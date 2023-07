Berlin. Entwicklungsministerin Svenja Schulze übt Kritik am Afrika-Gipfel in Russland – es sei eine "PR-Show" Putins. Die Politik-News im Blog.

Merz (CDU) äußert sich nach massiver Kritik zur Kanzlerfrage

Olaf Scholz (SPD) ist im Urlaub, deshalb leitet Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) die Kabinettssitzung

FDP-Fraktionsvize rechnet mit CSU-Agenda ab

Jeder vierte Erwerbstätige verdient weniger als 14 Euro in der Stunde

Berlin. Nach einem zweitägigen Streit über Friedrich Merz' Aussagen zum Umgang mit der AfD hofft die CDU, dass wieder Ruhe in der eigenen Partei einkehrt. Und obwohl der CDU-Chef angezählt ist und sich vereinzelt Zweifel an seiner Kanzler-Eignung laut werden, will Merz davon nichts wissen. Für Ärger sorgt auch die "Respekts-Agenda", die die CSU-Landesgruppe im Bundestag in der vergangenen Woche bei einer Klausur im oberbayerischen Kloster Andechs beschlossen hatte. Ein FDP-Haushaltsexperte spricht gar von einer "populistischen 'Wünsch-dir-Was-Agenda'". Unterdessen leitet Vizekanzler Robert Habeck die Kabinettssitzung in Berlin.

Die wichtigsten Nachrichten des Tages aus der Bundespolitik finden Sie hier im Newsblog.

Politik-News vom 26. Juli: Entwicklungsministerin Schulze nennt russischen Afrika-Gipfel "PR-Show Putins"

18.45 Uhr: Vor Beginn des russischen Afrika-Gipfels an diesem Donnerstag hat Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) die "afrikanischen Partner" vor Russlands Absichten gewarnt. "Wer afrikanischen Ländern billigen russischen Weizen verspricht und zugleich ukrainische Getreidehäfen bombardiert, will nicht den Hunger bekämpfen, sondern nur neue Abhängigkeiten schaffen", sagte die SPD-Politikerin gegenüber unserer Redaktion.

Russland verhalte sich nur in der Rhetorik antikolonial, "tatsächlich zielt sein Vorgehen in Afrika auf Abhängigkeit und Ausbeutung", erklärte die Ministerin. Das Treffen in St. Petersburg nannte Schulze "eine PR-Show Putins".

Bundesministerin Svenja Schulze (Archivbild) hat sich gegenüber unserer Redaktion zum kommenden Afrika-Gipfel in Russland geäußert. Foto: Hans Scherhaufer / epd

Der russische Präsident hatte den Ausbau der Zusammenarbeit mit afrikanischen Staaten angekündigt. Ein Thema sei die Ernährungssicherheit und der Kampf gegen die Armut. Schulze erklärte, Russland exportiere "Waffen, Fake News und Söldner, mit oft fatalen Folgen. Entwicklungspolitisch hat Russland den afrikanischen Staaten wenig zu bieten." Gleichzeitig forderte sie die afrikanischen Länder auf, während des Gipfels klar Stellung zu beziehen.

Name Svenja Schulze (54) Amt Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Geboren 29. September 1968 in Düsseldorf Partei Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) Ehepartner Andrea Arcais (verheiratet seit 2011)

Schulze: "Russlands Angriffskrieg zielt nicht nur auf die Ukraine, er schadet auch vielen Ländern – insbesondere in Afrika, die unter den hohen Getreidepreisen leide"“, sagte Schulze. Das Treffen mit Putin sei aber auch "eine Chance für unsere afrikanischen Partner, den russischen Präsidenten mit ihren Forderungen zu konfrontieren. Ein Ende des Krieges und ein ungehinderter Export des ukrainischen Getreides sind im Interesse der ganzen Welt".

Russland versuche weiter, sich in Afrika breit zu machen, "vor allem im Sahel, aber auch in Zentral- und Ostafrika". Umso wichtiger sei es, dass "Deutschland und Europa mit partnerschaftlichen Angeboten vor Ort Präsenz zeigen, auch wenn es schwierig wird", mahnte die Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.

Habeck rechnet mit schnellerem Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft

13.15 Uhr: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck rechnet mit einem schnellerem Hochlauf der Zukunftstechnologie Wasserstoff als bisher erwartet. Der Grünen-Politiker sagte am Mittwoch in Berlin nach einer Kabinettssitzung: "Meine persönliche Einschätzung ist, dass alles viel schneller und damit auch viel schneller günstiger werden wird, als wir uns das bisher vorstellen." Das Kabinett beschloss eine aktualisierte Nationale Wasserstoffstrategie.

Mit Wasserstoff sollen nicht elektrisch zu erschließende Bereiche im Industriesektor, im Verkehrssektor und teilweise auch im Energiebereich dekarbonisiert werden, so Habeck. Wasserstoff sei nach dem Ausbau der stromgeführten Versorgung der Netze und der erneuerbaren Energien die "nächste große Geschichte", die Deutschland brauche, um bis 2045 klimaneutral zu werden.

Vizekanzler und Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz Robert Habeck bei einem Unternehmensbesuch. Foto: Britta Pedersen/dpa

Bund plant mit fast 200 Milliarden Euro aus Klima- und Transformationsfonds bis 2027

10.19 Uhr: Aus dem Klima- und Transformationsfonds des Bundes sollen nach einem Medienbericht zwischen 2024 und 2027 knapp 200 Milliarden Euro an Ausgaben fließen. Dies sehe der aktualisierte Wirtschaftsplan für das Sondervermögen des Bundes vor, wie die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ unter Berufung auf Regierungskreise am Mittwoch berichtete. Demnach will das Bundeskabinett den neuen Wirtschaftsplan im August beschließen.

Über den größten Teil der Mittel könne Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) verfügen, berichtete die Zeitung weiter. Rund 175 Milliarden Euro seien für seine Programme reserviert.

Windräder und Hochspannungsleitungen, aufgenommen am Morgen. Foto: Henning Kaiser/dpa

Ampel-Koalition: Vizekanzler Habeck leitet Kabinettssitzung

7.45 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz ist im Urlaub. Deshalb wird Vizekanzler Robert Habeck heute die Kabinettssitzung leiten. Es ist nicht das erste Mal. Habecks Premiere auf dem Chefsessel war bereits im Juli 2022.

FDP-Haushaltsexperte kritisiert CSU-Agenda

7.25 Uhr: Die jüngsten CSU-Beschlüsse mit Verbesserungen für Bürger und Wirtschaft werden von FDP-Haushaltsexperten als eine Art ungedeckter Scheck in zweifacher Milliardenhöhe kritisiert. "Einerseits bekennt sich die CSU mit der CDU zur Schuldenbremse, andererseits beschließt sie ein Programm, welches eine Lücke von fast 50 Milliarden Euro in den Haushalt reißen würde", sagte der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Christoph Meyer.

Christoph Meyer führt die Berliner FDP in der außerparlamentarischen Opposition, spielt aber als Fraktionsvize im Bundestag durchaus eine gestaltende Rolle. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

"16 Jahre CDU/CSU-Schlafwagenpolitik führten zur dramatischen Erosion von Wohlstand und Wirtschaftswachstum“, sagte der FDP-Haushalts- und Finanzpolitiker weiter. "Mit ihrer populistischen 'Wünsch-Dir-Was-Agenda' betreibt die CSU daher primär Vergangenheitsbewältigung." Gut drei Monate vor der Landtagswahl wirkten die Beschlüsse zudem wie ein "besonders plumper Versuch der Wählertäuschung, der offenbar den schwindenden Umfragewerten geschuldet ist".

CDU-Streit: Merz äußert sich zur K-Frage

7.15 Uhr: CDU-Chef Friedrich Merz hat vor Spekulationen über die K-Frage in der Union oder künftige Koalitionen gewarnt. „Die inhaltliche Erneuerung der CDU kommt gut voran“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Das sind die entscheidenden Aufgaben, die wir heute haben. Nicht Spekulationen über Koalitionen oder gar Personaldebatten.“

Der saarländische CDU-Politiker Tobias Hans hatte zuvor in einem Interview am Merz' Eignung als Kanzler gezweifelt. Grund dafür waren Merz' Äußerungen zum Umgang mit der AfD. Im ZDF-Sommerinterview sprach Merz davon, dass eine Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene möglich sei, später zog er die Aussage zurück.

CSU-Chef: Markus Söder und der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz (rechts). Foto: Peter Kneffel / dpa

Zur Frage der Kanzlerkandidatur der Union unterstrich Merz, er und CSU-Chef Markus Söder hätten verabredet, dass man im Spätsommer 2024 einen gemeinsamen Vorschlag machen werde. Auf die Frage, ob das Thema vor oder nach den Landtagswahlen im Herbst 2024 geklärt werden solle, sagte Merz: „Das werden wir in Ruhe besprechen, wann und wie wir das genau machen. Der Zeitraum ist eingegrenzt: Spätsommer 2024.“

Politik-News vom 25. Juli: Jeder vierte Erwerbstätige verdient weniger als 14 Euro in der Stunde

22.45 Uhr: Jeder vierte Erwerbstätige (23,35 Prozent) in Deutschland verdient weniger als 14 Euro brutto in der Stunde. Konkret bedeutet das: Über neun Millionen der insgesamt 39,8 Millionen Beschäftigten verdienen kaum mehr als den Mindestlohn. Dies geht aus aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes für April 2022 auf Anfrage der Linksfraktion hervor, die unserer Redaktion vorliegen. Was für Forderungen die Linksfraktion hat und was sich konkret für die Beschäftigen ändern soll, lesen Sie hier.

Neue Krankenhausreform: Ergebnisse einer Umfrage unter Kliniken lassen aufhorchen

22.30 Uhr: Die Mehrzahl der Kliniken in Deutschland erwartet durch die Krankenhausreform von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) keine Verbesserungen mit Blick auf die Behandlungsqualität und den Personalmangel. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) unter 448 Allgemeinkrankenhäusern, die unserer Redaktion vorliegt. Zu was für Ergebnissen die Umfrage noch kommt und wie Experten die Krankenhausreform bewerten, erfahren Sie hier.

Kretschmer zu Umgang mit AfD – "lupenreine Trennung" nicht möglich

19.15 Uhr: Die Aussagen von Friedrich Merz sind auch am Abend weiter Thema. Nach massiver Kritik bekommt der CDU-Vorsitzende jetzt Rückenwind von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. Gegenüber der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" plädierte Kretschmer für einen "pragmatischen Umgang" mit der AFD. Eine "lupenreine Trennung" sei bei Sachentscheidungen auf kommunaler Ebene nicht durchzuhalten. Kretschmer zufolge reiche es nicht, in Städten und Gemeinden zu sagen, "wir sind dagegen, weil die AfD dafür ist."

Hat sich in der Debatte zum Umgang mit der AFD ebenfalls zu Wort gemeldet: Sachsens Ministerpräsident Kretschmer (Archivbild). Foto: MATTHIAS RIETSCHEL / epd

Zentralratspräsident Schuster vermisst "Lernkurve" im Umgang mit AfD

11.22 Uhr: Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, wirft Regierung und Opposition gleichermaßen Fehler im Umgang mit der AfD vor. Eine Lernkurve im Umgang mit der AfD sehe er nicht, "ganz im Gegenteil", sagte Schuster "Welt" (online). Es gebe "unabhängig von der AfD derzeit eine Politik, die die Menschen verschreckt", ergänzte er und kritisierte einen "maximal destruktiven" Schlagabtausch zwischen den Parteien.

Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, spricht. Foto: Christophe Gateau/dpa

Schuster verwies auf Ängste im Zusammenhang mit der Energiewende. Betroffen seien fast alle, Eigenheimbesitzer wie Mieter, "was natürlich Existenzängste auslöst, gerade vor dem Hintergrund der Inflation, unter der die Leute jetzt schon leiden". Von der Opposition seien auch keine klugen Alternativen aufgezeigt worden. "Und dann denken sich zu viele Wähler, jetzt geht alles den Bach runter, es spielt alles keine Rolle mehr, da kann ich auch gleich die AfD wählen", sagte er.

Mehrheit gegen Abschaffung des individuellen Asylrechts

7.30 Uhr: Ein Großteil der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland ist für eine Beibehaltung des individuellen Asylrechts in der EU. Das ergab eine Forsa-Umfrage für das Magazin "Stern", die am Dienstag veröffentlicht wurde. Demnach befinden 64 Prozent der Befragten es für richtig, dass das individuelle Asylrecht in der Europäischen Union erhalten bleibt – also jeder einzelne politisch Verfolgte in der EU Asyl beantragen darf.

An einer Reform des EU-Asylsystems wird seit Jahren gearbeitet. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

In der Debatte rund um Zuwanderung nach Deutschland hatte der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Thorsten Frei, vor wenigen Tagen eine weitgehende Abschaffung des individuellen Anspruchs auf Asyl vorgeschlagen. Er plädierte dafür, dieses durch eine europäische Kontingentlösung zur Aufnahme von Flüchtlingen zu ersetzen.

Saarlands Ex-Ministerpräsident zählt Merz an

6.45 Uhr: Der CDU-Politiker und ehemalige Ministerpräsident des Saarlands, Tobias Hans (CDU), hat Zweifel an der Eignung von Friedrich Merz als Kanzlerkandidaten geäußert und dem CDU-Chef mangelnde Führungskraft attestiert. Dem Magazin "Stern" sagte Hans auf die Frage, ob Merz noch der richtige Vorsitzende sei: "Mittlerweile muss man vor jedem Sommerinterview zittern, weil man nicht weiß, was am Ende dabei herauskommt. Ich möchte mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass ein von der CDU gestellter Bundeskanzler solche Sorgen hervorruft." Hans fügte hinzu: "Und wenn jemand das erklärte Ziel hatte, die AfD zu halbieren – und die sich dann aber locker verdoppelt – dann ist das zumindest kein Ausweis für Erfolg."

Hans betonte, die CDU müsse einen Konsens mit demokratischen Parteien suchen und nicht mit der AfD, die er als "politischen Feind" bezeichnete. Er schlug dabei ausdrücklich einen Bogen zum Ende der Weimarer Republik. "Nun wird es schwer, dass ein Kreisvorsitzender oder Bezirksvorsitzender der Ortsebene aufgibt, keinen Ortsvorsteher mit der AfD zu wählen. Genau so hat schleichend das Versagen eines kompletten Staates in der Weimarer Republik begonnen und zu schrecklichen Dingen geführt, die im deutschen Namen über die Welt gebracht worden sind. Ich kann nur daran erinnern, dass auch die NSDAP in demokratischen Wahlen gewählt wurde. Die AfD steht bundesweit nun bei 22 Prozent. Es ist nicht fünf vor zwölf, sondern fünf nach zwölf. Das muss auch Friedrich Merz endlich sehen", mahnte Hans.

Die Frage, ob Merz Kanzlerkandidat werde, hält Hans für "völlig offen". "Gerade in schwierigen Zeiten ist es wichtig, dass der Spitzenkandidat einer Partei Regierungserfahrung mitbringt - und Fingerspitzengefühl bei schwierigen Fragen", sagte Hans.

CDU-Politiker Tobias Hans zweifelt an Merz' Kanzler-Eignung. Foto: Oliver Dietze/dpa

Politik-News vom 24. Juli:

EU-Abgeordnete fordern mehr Schutz für russische Kriegsdienstverweigerer

Lindner will Kampf gegen Geldwäsche verstärken – neues Bundesamt geplant

"Kein Zweifel, wes Geistes Kind die AfD ist": Brandenburgs CDU-Landes- und -Fraktionschef Jan Redmann distanziert sich von Merz

Reform nach der Sommerpause? Heil und Lindner arbeiten an neuem Rentenpaket

Zusammenarbeit möglich oder nicht? Merz verheddert sich in Aussagen zum Umgang mit der AfD

AfD-Chef Chruppalla begrüßt Merz-Aussage zu Zusammenarbeit mit AfD

Kritik an Merz auch aus der SPD – Kühnert bezeichnet AfD-Äußerung als "Tabubruch"

Zusammenarbeit mit AfD auf kommunaler Ebene möglich: Merz erntet massive Kritik aus den eigenen Reihen

(mit dpa/afp/epd/kna/fmg)