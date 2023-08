Kritik am Umgang mit Nachrichtendiensten in Deutschland. AfD als "Gefahr für jüdisches Leben"? Die wichtigsten Politik-News im Blog.

Sind die deutschen Geheimdienste zu sehr eingeschränkt? Des kritisieren zwei ehemalige BND-Präsidenten

Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung warnt vor der AfD als "Gefahr für jüdisches Leben"

Medikamente könnten bei kommenden Infektionswellen knapp werden – Kinderärzte sind alarmiert

Die Mehrheit der Deutschen lehnt künftige Regierungsbeteiligung der AfD ab

Berlin. Der Bundestag hat weiter Sommerpause. Das politische Geschehen in Deutschland kommt dadurch aber nicht ins stocken. Heute im Fokus: Die Nachrichtendienste. Die sind nach Ansicht von zwei Ex-BND-Präsidenten zu sehr eingeschränkt und können nicht "auf Augenhöhe" mit anderen westlichen Diensten agieren.

Und dann legt sich der Verfassungsschutz auch noch freiwillig einen Maulkorb an: Während des Parteitags der AfD will sich der Inlands-Nachrichtendienst der BRD nicht zur Partei äußern, eine entsprechende "Stillhaltezusage" wurde vor dem Verwaltungsgericht Köln abgegeben. Dabei wird doch ausgerechnet die in Teilen rechtsextreme AfD von den Verfassungsschützern überwacht.

Im Kern geht es dabei um womöglich verfassungsfeindliche Tendenzen in der Rechtsaußenpartei. Vor der warnt aktuell auch der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Felix Klein. Die AfD sei eine Gefahr für jüdisches Leben in Deutschland. Sie, so Klein, dulde Antisemitismus und führende Mitglieder relativierten den Holocaust.

Die wichtigsten Nachrichten des Tages aus der Bundespolitik finden Sie hier im News-Blog.

Politik-News vom 6. August: Ex-BND-Präsidenten halten deutsche Nachrichtendienste für "zu eingeschränkt"

11.03 Uhr: Die ehemaligen BND-Präsidenten August Hanning und Gerhard Schindler halten die deutschen Nachrichtendienste für von der Politik zu stark eingeschränkt. In einem Gastbeitrag in der "Bild am Sonntag" schreiben die beiden, die Dienste litten an einem "Übermaß an Kontrolle". Sie fordern deshalb eine "Veränderung der gesamten Sicherheitsarchitektur" in Deutschland. Die Nachrichtendienste dürften nicht zum "zahnlosen Wachhund mit Maulkorb und Eisenkette degeneriert werden".

In ihrem Beitrag verweisen Hanning und Schindler auf die NSA in den USA und das GCHQ in Großbritannien als erfolgreiche Vorbilder für die deutschen Nachrichtendienste. Diese müssten wieder zu "Partnern auf Augenhöhe" anderer westlicher Dienste werden: "Wir können es uns auf die Dauer nicht leisten, die Terrorismusaufklärung in Deutschland und den Schutz unserer Soldaten im Einsatz auf ausländische Dienste zu verlagern."

Ein wichtiger Schritt sei es, die Zuständigkeit für den BND aus dem Kanzleramt in das Verteidigungsministerium zu verlagern. Dadurch seien Synergien zu erwarten. Außerdem fordern Hanning und Schindler neue Rechtsgrundlagen für die Funkaufklärung und politische Unterstützung für das "Anwerben menschlicher Quellen".

Politik-News vom 5. August: Antisemitismusbeauftragter: "Die AfD ist eine Gefahren für jüdisches Leben"

10.02 Uhr: Der aktuelle Höhenflug der AfD alarmiert den Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, Felix Klein. In einem Interview mit der "Welt am Sonntag" äußerte er sich besorgt: "Die AfD duldet Antisemitismus und führende Kräfte, die den Holocaust relativieren; sie will jüdisches Leben mit Anträgen erschweren, koscheres Schlachten zu verbieten." Weiter führt Klein aus: "Wenn die AfD jüdische Speisegesetze beschneiden will, ist das eine Gefahr für jüdisches Leben." Lesen Sie hier: Wie Rechtspopulisten auf TikTok um junge Leute werben

Dr. Felix Klein ist der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services

Mit Blick auf die Thüringer Landtagswahl im kommenden Jahr forderte Klein, dass potenzielle Amts- und Mandatsträger vor der Wahl auf ihre Haltung zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung überprüft werden sollten. Die AfD sei eine legale Partei, die am demokratischen Wettbewerb teilnehme. "Gleichwohl gibt es Anzeichen dafür, dass dort demokratiefeindliche Kräfte am Werk sind", so Klein. Der Verfassungsschutz stuft die AfD in Thüringen als erwiesen rechtsextrem ein und beobachtet sie.

Politik News vom 4. August;

Merz ruft die CDU zur Geschlossenheit auf

Bayern dringt auf Gespräche wegen Arzneimittel-Knappheit

dringt auf Gespräche wegen Arzneimittel-Knappheit AfD-Chef: Verfassungsschutzpräsident "außerhalb" des Grundgesetzes

Familienministerin: Vier Milliarden Euro für bessere Kita-Qualität

Finanzministerium: Haushalt sieht mehr Geld für IT-Dienstleister vor

Ehemaliger Bundestagsabgeordneter Heinz Golombeck gestorben

Ex-Kanzler Schröder: Verhältnis zur SPD "prinzipieller Natur"

Umfrage: Mehrheit lehnt künftige Regierungsbeteiligung der AfD ab

Berlin: Antrag zur Absenkung des Wahlalters auf 16 kommt im September

Pro Asyl kritisiert Pläne des Innenministeriums für verschärfte Abschieberegeln

Arbeitgeber warnen vor "Populismus mit der Lohntüte" bei Mindestlohn

Stübgen sieht "düstere Prognose" für illegale Einreisen über Polen

Trotz Gesetz: Kinderärzte warnen vor erneuten Arzneimittel-Engpässen

Kinderärzte warnen vor erneuten Arzneimittel-Engpässen Pistorius plant "große Reform im Personalwesen" der Bundeswehr

Politik-News vom 3. August:

Ampel plant Kürzungen bei der Digitalisierung der Behörden

"Deutschlandtrend": AfD erreicht bei Wählergunst neuen Höchstwert

FDP begrüßt Regierungspläne für verschärfte Abschieberegeln

Ampel ringt weiter um Kindergrundsicherung

Politik News vom 2. August:

FDP-Generalsekretär verteidigt Generationenkapital gegen Kritik von DGB und Grünen

Innenministerium legt Vorschläge für Verschärfung bei Abschiebungen vor

Statistiker melden Höchststand bei Kindeswohlgefährdungen

Immer mehr Rentner beziehen im Alter Grundsicherung

Bundeswehr erneut mit weniger Bewerbern

Junge-Union-Chef: Brandmauer vor allem Problem von SPD und Grünen

Politik-News vom 1. August:

Der künftige Botschafter in Russland, Graf Lambsdorff, will zum Ukraine-Krieg eine klare Haltung vertreten.

Seit Amtsantritt von Bayerns Ministerpräsident Söder 2018 haben sich seine Ausgaben für Fotografen vervielfacht.

Wirtschaftsminister Habeck (Grüne) hat von Finanzminister Lindner (FDP) stärkere Entlastungen der Wirtschaft verlangt.

Die Parteien im Bundestag erhalten wieder mehr Großspenden von Unternehmen, Verbänden und Einzelpersonen.

Politik-News vom 31. Juli:

"Ungeziefer"-Vergleich setzt Ex-Verkehrsminister Ramsauer unter Druck

CSU sieht Gutachten zu Maut-Schadensersatz als Wahlkampfmanöver

Thüringens CDU-Chef: AfD will "Deutschland in die Isolation führen"

Scheuers gescheiterte Pkw-Maut könnte Nachspiel haben

Alle Nachrichten der vergangenen Woche lesen Sie hier.

(mit dpa/afp/epd/kna/fmg)