger Fleisch- und Milchprodukte herstellen – dafür könne etwa die Mehrwertsteuer angepasst und eine bessere Kennzeichnung eingeführt werden

Der CO2-Preis soll schneller steigen

"Spätestens ab 2024" müsse das von der Ampel-Koalition geplante Klimageld kommen, um die Bürgerinnen und Bürger zu entlasten

Erfahren Sie mehr in unserem interaktiven Klima-Atlas: So trifft der Klimawandel Ihre Gegend.

SPD-Chefin rechnet mit zügiger Beilegung des Ampel-Streits über Kindergrundsicherung

6.31 Uhr: Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken rechnet fest mit einer Einigung der Ampel-Koalition im Streit über die Kindergrundsicherung bis zur Klausurtagung der Bundesregierung in der kommenden Woche. „Die offenen Fragen werden bis zur Kabinettsklausur mit Sicherheit ausgeräumt sein“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Auch SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert betonte, die Ampel sei bei dem Vorhaben weiter, als es von außen scheint – und kritisierte am Dienstagabend die FDP.

Bei der Kindergrundsicherung und dem Wachstumschancengesetz von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) gebe es nur noch „Debatten im Detail über das Volumen und die Ausgestaltung“, sagte Esken. „Die Bekämpfung von Kinderarmut und gute Zukunftschancen für alle Kinder ebenso wie die Stärkung der Wirtschaft – das sind Vorhaben, die wir in der Ampel gemeinsam befürworten und gemeinsam vorantreiben.“ Das Wachstumschancengesetz war wegen der ungeklärten Finanzierung der Kindergrundsicherung in der vergangenen Woche von Familienministerin Lisa Paus (Grüne) blockiert worden.

Kinderarmut ist in Herne ein großes Problem: Die Politik fasst nun einige Maßnahmen ins Auge, mit denen die Situation zumindest verbessert werden soll. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Politik-News vom 22. August: Kanzleramt legt Entwurf zu BND-Gesetz vor – mehr Schutz vor Spionage

20 Uhr: Das Kanzleramt will das BND-Gesetz reformieren - und dabei Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts umsetzen. Dabei geht es um die Einschränkung der Übermittlung personenbezogener Daten durch Nachrichtendienste an Polizeien und Staatsanwaltschaften, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) berichtet.

Ein "Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des BND-Gesetzes" sieht vor, dass damit sämtliche Übermittlungsvorschriften im BND-Gesetz vom Bundesverfassungsschutzgesetz entkoppelt werden und eigene Regelungen gefasst werden. Zudem soll der Auslandsgeheimdienst besser vor Spionage geschützt werden.

Der Referentenentwurf, der auch dpa vorliegt, geht außerdem auf die Russland-Spionageaffäre im vergangenen Jahr ein. Um den BND künftig besser gegen Spionage abzusichern, sollen etwa verdachtsunabhängige Personen-, Taschen- und Fahrzeugkontrollen durchgeführt werden können. Auch private Geräte wie Smartphones sollen kontrolliert werden können, wenn ein Verdacht vorliegt. "Mögliche Spionagetätigkeiten anderer Nachrichtendienste sollen durch die Kontrollen frühzeitig erkannt werden", heißt es im Entwurf.

Kabinett will leichtere Änderung des Geschlechtseintrags beschließen

18.15 Uhr: Am Mittwoch will das Bundeskabinett das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz auf den Weg bringen. Damit soll in Zukunft jeder Mensch in Deutschland sein Geschlecht und seinen Vornamen selbst festlegen und in einem einfachen Verfahren beim Standesamt ändern können. Laut Familien- und Justizministerium richtet sich das Gesetz an transgeschlechtliche, intergeschlechtliche und nicht-binäre Menschen.

Das eigene Geschlecht offiziell anpassen zu lassen ist für Betroffene derzeit sehr kompliziert. Das bisherige "Transsexuellengesetz" empfinden viele trans Menschen als demütigend, da es etwa vorsieht, dass Betroffene Vornamen und Geschlecht erst nach einem psychologischen Gutachten und einer gerichtlichen Entscheidung offiziell ändern dürfen.

"Trans" sind laut Gesetzentwurf Personen, die sich nicht oder nicht nur mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. "Inter" bedeutet angeborene körperliche Merkmale zu haben, "die sich nach medizinischen Normen nicht eindeutig als (nur) männlich oder (nur) weiblich einordnen lassen." "Nicht-Binär" wird als Selbstbezeichnung für Menschen definiert, die sich weder als Mann noch als Frau identifizieren.

Kritik am Selbsbestimmungsgesetz kommt vor allem von der Union und der AfD. Bundesfamilienministerin Lisa Paus sieht Vorbehalte zu dem von ihr und Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) vorgelegtem Gesetz als ausgeräumt an. "Das Bundesinnenministerium hatte noch Konkretisierungsbedarf bei der Nachverfolgbarkeit der Identität für die Sicherheitsbehörden, die berücksichtigt wurden", sagte die Grünen-Politikerin dem Nachrichtenportal "The Pioneer". Sie stehe aber vollständig zu dem nun vorgelegten Entwurf, "denn er wird für die Betroffenen enorme Erleichterungen bringen."

Die Bundesregierung will das Selbstbestimmungsgesetz beschließen. Es soll das für viele als demütig empfundene Transsexuellengesetz ablösen. Foto: Christoph Soeder / dpa

FDP: Höhere Sozialleistungen an Eltern keine Lösung

16.40 Uhr: Höhere Sozialleistungen an die Eltern können nach den Worten von FDP-Fraktionschef Christian Dürr nicht die Lösung sein. Seine Alternative: Investitionen in Sprachförderung, Schulen und Kitas.

Genauso richtig sei es, über eine bessere Arbeitsmarktintegration der Eltern zu sprechen, die auf Sozialleistungen angewiesen seien, sagte Dürr der dpa. "Wir wollen, dass auch Kinder aus zugewanderten Familien die Chance auf Bildung und Integration bekommen und deswegen müssen wir diese Debatte führen."

Zuvor hatte Lindner für eine Aussage zu Kinderarmut massive Kritik von Sozialverbänden geerntet. Lindner hatte Zweifel am Konzept der Kindergrundsicherung von Familienministerin Lisa Paus angemeldet, mit der die Grünen-Politikerin Leistungen für Familien zusammenfassen und zugleich erhöhen will. "Es gibt einen ganz klaren Zusammenhang zwischen Einwanderung und Kinderarmut", sagte der FDP-Chef. Lesen Sie auch: Wohlfahrtsverband: Lindner spielt Kinder gegeneinander aus

Dürr sagte: "Wer jetzt so tut, als ob es keine überdurchschnittliche Armut bei Kindern gibt, deren Familien in den letzten zehn Jahren nach Deutschland gekommen sind, kennt entweder die Zahlen nicht oder ignoriert sie bewusst, um mehr Sozialtransfers zu fordern."

Mehr als ein Streit ums Geld: FDP-Fraktionschef Christian Dürr zweifelt am Sinn der Kindergrundsicherung. Foto: dpa

Expertenrat: Klimaziele im Verkehr werden weiterhin nicht erreicht

12.15 Uhr: Der Expertenrat für Klimafragen hat den Klimaschutz-Maßnahmen von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) erneut kein gutes Zeugnis ausgestellt. Das von der Regierung eingesetzte, aber unabhängig arbeitende Wissenschaftler-Gremium stellte am Dienstag in Berlin seinen Prüfbericht für den Verkehrs- und Gebäudesektor vor und nahm in einem weiteren Bericht Stellung zum Klimaschutzprogramm 2023 der Bundesregierung.

Volker Wissing (FDP) ist Bundesminister für Digitales und Verkehr. Foto: Britta Pedersen/dpa

Der Vorsitzende des Expertenrats, Hans-Martin Henning, und seine Stellvertreterin Brigitte Knopf erklärten, die beabsichtigen Maßnahmen im Verkehrssektor seien zwar ambitionierter als bisher, reichten aber wiederum nicht aus, um die Klimaziele zu erreichen. Bis 2030 muss Deutschland seinen Treibhausgas-Ausstoß bis 2030 um 65 Prozent gegenüber 1990 senken. Auch im Gebäudesektor, also vor allem beim Heizen, werden die Ziele nicht erreicht; beim Verkehr ist die Lücke aber am größten. Die beiden zuständigen Minister Wissing und Bauministerin Klara Geywitz (SPD) mussten deshalb ihre Programme nachbessern.

Was Wissenschaftler im Verkehrssektor kritisieren

Die Wissenschaftler kritisieren, dass im Verkehrssektor vor allem bei den Autos zu wenig passiere, obwohl dort zwei Drittel der Treibhausgas-Emissionen entstehen. Wenn der Individualverkehr stärker auf Busse und Bahnen verlagert werden solle, müssten dafür auch die Finanzmittel zur Verfügung stehen, erklärten die Experten. Ob dies der Fall sei, gehe aus dem Maßnahmenprogramm nicht hervor.

Was einzelne Maßnahmen wie beispielsweise die Einführung des Deutschlandtickets für die Minderung des CO2-Ausstoßes bringen, ist nach Angaben des Gremiums auf der Grundlage der vorliegenden Annahmen nicht abzuschätzen. Seitens der Regierung liegen von Wissing und Bundesklimaminister Robert Habeck (Grüne) unterschiedliche Daten und Prognosen zur Minderung des Treibhausgasausstoßes im Verkehrsbereich vor. Wissing rechnet mit einem deutlich stärkeren Minderungseffekt als Habeck. Dies erschwere die Prüfung und Bewertung, erklärten Henning und Knopf.

Der Expertenrat für Klimafragen überprüft regelmäßig die gesetzlichen Verpflichtungen der Regierung zum Klimaschutz. Aktuell bewertete er das im Juni vom Bundeskabinett beschlossene Klimaschutzprogramm 2023 zur Umsetzung des Klimaschutzgesetzes sowie die aktuellen Klimaschutzmaßnahmen im Gebäude- und im Verkehrssektor.

Umweltministerin Lemke: Abschuss von "Problemwölfen" soll schneller und unbürokratischer werden

10.45 Uhr: Umweltministerin Steffi Lemke will den Abschuss von Wölfen, die Weidetiere gefährden, vereinfachen. "Das Verfahren für den Abschuss solcher ‚Problemwölfe‘ muss schneller und unbürokratischer werden", sagte die Grünen-Politikerin. Sie habe daher die Überarbeitung des bestehenden Praxisleitfadens für Wolfsabschüsse auf den Weg gebracht. Auf Einladung von Lemke und ihrem NRW-Amtskollegen Oliver Krischer wollen Bund und Länder am 5. September darüber beraten, welche Hindernisse in der Praxis bestehen und wie diese ausgeräumt werden könnten. "Ziel ist es, schnellstmöglich praktische Verbesserungen zu erreichen und dafür werde ich nach den Gesprächen mit den Länder noch im September meine konkreten Vorschläge vorlegen."

Bundesumweltministerin Steffi Lemke äußert sich zum Umgang mit Problemwölfen. Foto: Oliver Berg/dpa

Abschüsse von Wölfen, die Herdenschutzmaßnahmen überwinden und die damit die Weidetierhaltung gefährden, sind bereits jetzt möglich und könnten rechtskonform von den Ländern durchgeführt werden, erklärte Lemke. Diese Möglichkeit sollte künftig stärker genutzt werden. "Es geht darum, den Weidetierhaltern mehr Sicherheit zu geben und gleichzeitig die Akzeptanz für den Schutz des Wolfs aufrecht zu erhalten", sagte die Grünen-Politikerin. Vor allem Vertreter von Landwirten hatten darauf gedrungen, mehr und einfacher Wölfe abschießen zu können. Dem gegenüber stehen Artenschutz-Bemühungen.

Bartsch hält Wahrscheinlichkeit von Aufspaltung der Linken für "sehr hoch"

9 Uhr: Der scheidende Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch hält die Abspaltung einer Gruppe um die Bundestagsabgeordnete Sahra Wagenknecht von seiner Partei für nur noch schwer vermeidbar. "Die Wahrscheinlichkeit dieser Trennung ist hoch, sehr hoch", sagte Bartsch dem Magazin "stern" nach Angaben vom Dienstag. Er selbst halte diesen Schritt für "falsch und verantwortungslos". Die Erfahrung zeige, "dass es nie zum Erfolg führt, wenn die Linke sich spaltet". Deshalb werde er bis zuletzt dafür kämpfen, dass es nicht dazu komme, sagte Bartsch weiter. Darüber rede er selbstverständlich auch mit Wagenknecht.

Gründet sie eine eigene Partei? Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht. Foto: Michael Kappeler / dpa

Der 65-jährige Bartsch hatte vergangene Woche angekündigt, bei den Fraktionsvorstandswahlen am 4. September nicht mehr zu kandidieren. Gegenüber dem "stern" trat er aber dem Eindruck entgegen, er gebe sein Amt auf, weil die Linke mit dem Austritt Wagenknechts und weiterer Abgeordneter sowieso ihren Fraktionsstatus verlieren dürfte. "Nein, das ist kein Grund für mich", sagte Bartsch. Er verstehe seinen Schritt "als Weckruf". Die Linke brauche "eine neue Aufstellung, programmatisch und personell".

Er werde sich weiter dafür engagieren, "dass die Linke nicht in der Bedeutungslosigkeit versinkt", sagte Bartsch. Zwar sei er "reichlich" gebeten worden, sein Amt weiterzuführen. "Aber stellen Sie sich vor, ich hätte anders entschieden, dann hätte ich doch als Sesselkleber gegolten, als alter weißer Mann, der nicht aufhören kann. Deshalb war diese Entscheidung richtig und notwendig."

Politik-News vom 21. August:

Die AfD liegt derzeit in Umfragen bei einem Stimmenanteil von 20 Prozent, dabei würden vor allem diese Wählerinnen und Wähler selbst unter den politischen Forderungen der Partei leiden. So zum Beispiel bei den Themen Klimawandel, Sozialsysteme und Steuern, wie es eine neue Studie des Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) feststellt.

Politiker der Ampel-Fraktionen haben sich gegen den Vorstoß von CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann zu steuerlichen Entlastungen bei Hinzuverdienst in der Rente gestellt. Linnemann hatte vorgeschlagen, dass Menschen auf ihren Lohn keine Steuern zahlen müssen, wenn sie im Rentenalter weiter arbeiten.

Politiker der Ampel-Fraktionen haben sich gegen den Vorstoß von CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann zu steuerlichen Entlastungen bei Hinzuverdienst in der Rente gestellt. Linnemann hatte vorgeschlagen, dass Menschen auf ihren Lohn keine Steuern zahlen müssen, wenn sie im Rentenalter weiter arbeiten. Andrea Nahles, Chefin der Bundesagentur für Arbeit, hat Unternehmen aufgefordert, ältere Mitarbeitern länger zu beschäftigen, auch über die Altersgrenze für die Rente hinaus. Frühverrentungen seien ihrer Meinung nach kontraproduktiv, weil man die Fachkräfte so lange wie möglich auf dem Arbeitsmarkt brauche.

Die Bundesregierung lässt weiterhin offen, ob sie der Ukraine wie von Kiew gewünscht Marschflugkörper vom Typ Taurus liefern wird. Druck durch die Lieferung von F-16-Kampfjets durch die Niederlande und Dänemark an die Ukraine spüre man laut Regierungssprecher Steffen Hebestreit nicht.

Die Bundesregierung lässt weiterhin offen, ob sie der Ukraine wie von Kiew gewünscht Marschflugkörper vom Typ Taurus liefern wird. Druck durch die Lieferung von F-16-Kampfjets durch die Niederlande und Dänemark an die Ukraine spüre man laut Regierungssprecher Steffen Hebestreit nicht. Die Pläne von Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) für eine Reform des Unterhaltsrechts stoßen auf Bedenken bei den Grünen. Grünen-Parlamentsgeschäftsführerin Irene Mihalic warnte vor negativen Folgen für Mütter.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will den zunehmenden Einfluss Chinas in der deutschen Wirtschaft verringern. Um die Prüfung ausländischer Investitionen in Deutschland zu erweitern, habe er ein "Investitionsprüfgesetz" auf den Weg gebracht, das jetzt in den Ressorts abgestimmt wird.

Das Bergamt Stralsund hat den Bau des ersten

Abschnitts der Anbindungsleitung für das auf Rügen geplante Terminal für Flüssigerdgas (LNG) genehmigt.

Abschnitts der Anbindungsleitung für das auf Rügen geplante Terminal für Flüssigerdgas (LNG) genehmigt. Nachdem das Bundeskabinett die Freigabe von Cannabis zum privaten Gebrauch gebilligt hat, warnt Scholz vor dem Konsum. Er selbst habe noch nie einen Joint geraucht.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Ampel-Koalition zu mehr Disziplin mit weniger öffentlichem Streit ermahnt. Trotzdem sieht er den hohen Umfragewerten der AfD, die auch auf die Zerstrittenheit der Regierung zurückzuführen sind, gelassen entgegen.

(mit dpa/afp/epd/kna/fmg)