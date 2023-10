Christian Lindner will Sozialleistungen kürzen. Der Finanzminister findet: „Es ist zu viel Verteilung“. Aktuelle Politik-News im Blog.

Finanzminister Christian Lindner (FDP) fordert niedrigere Sozialleistungen

Ministerpräsident Wüst will, dass Asylsuchende, die keinen Schutzstatus erwarten können, nicht nach Deutschland einreisen dürfen

Der bayerische AfD-Abgeordnete Daniel Halemba ist nach seiner Festnahme wieder freigelassen worden

Scholz und Faeser wollen mehr nach Afrika abschieben

Berlin. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) sorgt mit seinen aktuellen Plänen für Aufsehen: In einem Interview verkündete er, dass er eine drastische Reduzierung der Sozialausgaben im Bundeshaushalt plant. Lindner äußert klare Bedenken zur aktuellen Sozialpolitik und betont, dass es zu viel staatliche Verteilung gebe.

Politik News vom 31. Oktober: Lindner: Im Bundeshaushalt ist zu viel Sozialpolitik

05.34 Uhr: Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will den Anteil der Sozialausgaben im Bundeshaushalt reduzieren. Bei einer Diskussionsveranstaltung der „Rheinischen Post“ in Düsseldorf am Montagabend äußerte Lindner seine Bedenken und sagte: „Es ist zu viel Verteilung, es ist zu viel Sozialpolitik, da müssen wir ran.“ Er zeigte Unverständnis für die wiederholten Forderungen einiger Politiker nach verstärktem Einsatz öffentlicher Gelder durch den Staat. Der Minister betonte, dass der Anteil der Investitionen im Bundeshaushalt bereits im Jahr 2024 erheblich steigen werde. Diese Investitionen müssten zunächst umgesetzt werden. Lindner erteilte den Forderungen von SPD und Grünen, die Schuldenbremse auszusetzen, eine klare Absage.

Darüber hinaus betonte Lindner laut dem Zeitungsbericht in Düsseldorf, dass es sich in jedem Fall lohnen müsse, zu arbeiten, anstatt nicht zu arbeiten. Er äußerte seine Erwartung auf einen Bericht des Bundesarbeitsministeriums zum Lohnabstandsgebot und erklärte: „Wir haben dringenden Anlass, unsere Systeme einer Kontrolle zu unterziehen.“ Menschen, die einen Einstiegsjob haben, würden sich möglicherweise fragen, ob es angesichts teilweise zu hoher Sozialleistungen noch sinnvoll sei, 40 Stunden an fünf Tagen in der Woche zu arbeiten.

NRW-Ministerpräsident Wüst für Asylverfahren außerhalb Europas

05.28 Uhr: Nach Ansicht des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (CDU) sollte über die Durchführung von Asylverfahren außerhalb der Europäischen Union diskutiert werden. In einem Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“ schlug er vor, dass staatliche Abkommen gegen finanzielle Zusagen geschlossen werden sollten. Geflüchtete sollen nach Wüsts Vorschlag nach ihrer Aufnahme in Europa in Partnerländer entlang der Fluchtrouten gebracht werden, „damit dort Verfahren und Schutzgewährung nach rechtsstaatlichen Regeln stattfinden können“.

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst auf dem CDU-Landesparteitag. Foto: Christoph Reichwein / DPA Images

Wüst erklärte der Zeitung: „Irreguläre Migration muss beendet werden, damit wir denjenigen Menschen gerecht werden können, die wirklich unsere Hilfe brauchen, weil sie vor Krieg und Vertreibung fliehen.“ Personen, die keinen Schutzstatus erwarten können, sollten seiner Meinung nach erst gar nicht nach Deutschland einreisen dürfen. Wüst betonte dabei die Notwendigkeit, diese Partnerländer finanziell zu unterstützen.

Keine U-Haft für AfD-Politiker Halemba – Auftritt im Landtag geplant

05.01 Uhr: Der AfD-Politiker Daniel Halemba plant nach der Entscheidung des Amtsgerichts Würzburg, seinen Haftbefehl unter bestimmten Auflagen außer Vollzug zu setzen, im Bayerischen Landtag tätig zu sein. Am Montagabend kündigte der frisch gewählte Politiker an: „Sie werden mich morgen in der Parlamentssitzung sehen können.“

Das Amtsgericht hatte festgelegt, dass der 22-Jährige sich nun wöchentlich bei der Polizei in seinem Wohnort Würzburg melden muss, wie Oberstaatsanwalt Thorsten Seebach mitteilte. Außerdem wurde ihm jeglicher Kontakt zu Mitgliedern der „Burschenschaft Teutonia Prag zu Würzburg“ untersagt, ebenso wie zu anderen Beschuldigten, die ebenfalls im Fokus von Ermittlungen stehen. Die Räumlichkeiten der Studentenverbindung darf Halemba nicht betreten. Seebach erklärte: „Wir behalten Herrn Halemba genau im Auge.“

Per Haftbefehl gesucht und wieder freigelassen – AfD-Politiker Halemba sichert zu: „Sie werden mich morgen in der Parlamentssitzung sehen können.“ Foto: Unbekannt

Politik News vom 30. Oktober: Haftbefehl für AfD-Politiker außer Vollzug

20.33 Uhr: Das Amtsgericht Würzburg hat am Montag nach Angaben der Staatsanwaltschaft den Haftbefehl für den AfD-Politiker Daniel Halemba unter Auflagen außer Vollzug gesetzt. Vorangegangen waren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen den 22-Jährigen wegen Volksverhetzung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen.

Pistorius wünscht sich mehr Rückhalt für Bundeswehr

19.14 Uhr: Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius wünscht sich mehr gesellschaftlichen Rückhalt für eine Stärkung der Bundeswehr. Angesichts einer veränderten Gefahrenlage müsse man diese zügig modernisieren, sagte der SPD-Politiker am Abend bei einem Besuch des Kompetenzzentrums Baumanagement der Bundeswehr in Hannover.

Man brauche eine funktionierende Rüstungsindustrie und den Rückhalt der Politik und Gesellschaft, so Pistorius weiter. Die Zeitenwende bedeute mehr als 100 Milliarden Euro Sondervermögen. Sie bedeute auch, dass es wieder eine Gefahr gebe.

Kriegstüchtig zu sein, bedeute, dass die Bundeswehr in einem Verteidigungskrieg kämpfen könne. Spätestens seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine müsse der Kernauftrag für die Bundeswehr anders gedacht und ausgeführt werden.

„Wir alle sind der gleichen Meinung, Herrscher wie Putin, Autokraten wie Putin dürfen nicht glauben, dass Überfälle auf Nachbarn zum Erfolg führen. Das muss die klare Botschaft sein. Für die Bundeswehr bedeutet das, die militärischen Fähigkeiten für die Kriegsführung bereitzuhalten“, erklärte Pistorius.

Faeser und Scholz werben in Afrika für mehr Ordnung in der Migration

17.01 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundesinnenministerin Nancy Faeser haben in Afrika um Arbeitsmigranten geworben. Er verband die Einwanderung von Fachkräften allerdings mit der Forderung nach einer erleichterten Rückführung von Nigerianern ohne Bleiberecht.

Dafür setzte sich Faeser gerade in Marokko ein. Die marokkanische Regierung hat in den vergangenen Jahren wenig Interesse an einer Rücknahme ausreisepflichtiger Landsleute gezeigt. Laut Bundesinnenministerium leben in Deutschland 3660 Marokkaner, die ausreisepflichtig sind.

Da 2762 von ihnen aus unterschiedlichen Gründen vorübergehend geduldet werden, ist nur bei 898 marokkanischen Staatsbürgern eine Abschiebung möglich. Sammelabschiebungen per Charter lässt Marokko nicht zu, so dass immer nur einzelne Rückführungen per Linienflug möglich sind. Das ist ein mühsames Geschäft für die Bundespolizei, die Abschiebungen begleitet - vor allem, wenn sich die Betroffenen physisch zur Wehr setzen, weswegen Rückführungen in Einzelfällen abgebrochen werden.

Innenministerin Nancy Faeser (SPD) machte bei ihrem Besuch in Marokko Druck. Die Regierung zeigt wenig Interesse an einer Rücknahme ausreisepflichtiger Landsleute. Foto: Christophe Gateau / DPA Images

Bayerischer AfD-Abgeordneter Halemba festgenommen

09.48 Uhr: Der per Haftbefehl gesuchte, neu in den bayerischen Landtag gewählte AfD-Politiker Daniel Halemba ist festgenommen worden. Das sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Würzburg am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Der 22-Jährige sei im Raum Stuttgart gegen 8 Uhr gefasst worden.

Gegen Halemba wird wegen des Verdachts der Volksverhetzung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen ermittelt. Der Anfangsverdacht habe sich nach der Auswertung von Beweismitteln erhärtet. Halemba soll noch am Montag, spätestens am Dienstag einem Richter in Würzburg vorgeführt werden, der Untersuchungshaft anordnen könne.

Am Freitag hatte die AfD-Fraktion selbst mitgeteilt, dass gegen einen ihrer Abgeordneten ein Haftbefehl vorliege. Dass es sich um Halemba handelt, bestätigte dann die Staatsanwaltschaft. Am Wochenende konnte Halemba, der in Würzburg wohnt, nicht angetroffen werden. Halemba war seit dem Erlass des Haftbefehls nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Der Rechtsanwalt Dubravko Mandic, der Halemba nach Auskunft der Staatsanwaltschaft Würzburg vertritt, wies die Vorwürfe in einer Mitteilung zurück.

Die Alternative für Deutschland ist eine der sieben im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien. Foto: Unbekannt / RONNY HARTMANN/AFP

Bundesregierung nutzt Flugbereitschaft im Schnitt zweimal pro Tag – „pure Heuchelei“

4.03 Uhr: Die Bundesregierung hat in den ersten 21 Monaten ihrer Amtszeit ganze 1184 Mal Flugzeuge und Hubschrauber der Flugbereitschaft der Bundeswehr für dienstliche Zwecke benutzt. Im Schnitt waren das rund zwei Flüge pro Tag. Das geht aus einer Antwort des Verteidigungsministeriums auf eine Anfrage der Linken-Abgeordneten Sevim Dagdelen hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Besonders oft nutzte das Bundeskanzleramt die Flugbereitschaft, 397 Flüge gehen auf das Konto von Olaf Scholz und seinem Team. Danach folgt das Auswärtige Amt mit 246 Flügen. .

Stolze 992 Flüge wurden getätigt, um die Flugzeuge nach Berlin oder zu anderen Abflugorten zu bringen. Nötig wurden viele dieser Flüge, weil die Flugbereitschaft nach wie am Standort Köln-Wahn stationiert ist. Heikel: Dabei waren die Maschinen in der Regel leer. Das Verteidigungsministerium erklärte, dass diese Flüge trotzdem sinnvoll genutzt wurden – beispielsweise für die Schulung der Piloten.

Die Bundesregierung hat in den ersten 21 Monaten ihrer Amtszeit 1184 Mal die Flugzeuge und Hubschrauber der Bundeswehr für dienstliche Zwecke genutzt. Mit 397 liegt das Bundeskanzleramt vor allen anderen Ministerien. Foto: Unbekannt / Michael Kappeler/dpa Pool/dpa

Linken-Abgeordnete Dagdelen bewertet die Nutzung der Flugbereitschaft derweil als übertrieben. „Der Anspruch der Ampel-Regierung nach Umwelt- und Klimaschutz entlarvt sich mit dem Ausstoß zehntausender Tonnen CO2 für Leerflüge und exzessive Dienstreisen mit der Flugbereitschaft als pure Heuchelei“, sagte sie. „Die stärkere Nutzung kostengünstigerer Linienflüge wäre auch gegenüber den Steuerzahlern mehr als angemessen.“

Politik-News vom 29. Oktober: Scholz will Gas aus Nigeria – Start seiner dritten Afrika-Reise

19.56 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz will die Kooperation mit dem westafrikanischen Nigeria im Energiebereich ausbauen. Zum Auftakt seiner dreitägigen Afrika-Reise machte er am Sonntag klar, dass er sich zusätzlich zu den bestehenden Öl-Importen auch die Einfuhr von Gas aus dem bevölkerungsreichsten und wirtschaftsstärksten Land des Kontinents wünscht.

„Nigeria verfügt über die größten Gasvorkommen in Afrika“, sagte Scholz der nigerianischen Zeitung „The Punch“. „Deutsche Unternehmen haben ein Interesse an Gaslieferungen aus Nigeria und sehen einer Zusammenarbeit mit nigerianischen Gasunternehmen erwartungsvoll entgegen.“ Deutschland setze außerdem auf gemeinsame Initiativen, um die Produktion von Wasserstoff als Energieträger der Zukunft voranzubringen.

Scholz traf am Nachmittag in der nigerianischen Hauptstadt Abuja ein. Nach politischen Gesprächen dort wollte er in die Wirtschaftsmetropole Lagos mit ihren 20 Millionen Einwohnern weiterreisen und am Montag dann nach Ghana. Für ihn ist es die dritte große Afrika-Reise in seinen knapp zwei Jahren als Kanzler. Seine Vorgängerin Angela Merkel (CDU) hatte zum selben Zeitpunkt ihrer Amtszeit gerade erst einen Besuch auf dem Nachbarkontinent absolviert.

