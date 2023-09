Bislang sind Zinsen für KfW-Studienkredite gestiegen. Dennoch möchte das Bildungsministerium keine zusätzlichen Mittel bereitstellen.

Bildungsministerium will Kosten für Studienkredit nicht begrenzen

CDU schlägt steuerfreies Arbeiten für Rentner vor

Der Chef der Bremer CDU ist nach Aussagen zur AfD zurückgetreten

Der Bundesrat stimmt dem Heizungsgesetz zu

Vor den Landtagswahlen in Bayern und Hessen liegen in beiden Ländern die jeweiligen Amtsinhaber vorne

Berlin. Die gestiegenen Lebensunterhaltskosen treffen Studierende mitunter hart. Zwar bekamen sie eine Energiepreispauschale in Höhe von 200 Euro ausgezahlt, doch die ließ lange auf sich warten. Wem die elterliche Unterstützung oder BAföG nicht ausreicht, kann jedoch mit einem Studienkredit der KfW überbrücken. Doch mittlerweile warten hier hohe Zinsen. Das Bildungsministerium plant jedoch nicht, diese durch eigene Mittel zu senken.

Währenddessen möchte die CDU das Arbeiten im hohen Alter attraktiver machen. Sie schlägt eine "Aktivrente" vor. Die Idee: Rentner sollen keine Steuern bis zu einer Grenze von 2000 Euro zahlen müssen. Die Partei untermauert den Vorschlag nun mit einem Rechtsgutachten.

Politik-News vom 29. September:

20.51 Uhr: Trotz steigender Zinsen für die Aufnahme eines Studienkredits bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) plant das Bildungsministerium nicht, die Kosten für Studierende zu begrenzen. "Angesichts der klaren Konzeption als Eigenmittelprogramm und der Haushaltslage war es schlussendlich auch keine Option, den KfW-Studienkredit mit Bundesmitteln zu unterstützen“, sagte eine Sprecherin des Bildungsministeriums dieser Redaktion

Das Ministerium habe sich zuvor mit der KfW ausgetaucht, ob die Zinsen für Kreditnehmer trotz steigender Leitzinsen stabil gehalten oder gesenkt werden könnten. "Nach Auskunft der KfW ist dies ihrerseits nicht möglich“, sagte die Sprecherin. Als Begründung für die Entscheidung sagte sie zudem, dass die damalige Bundesregierung die Einführung des Studienkredits an die Bedingung geknüpft hatte, dass sich daraus keine Belastungen für den Bundeshaushalt ergeben dürfen.

Am 1. Oktober werden die neuen Zinssätze der KfW für Studienkredite bekannt gegeben. Bislang liegt der Zinssatz für Neuverträge bei 7,82 Prozent. Im Oktober 2021 lag er noch bei 3,76 Prozent, wie aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion vom August hervorgeht.

CDU schlägt steuerfreies Arbeiten in der Rente vor

16.08 Uhr: Die CDU will Älteren steuerfreies Weiterarbeiten in der Rente bis zu einer Grenze von 2000 Euro im Monat ermöglichen. Den Vorschlag für eine entsprechende "Aktivrente“ untermauerte die Partei am Freitag in Berlin mit der Vorlage eines Rechtsgutachtens. Wer das gesetzliche Rentenalter erreicht und weiterarbeitet, soll bis zu 2000 Euro steuerfrei dazuverdienen können. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann sagte: "Lasst uns das einfach mal zwei Jahre ausprobieren.“ Die CDU stehe bereit, den Vorschlag sofort umzusetzen. Auch im nächsten Wahlprogramm der CDU solle sich der Vorschlag wiederfinden.

Vor allem dem zunehmenden Fachkräftemangel soll nach den Aussagen Linnemanns so begegnet werden. Es sei in Deutschland "fast schon eine Tradition, dass man von 100 auf null geht, dass wenn man in Rente ist, dann sofort komplett aufhört zu arbeiten“. Dabei wollten viele Menschen laut Umfragen im Fall von Steuervergünstigungen freiwillig länger arbeiten.

Bundesrat billigt Gebäudeenergiegesetz

13.42 Uhr: Der Bundesrat hat am Freitag das Heizungsgesetz gebilligt. Ein Antrag Bayerns, den Vermittlungsausschuss zwischen Bundestag und Bundesrat anzurufen, fand keine Mehrheit. Damit kann das Gesetz Anfang 2024 in Kraft treten.

Der Bundestag hatte das Gebäudeenergiegesetz, umgangssprachlich als Heizungsgesetz bezeichnet, vor drei Wochen beschlossen - nach langen Konflikten innerhalb der Koalition aus SPD, Grünen und FDP. Vor allem die FDP hatte wesentliche Änderungen am ursprünglichen Gesetzentwurf durchgesetzt.

Der Chef der bayerischen Staatskanzlei, Florian Herrmann (CSU), sagte im Bundesrat: "Selten hat ein Gesetzesvorhaben der Bundesregierung die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land derart verunsichert und verärgert." Er kritisierte außerdem, dass bei der künftigen staatlichen Förderung Holzheizungen benachteiligt werden sollen. Holz spiele aber vor allem in ländlichen Räumen beim Heizen noch eine wichtige Rolle. Die neue Förderrichtlinie befindet sich innerhalb der Bundesregierung derzeit noch in der Abstimmung.

Zustimmung: Kinderreisepass wird abgeschafft

13.05 Uhr: Der Kinderreisepass wird abgeschafft. Das Dokument, das es bislang für Kinder unter 12 Jahren gibt, soll durch einen elektronischen Reisepass mit längerer Gültigkeitsdauer und der Nutzungsmöglichkeit für weltweite Reisen ersetzt werden. Der Bundesrat stimmte am Freitag einer entsprechenden Änderung im Passrecht zu. Kinderreisepässe können damit von Januar 2024 an nicht mehr beantragt werden.

Laut den Änderungen ist außerdem vorgesehen, dass über entsprechende Verordnungsermächtigungen die Möglichkeit geschaffen wird, Pässe, Personalausweise und elektronische Aufenthaltstitel auf Wunsch des Antragstellers auf dem Postweg zuzustellen.

Bundesrat fordert Nachbesserungen beim Gesetzesentwurf zur Cannabislegalisierung

12.25 Uhr: Der Bundesrat hat die Bundesregierung zu Nachbesserungen beim Gesetzesentwurf zur Cannabislegalisierung aufgefordert. In der aktuellen Fassung sei "ein strukturelles Vollzugsdefizit" bei der Kontrolle der Bestimmungen zu erwarten, heißt es in einer am Freitag mehrheitlich verabschiedeten Stellungnahme der Länder. Diese fordern den Bund unter anderem auf, die Kontroll- und Vollzugsaufgaben so zu regeln, dass für sie kein zusätzlicher Personal- und Finanzbedarf entsteht.

Verlangt werden zudem Maßnahmen der Verkehrsunfallprävention, die Festlegung von Standards für die Sicherung von Anbaueinrichtungen und gesetzlich vorgeschriebene Mindeststandards für die Erstellung von Gesundheits- und Jugendschutzkonzepten. Ausschank, Abgabe und Konsum alkoholischer Getränke soll in Anbauvereinigungen - den sogenannten Cannabis-Clubs - untersagt werden.

Die Länder wollen außerdem, dass die jugendschutzrelevanten Regelungen auf ihre Praxistauglichkeit und Umsetzbarkeit hin überprüft werden. Ebenfalls angemahnt wurde "die Schließung von Strafbarkeitslücken".

Bremer CDU-Chef zurückgetreten

11.21 Uhr: Der Landesvorsitzende der Bremer CDU, Carsten Meyer-Heder, hat seinen Rücktritt erklärt. Das verkündete der Bremer CDU-Landesverband am Freitag auf einer Pressekonferenz. In einem Interview mit "buten un binnen" hatte Meyer-Heder zuvor gesagt, er halte es für falsch, eine Zusammenarbeit mit der AfD auf kommunaler Ebene per se auszuschließen.

Er habe in dem Interview Aussagen zur AfD gemacht, "die eine völlig andere Wirkung in der Öffentlichkeit erzeugen, als ich es beabsichtigt habe. Ich stand nie und stehe auch heute nicht im Verdacht, in der Nähe der AfD zu stehen. Insofern bedauere ich es sehr, dass meine Aussagen dahingehend verstanden wurden", teilte Carsten Meyer-Heder mit.

In dem Interview hatte der CDU-Politiker eine Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene mit der AfD unter bestimmten Voraussetzungen nicht ausgeschlossen. "Da wo es inhaltlich richtige Punkte gibt, die die AfD auf kommunaler Ebene fördert, kann man ja nicht sagen: Das ist Quatsch", sagte Meyer-Heder in einem Video-Ausschnitt von "buten un binnen". Es gehe um die Inhalte, sagte Meyer-Heder. "Wenn wir Dinge bewegen wollen und wir sind einer Meinung mit der AfD: warum nicht?" Er habe vor den Linken in der Bremischen Bürgerschaft mehr Angst als vor manchen Menschen in der AfD, sagte er.

ZDF-"Politbarometer" – Amtsinhaber liegen vor Landtagswahlen vorne

10.45 Uhr: Gut eine Woche vor den Landtagswahlen in Bayern und Hessen liegen in beiden Bundesländern die Amtsinhaber in Umfragen in Führung. Die CDU des hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein kommt in einer am Freitag veröffentlichten Befragung der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF-"Politbarometer" bei der "Sonntagsfrage" auf einen Wert von 32 Prozent und konnte damit ihren Vorsprung ausbauen.

Während die CDU im Vergleich zur vorigen Befragung vor drei Wochen um zwei Punkte zulegte, gaben die Grünen als aktueller Koalitionspartner zwei Punkte nach und liegen nun bei 17 Prozent. Die SPD sank ebenfalls um zwei Punkte auf 17 Prozent, die AfD blieb bei 16 Prozent. Die FDP müsste mit 5 Prozent (minus 1) um den Einzug in den Landtag zittern, die Linke wäre mit unverändert 3 Prozent nicht in Wiesbaden vertreten.

In Bayern liegt die CSU von Ministerpräsident Markus Söder weiter deutlich in Führung. Der unveränderte Wert von 36 Prozent liegt unter dem schwachen Ergebnis der vorigen Wahl von 2018, als die CSU auf 37,2 Prozent kam. Söders Koalitionspartner Freie Wähler erhält 15 Prozent, einen Punkt weniger als vor drei Wochen, Grüne und SPD liegen unverändert bei 16 beziehungsweise 9 Prozent. Die AfD legte um zwei Punkte auf 14 Prozent zu. Außer der bisherigen Koalition wäre damit auch ein schwarz-grünes Bündnis möglich, hieß es in dem ZDF-Bericht.

Laut "Politbarometer" gibt es aber in beiden Ländern noch viele unentschlossene Wählerinnen und Wähler. In Hessen liegt dieser Wert bei 32, in Bayern sogar bei 38 Prozent.

FDP-Fraktionschef pocht auf Bezahlkarten statt Bargeld für Geflüchtete

9.50 Uhr: Der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr fordert ein Ende der Barzahlungen an Geflüchtete in Deutschland. "Die Bundesländer könnten ab heute sagen, wir stellen die Bargeldzahlungen an Geflüchtete ein, wir machen nur noch Sachleistungen oder Bezahlkarten", sagte Dürr am Freitag im ARD-"Morgenmagazin". Dadurch würde ein "Pull-Faktor" für Migranten beseitigt.

Die Kommunen seien überfordert, sagte Dürr mit Blick auf die steigenden Flüchtlingszahlen. "Die Anzahl der irregulären Migranten in Deutschland muss runter." Es werde nicht gelingen, ein "riesiges Problem einfach nur mit mehr Geld zuzuschütten".

Dürr appellierte an die Länderchefs, sich bis zur Ministerpräsidentenkonferenz am 6. November auf ein Ende der Bargeldzahlungen an Flüchtlinge festzulegen. Der Bund habe die rechtlichen Voraussetzungen dafür bereits geschaffen.

Christian Dürr, Fraktionsvorsitzender der FDP, spricht vor Beginn der Fraktionssitzung im Bundestag. Foto: Lukas Fortkord/dpa

Bauernverband hält feste Wolfs-Abschussquoten für nötig

7.38 Uhr: Der Bauernverband dringt zum Schutz von Weidetieren auf eine Reduzierung der Wolfszahlen in Deutschland und auf feste Abschussquoten. "Eine Bestandsregulierung des Wolfes ist unumgänglich, ein Abschuss nur von übergriffigen Wölfen reicht nicht mehr aus, da ansonsten die Probleme mit dem exponentiellen Wachstum des Wolfes nicht mehr beherrschbar sind", sagte der Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes, Bernhard Krüsken. Oberhalb des bereits erreichten günstigen Erhaltungszustandes des Wolfes seien auch jährlich festzulegende Entnahmequoten nötig.

Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) kündigte an, sie wolle eine Tötung einzelner Wölfe nach Rissen von Weidetieren erleichtern. Abschüsse von Wölfen, die mehrfach Herdenschutzmaßnahmen wie Zäune überwunden haben, sind bereits möglich. Die Genehmigung und der Weg dorthin gelten aber als zu bürokratisch. Kommende Woche will Lemke Vorschläge vorlegen. Die Bundestags-Unionsfraktion forderte die Ministerin auf, sich für die Herabsetzung des Schutzstatutes des Wolfes einzusetzen. Das wird derzeit auf EU-Ebene geprüft. Der Wolf ist naturschutzrechtlich streng geschützt.

Lindner dringt wegen schwacher Konjunktur auf Entlastungen

6.34 Uhr: Bundesfinanzminister Christian Lindner dringt angesichts der schlechteren Konjunkturprognosen auf Entlastungen für Steuerzahler und Unternehmen. "Wir müssen Wachstumsbremsen lösen", sagte der FDP-Chef der "Augsburger Allgemeinen". "Menschen und Betriebe verdienen Entlastung." Die gesenkte Konjunkturprognose sollte Appell genug an alle politischen Akteure sein, sich diesem Ziel anzuschließen. "Die jahrelange Schönwetter-Politik vergangener Bundesregierungen fällt uns jetzt in stürmischen Zeiten vor die Füße, deswegen brauchen wir eine Wirtschaftswende", sagte Lindner.

Wichtige Schritte ist die aktuelle Bundesregierung nach den Worten des Finanzministers mit dem Wachstumschancengesetz, dem Zukunftsfinanzierungsgesetz, der Verbesserung der Fachkräfteeinwanderung und der Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren schon gegangen. Nun seien weitere Wachstumsimpulse durch Entlastungen nötig.

Der Bundesfinanzminister und FDP-Vorsitzende Christian Lindner spricht bei einer Wahlkampfveranstaltung der Bayern-FDP, im Vorfeld der bayerischen Landtagswahlen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Gysi räumt Wagenknecht-Partei geringe Chancen ein

6.21 Uhr: Der Linken-Politiker Gregor Gysi räumt einer neuen Partei unter Führung der prominenten Linken-Bundestagsabgeordneten Sahra Wagenknecht wenig Chancen ein. "Wenn sie den Weg geht, wird sie bei der Europawahl erfolgreich sein, vielleicht noch bei den Landtagswahlen im Osten im nächsten Jahr, aber nach meiner festen Überzeugung bei der Bundestagswahl 2025 nicht", sagte Gysi am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung von Markus Lanz. "Wenn sie etwas nicht kann, ist es Organisieren." Auch wenn sie dafür einen Manager habe –"der kann ausfallen, auch sie kann ausfallen. Das ist alles immer auf eine Person gelenkt". Das sei äußerst schwierig.

Lesen Sie auch: Was Sahra Wagenknecht für eine Parteigründung braucht

Gysi sagte in der ZDF-Sendung, er befürchte dennoch, dass Wagenknecht tatsächlich eine Partei gründen werde. "Trotzdem werde ich aber mit ihr reden und versuchen, es ihr auszureden." Falls sie trotzdem "diesen Fehler" begehe, versuche er die Mitglieder dafür zu gewinnen, "dass wir dann um die Linke kämpfen". Gysi fügte hinzu: "Daran darf sie nicht sterben."

Gregor Gysi (Die Linke) spricht während einer Pressekonferenz im Karl-Liebknecht-Haus, in der auch Parteivorsitzender Schirdewan spricht. Foto: Annette Riedl/dpa

Mehr als jeder fünfte Studierende hat Energiepreispauschale noch nicht beantragt

6.05 Uhr: Wenige Tage vor dem Fristende am 2. Oktober hat mehr als jeder fünfte Studierende noch keinen Antrag zum Erhalt der Energiepreispauschale gestellt. Die Zahl der erfolgreich eingereichten Anträge liege bei 78,6 Prozent der Antragsberechtigten, sagte eine Sprecherin des Bundesministeriums für Bildung und Forschung der Düsseldorfer "Rheinischen Post".

Mehr als 700.000 Berechtigte dürften sich demnach noch nicht um den Erhalt der Leistung gekümmert haben. Zuletzt war die Bundesregierung von mehr als 3,55 Millionen Menschen ausgegangen, denen die Pauschale zustehen würde – rund 2,8 Millionen haben bislang einen erfolgreichen Antrag gestellt, betonte die Sprecherin.

Die Frist zum Stellen eines Antrags endet am Montag, den 2. Oktober. Ursprünglich wurde als Fristende der 30. September kommuniziert. Die Energiepreispauschale, bei der es sich um eine Einmalzahlung in Höhe von 200 Euro handelt, hatte die Bundesregierung im März angesichts gestiegener Lebenshaltungskosten auf den Weg gebracht. Sie richtet sich an Studierende und Fachschüler.

Gemeinden beziffern Gesundheitskosten für Asylbewerber auf 690 Millionen Euro

6.02 Uhr: Der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) hat angesichts der Debatte über Zahnarztbesuche abgelehnter Asylbewerber die Kosten für die Gesundheitsversorgung von Asylbewerbern mit einem hohen dreistelligen Millionenbetrag im Jahr angegeben. "Für die ärztliche Versorgung insgesamt von Flüchtlingen beliefen sich die Ausgaben 2022 auf 690 Millionen Euro", sagte DStGB-Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg der "Bild"-Zeitung. Dies entspreche "knapp über zehn Prozent der Gesamtausgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz von 6,5 Milliarden Euro", fügte er hinzu.

Die zentralen Herausforderungen für die Kommunen seien aber vor allem "die hohen Zahlen, die wenig geordneten Verfahren und fehlende Unterkünfte", betonte Landsberg. "Insbesondere für die Anmietung, Ausstattung und Sicherung von Unterkünften fallen erhebliche Kosten in den Kommunen an", sagte er.

Keine Termine wegen Geflüchteten? Der Fakten-Check zur Merz-Behauptung

Ramelow: AfD fühlt sich von Merz unterstützt

5.45 Uhr: Thüringens linker Ministerpräsident Bodo Ramelow hat dem Unionsfraktionsvorsitzenden Friedrich Merz (CDU) vorgeworfen, mit seiner Äußerung zur Zahnbehandlung abgelehnter Asylbewerber das Geschäft der AfD zu betreiben. "Die AfD haut sich auf die Schenkel, fühlt sich bestätigt und durch die Bestätigung ihrer Klischees sogar noch unterstützt", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wer "Ressentiments bedient, der lenkt von den eigentlichen Problemen der medizinischen Versorgung ab", fügte er hinzu mit Blick auf die wachsende Konzentration von Arztpraxen in den Händen großer Firmen.

Bodo Ramelow (Linke), Thüringer Ministerpräsident, spricht beim Landesparteitag Die Linke Thüringen. Foto: Michael Reichel/dpa

Politik-News vom 28. September:

Die Vizepräsidentin des Europaparlaments, Katharina Barley , hat Fortschritte bei den Verhandlungen über eine europäische Asylreform begrüßt. "Wir brauchen endlich Ordnung in der Migration", sagte die SPD-Politikerin dieser Redaktion.

, hat Fortschritte bei den Verhandlungen über eine europäische Asylreform begrüßt. "Wir brauchen endlich Ordnung in der Migration", sagte die SPD-Politikerin dieser Redaktion. Seine Aussagen zu Zahnarztbehandlungen von Asylbewerbern haben dem CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz zwei Anzeigen wegen Volksverhetzung gemäß Paragraph 130 Strafgesetzbuch (StGB) eingebracht.

zwei Anzeigen wegen Volksverhetzung gemäß Paragraph 130 Strafgesetzbuch (StGB) eingebracht. Deutschland hat den Weg für die europäische Asylreform freigemacht. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sagte am Donnerstag beim Treffen mit ihren EU-Kollegen in Brüssel, sie stimme im Namen der Bundesregierung der sogenannten Krisenverordnung zu.

(SPD) sagte am Donnerstag beim Treffen mit ihren EU-Kollegen in Brüssel, sie stimme im Namen der Bundesregierung der sogenannten Krisenverordnung zu. Die Unionsfraktion im Bundestag hat ein Video des umstrittenen TV-Auftritts von Parteichef Friedrich Merz auf X geteilt – allerdings in einer etwas anderen Version als zuvor die "Welt". Die Stelle, in der Merz über die angeblichen Zahnarztbesuche von Geflüchteten spricht, fehlt darin.

auf X geteilt – allerdings in einer etwas anderen Version als zuvor die "Welt". Die Stelle, in der Merz über die angeblichen Zahnarztbesuche von Geflüchteten spricht, fehlt darin. Bundesinnenministerin Nancy Faeser sieht Fortschritte bei den Diskussionen über eine umstrittene Krisenverordnung für die geplante europäische Asylreform . "Wir sind schon sehr weit gekommen in den Verhandlungen heute Nacht", sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag in Brüssel.

. "Wir sind schon sehr weit gekommen in den Verhandlungen heute Nacht", sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag in Brüssel. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich zuversichtlich gezeigt, dass die EU-Asylreform zustande kommt. "Wir werden das neue Gemeinsame Europäische Asylsystem verabschieden, das einen Solidaritätsmechanismus zur Aufnahme und Verteilung von Flüchtlingen vorsieht. Ein Wendepunkt", sagte er der "Wirtschaftswoche".

hat sich zuversichtlich gezeigt, dass die EU-Asylreform zustande kommt. "Wir werden das neue Gemeinsame Europäische Asylsystem verabschieden, das einen Solidaritätsmechanismus zur Aufnahme und Verteilung von Flüchtlingen vorsieht. Ein Wendepunkt", sagte er der "Wirtschaftswoche". Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sieht in der AfD eine Gefahr für den Wohlstand und die Sicherheit der Deutschen – insbesondere der Normalverdiener, wie der CSU-Chef der "Augsburger Allgemeinen" sagte.

sieht in der AfD eine Gefahr für den Wohlstand und die Sicherheit der Deutschen – insbesondere der Normalverdiener, wie der CSU-Chef der "Augsburger Allgemeinen" sagte. Das Bundesjustizministerium will Strafverfahren für Bürgerinnen und Bürger durch ein digitalisiertes Verfahren deutlich erleichtern. Das geht aus einem Gesetzentwurf hervor, der dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) vorliegt.

für Bürgerinnen und Bürger durch ein digitalisiertes Verfahren deutlich erleichtern. Das geht aus einem Gesetzentwurf hervor, der dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) vorliegt. Der Deutsche Städtetag hält die Einführung der Kindergrundsicherung zum 1. Januar 2025 für unrealistisch. "Hinter dem Zeitplan zur Umsetzung steht ein großes Fragezeichen", sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Politik-News vom 27. September:

Scholz spricht Machtwort – Deutschland beendet Asylblockade in der EU

Deutschland gibt den Widerstand gegen die geplante Krisenverordnung in der europäischen Asylpolitik auf. Wie die "F.A.Z." berichtet, hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ein Machtwort gesprochen.

in der europäischen Asylpolitik auf. Wie die "F.A.Z." berichtet, hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ein Machtwort gesprochen. Nach Ansicht von Finanzminister Christian Lindner könnte das erste " Klimageld " zur Entlastung der Bürger bei steigenden CO2-Preisen bereits 2025 fließen.

" zur Entlastung der Bürger bei steigenden CO2-Preisen bereits 2025 fließen. Für ein verschärftes Vorgehen gegen Flüchtlingsschleuser hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) zusätzliche Kontrollen der Bundespolizei direkt an den Grenzen zu Polen und Tschechien angeordnet.

direkt an den Grenzen zu Polen und Tschechien angeordnet. Die Bundesregierung hat die hart umkämpfte Kindergrundsicherung beschlossen. Künftig sollen bisherige Leistungen wie Kindergeld, Leistungen aus dem Bürgergeld für Kinder und Kinderzuschlag gebündelt werden.

Politik-News vom 26. September:

Vor dem Chemiegipfel am Mittwoch im Kanzleramt hat Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst eine deutliche Entlastung energieintensiver Unternehmen gefordert.

eine deutliche Entlastung energieintensiver Unternehmen gefordert. Das Bundesinnenministerium warnt Kinder und Jugendliche vor dem Versenden eigener Nacktbilder . Dies könne eine Straftat darstellen, erklärte die Behörde am Dienstag. Bei solchen Aufnahmen handelt es sich demnach um Kinder- oder Jugendpornografie, deren Herstellung, Verbreitung und Besitz strafbar ist.

Das Bundesinnenministerium warnt Kinder und Jugendliche vor dem Versenden eigener . Dies könne eine Straftat darstellen, erklärte die Behörde am Dienstag. Bei solchen Aufnahmen handelt es sich demnach um Kinder- oder Jugendpornografie, deren Herstellung, Verbreitung und Besitz strafbar ist. Die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der 16 Bundesländer wollen bereits Mitte Oktober über weitere Schritte in der Migrationspolitik beraten.

Die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der 16 Bundesländer wollen bereits Mitte Oktober über weitere Schritte in der Migrationspolitik beraten. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat die angekündigten stationäre Kontrollen an den Grenzen zu Polen und Tschechien verteidigt.

Politik-News vom 25. September:

Innenministerin Nancy Faeser kündigt die Vorbereitung von zusätzlichen Kontrollen an den Grenzen zu Polen und Tschechien an.

zu Polen und Tschechien an. Etwa jeder fünfte Wahlberechtigte könnte sich einer Umfrage zufolge vorstellen, eine neue Partei unter Führung der Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht zu wählen.

Alle früheren Nachrichten lesen Sie in diesem Blog.