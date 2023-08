Politik-News im Überblick Nächste Wahl in Thüringen: Höcke will in die Staatskanzlei

Berlin. Im MDR-Sommerinterview hat sich der AFD-Politiker Björn Höcke zu seinen politischen Ambitionen geäußert. Die Politik-News im Blog.

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann fordert weiterhin eine Reform der Einkommenssteuer

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann fordert weiterhin eine Reform der Einkommenssteuer CDU und CSU Landesinnenminister sind auf Distanz zu den Cybersicherheitsplänen von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) gegangen

Ein Zuschuss aus Steuergeldern für das Gesundheitswesen ist unausweichlich, so Karl Lauterbach

Bund Deutscher Kriminalbeamter sieht gute Grundlage im Abschiebungsvorschlag von Faeser

Lauterbach plant Kampagne zu Risiken von Cannabis-Konsum

AfD-Landespartei- und Fraktionschef Björn Höcke will im Falle eines Wahlsiegs in die Regierungszentrale in Erfurt

Die guten Umfragewerte für seine Partei stimmen AfD-Landespartei- und Fraktionschef Björn Höcke mit Blick auf die nächste Landtagswahl in Thüringen im Herbst 2024 optimistisch. Mehr noch: Der vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestufte und beobachtete Politiker kann sich im Freistaat eine Regierung von oder mit seiner Partei vorstellen.

Die wichtigsten Nachrichten des Tages aus der Bundespolitik finden Sie hier im News-Blog.

Politik-News vom 9. August: Höcke möchte nach der Landtagswahl in die Staatskanzlei

15 Uhr: Im MDR-Sommerinterview am Mittwoch zeigte sich der AFD-Politiker selbstsicher: "Wenn meine Partei mich auf dem Landesparteitag Ende des Jahres zum Spitzenkandidaten kürt und wenn wir dieses Ergebnis halten können und auch ausbauen können, das uns Umfragen prognostizieren, dann möchte ich selbstverständlich in die Staatskanzlei einziehen."

Die Thüringer AfD wird vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft und beobachtet. Im Parlament in Erfurt ist die AfD-Fraktion vollkommen isoliert – alle anderen im Landtag vertretenen Parteien lehnen Bündnisse mit ihr ab. Eine Regierungsbeteiligung gilt deshalb derzeit als unrealistisch.

Das Foto zeigt Moderator Lars Sänger (l) im Gespräch mit Björn Höcke, Vorsitzender der AfD-Landtagsfraktion in Thüringen, während des Sommerinterviews des MDR Thüringen, im MDR-Landesfunkhaus. Foto: Jens Borghardt/MDR/dpa

Höcke im Sommerinterview: "in aller Bescheidenheit", es gehe nicht um seine Person. In der Vergangenheit hatte sich der AFD-Politiker offen dafür gezeigt, notfalls persönlich auf einen Posten in einer möglichen Landesregierung zu verzichten, wenn das die Voraussetzung dafür ist, dass seine Partei in eine Regierungsbeteiligung kommen kann.

Zudem hatte Höcke aber auch mehrfach einen Regierungsanspruch der AfD betont. Umfragen sahen sie im Freistaat zuletzt mit Werten zwischen 28 und 34 Prozent als stärkste Kraft – noch vor der Linken von Ministerpräsident Bodo Ramelow. Derzeit ist die AfD im Parlament nach Abgängen von Abgeordneten die drittstärkste Fraktion.

CDU-Generalsekretär Linnemann: Normalverdiener mit Einkommenssteuerreform entlasten

8.15 Uhr: CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat an Angesichts der hohen Inflation seine Forderung nach einer Reform der Einkommenssteuer bekräftigt. "Wenn Normalverdiener nicht endlich entlastet werden, gerät in Deutschland etwas ins Wanken", sagte er gegenüber unserer Redaktion. "Es ist schon paradox: mittlerweile zahlt die Mittelschicht den Spitzensteuersatz." Deutschland brauche deshalb "dringend" eine Einkommenssteuerreform.

"Seit Anfang 2022 schießt die Inflation in unbekannte Höhen und verharrt bei über sechs Prozent", sagte der CDU-Generalsekretär. Allein Schulhefte verteuerten sich aktuell im Jahresvergleich um fast 14 Prozent. "Das spüren gerade zum Schulanfang viele junge Familien."

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann bekräftigt Angesichts der hohen Inflation seine Forderung nach einer Reform der Einkommenssteuer. Foto: Michael Kappeler/dpa

Im Juli lag die Inflationsrate nach Angaben des Statistischen Bundesamtes bei 6,2 Prozent. Nahrungsmittel verteuerten sich gegenüber dem Vorjahresmonat um 11 Prozent, Strom um 17,6 Prozent. Für Verbraucherinnen und Verbraucher ist die Inflation seit Monaten eine Belastung, weil sie sich weniger für ihr Geld leisten können.

Unions-Innenminister gegen Faesers Pläne zur Cybersicherheit

7.54 Uhr: Die CDU und CSU Landesinnenminister sind auf Distanz zu den Cybersicherheitsplänen von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) gegangen. Faeser hatte eine Grundgesetzänderung vorgeschlagen, um das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zur Zentralstelle für den Kampf gegen Cyberattacken auf Ziele in Deutschland zu machen.

In einem gemeinsamen Positionspapier der Unions-Innenminister, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, heißt es, eine stärkere Zentralisierung und Bündelung von Kompetenzen auf Bundesebene sei nicht sinnvoll.

Die CDU und CSU Landesinnenminister sind auf Distanz zu den Cybersicherheitsplänen von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) gegangen. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Illustration

Die Bedrohungslage im Cyberraum sei zwar so hoch wie noch nie, konstatieren die Unions-Innenminister in dem Papier. "Aber warum muss es ein BSI geben im Sinne einer Bundesbehörde, die uns vorschreibt, was wir machen müssen?", sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) der dpa. Die Stärken und Kompetenzen des BSI im technischen Bereich könnten aber durchaus ausgebaut werden um Erkenntnisse zur Cybersicherheitslage mit den Ländern "auf Augenhöhe" zu teilen, so die Unions-Innenminister.

Faeser hat vor einem Jahr eine "Cybersicherheitsagenda" vorgestellt und argumentiert, die Länder seien angesichts steigender Bedrohungen mit dieser Aufgabe langfristig überfordert. Von den kleineren Bundesländern gebe es laut ihr viel Unterstützung für den Plan. Mit dem geplanten Gesetz soll eine EU-Richtlinie umgesetzt werden. Für die Grundgesetzänderung bräuchte die Ampel-Regierung auch Stimmen aus der Opposition, weil dafür eine Zwei-Drittel-Mehrheit erforderlich ist.

Lauterbach: Mittelfristig mehr Steuergeld für Gesundheitswesen nötig

6.00 Uhr: Lauterbach sieht einen Zuschuss für das Gesundheitswesen aus Steuergeld für unausweichlich. "Der Beitragssatz zur Gesetzlichen Krankenversicherung wird auch im nächsten Jahr wie bereits angekündigt erneut moderat steigen müssen. Aber wir werden an der Beitragsschraube nicht mehr oft drehen können", sagte der SPD-Politiker der "Rheinischen Post". "Mittelfristig muss der Steuerzuschuss für die Kranken- und Pflegeversicherung erhöht werden."

Der Beitragssatz zur Gesetzlichen Krankenversicherung wird im nächsten Jahr wieder moderat steigen müssen, so Karl Lauterbach. Mittelfristig reicht das aber nicht aus. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Dafür das dies derzeit nicht möglich sei, weil Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) die Schuldenbremse einhalten wolle, habe er Verständnis so Lauterbach.

Bund Deutscher Kriminalbeamter: Faeser-Papier "gute Grundlage"

4.00 Uhr: Dir Peglow, der Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter unterstützt den Vorstoß aus dem Bundesinnenministerium zur leichteren Abschiebung von mutmaßlichen Clan-Angehörigen. "Jede Initiative, die zur Bekämpfung der Clan-Kriminalität beiträgt, ist grundsätzlich zu begrüßen", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte ein Diskussionspapier veröffentlicht in dem eine Ausweisung bereits möglich sein soll, wenn Tatsachen die Schlussfolgerung rechtfertigen, dass jemand Teil einer kriminellen Vereinigung war oder ist. Es brauche aber einen klaren Bezug zu kriminellen Aktivitäten. Eine Familienzugehörigkeit zum Clan allein reiche nicht, so eine Ministeriumssprecherin.

Das Innenministerium von Nancy Faeser hat einen Vorschlag vorgelegt, nach dem Clan-Angehörige möglicherweise schneller abgeschoben werden können. Foto: Christoph Soeder/dpa

Peglow stimmte der Sprecherin zu: "Dass die alleinige Zugehörigkeit zu einer sogenannten Clan-Familie, also allein der Familienname, nicht ausreichend für aufenthaltsbeendende Maßnahmen ist."

Der Vorsitzende ergänzte: "Wir dürfen es nicht dulden, dass kriminelle Clans weiterhin eine Paralleljustiz und -gesellschaft aufbauen, die jegliche Grundlagen unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens den Regeln patriarchalischer Familienstrukturen unterordnet." Das Diskussionspapier sei insoweit "eine gute Grundlage".

Cannabis-Freigabe: Lauterbach plant begleitende Kampagne zu Risiken

2.00 Uhr: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach plant vor der geplanten weitgehenden Legalisierung von Cannabis eine Kampagne zu den Risiken. "Wir werden parallel zur Gesetzgebung eine große Kampagne fahren, um auf die Risiken des Cannabis-Konsums hinzuweisen", sagte der SPD-Politiker der "Rheinischen Post".

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach plant eine Cannabis-Aufklärungskampagne. Foto: Britta Pedersen/dpa

Gerade Menschen, die bis zum 25. Lebensjahr Cannabis konsumieren, würden sich besonders schade, da das Gehirn sich in dem Alter noch entwickelt so Lauterbach. Er wolle "den Cannabis-Konsum bei Jugendlichen zurückdrängen und ihn für die, die konsumieren wollen, sicherer machen." Der Gesundheitsminister rechnet damit, dass sich das Bundeskabinett in der nächsten Woche mit dem Gesetzentwurf zur Cannabis-Freigabe beschäftigen wird. Kleine Änderung wird es aber noch geben, so Lauterbach.

Der Gesundheitsminister will mit dem Gesetz den Anbau und die Abgabe von Cannabis innerhalb spezieller Vereine, sogenannter Cannabis-Clubs, unter womöglich strengen Regeln erlauben. Zudem sollen Erwachsene 25 Gramm des Rauschmittels besitzen sowie maximal drei Pflanzen für den Eigenbedarf anbauen dürfen.

Politik-News vom 8. August: CDU in Sachsen-Anhalt gegen höheren Rundfunkbeitrag

13.35 Uhr: Steigt der Rundfunkbeitrag bald deutlich an? Anfang des Jahres hatte "Business Insider" über eine mögliche Erhöhung auf über 20 Euro berichtet und sich dabei auf "ARD Akten" berufen. Demnach wolle die Rundfunkanstalt sogar eine Anhebung auf 25 Euro. Davon hält die CDU in Sachsen-Anhaltoffenbar nichts. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk sei richtig und wichtig, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer Markus Kunze am Dienstag in Magdeburg bei der Vorstellung einer Umfrage zum Thema: "Aber er ist an vielen Stellen zu groß und zu teuer."

Ist der Rundfunkbeitrag in Deutschland zu hoch? Viele Bürgerinnen und Bürger finden: ja. Foto: ollo/iStock

Für die Erhebung hatte die CDU-Landtagsfraktion im Frühjahr mehr als 1000 Bürgerinnen und Bürger von Sachsen-Anhalt zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk befragen lassen. Dabei habe sich gezeigt, dass über 90 Prozent der Menschen nicht bereit seien, die steigenden Kosten der Sendeanstalten über einen höheren Beitrag zu finanzieren, hieß es. Nur 38 Prozent stimmten der Auffassung zu, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine wichtige Säule der Demokratie sei. Erst im April hatte eine Umfrage ergeben, dass 84 Prozent der Menschen in Deutschland den aktuellen Rundfunkbeitrag von 18,36 Euro für zu hoch halten.

Bartsch warnt vor Liquidierung der Linken-Bundestagsfraktion

5.45 Uhr: Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch hat seine Parteifreunde im Parlament davor gewarnt, die Existenz der Bundestagsfraktion aufs Spiel zu setzen. "Die Sorge, dass die Existenz der Bundestagsfraktion durch Austritte beendet wird, gibt es. Ein solches Agieren wäre allerdings verantwortungslos", sagte Bartsch dem "Tagesspiegel". Die Fraktion sei "ein sehr wertvolles Gut". "Wenn drei Abgeordnete unsere Fraktion verlassen, muss die Fraktion nach gesicherter Rechtsprechung liquidiert werden. Das wäre verantwortungslos."

Auch nach dem angekündigten Rückzug von Ko-Fraktionschefin Amira Mohamed Ali sieht Bartsch kein Auseinanderfallen seiner Partei. "Es wird keine Spaltung der Linken geben. Wir sind in unserer Kernsubstanz stabil. Ich will, dass die Linke gemeinsam agiert", sagte Bartsch. Eine Spaltung der Linken stärke nur Konservative und Rechte.

Dietmar Bartsch (Linke) sorgt sich um die Zukunft seiner Partei. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Bartsch rechnet nicht damit, dass Mohamed Ali bei der Gründung einer Wagenknecht-Partei mitmachen wird. "Amira will weiter im Bundestag arbeiten. Sie gehört, wie Sahra Wagenknecht, unserer Bundestagsfraktion an. Aktuell bereiten Amira Mohamed Ali und ich die Klausur unserer Fraktion vor", sagte er dem "Tagesspiegel".

Grüne gegen Faeser-Vorschlag zur Abschiebung von Clan-Mitgliedern

5.05 Uhr: Der von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) aufgenommene Vorschlag zur Abschiebung nicht verurteilter Angehöriger krimineller Clans stößt in der Koalition bereits auf Widerstand. Für die Grünen kommt eine entsprechende Regelung nicht infrage, wie ihre Parlamentsgeschäftsführerin Irene Mihalic deutlich machte.

"Dabei ist klar, dass außerhalb des Rechtsstaats stehende Regelungen für uns Grüne niemals zur Debatte stehen. Das gilt auch für Maßnahmen, die nicht strafrechtlich verurteilte Verwandte von Kriminellen genauso behandeln wie Kriminelle", sagte Mihalic, die selbst Innenexpertin ist, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Koalition habe vereinbart, die Abschiebepraxis zu reformieren und effektiver zu machen. "Dazu erwarten wir von der verantwortlichen Innenministerin konkrete, belastbare Vorschläge."

Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP) für den Bereich Bundespolizei, Andreas Roßkopf, begrüßte Faesers Vorschlag und forderte weitere Verschärfungen. In den Verhandlungen über Rücknahmeabkommen gebe es zu wenig Fortschritte. Der "Rheinischen Post" sagte er: "Straftäter sollten auch in aufnahmebereite Drittstaaten abgeschoben werden können, wenn die Heimatländer sich sperren. Familienmitglieder von Intensivtätern sollten dann gleich mit abgeschoben werden, wenn sie per Familiennachzug zum Täter nachgekommen waren und finanziell von ihm abhängig sind."

In einem Diskussionspapier soll die Möglichkeit diskutiert werden, Clan-Mitglieder auch ohne Nachweis einer Straftat abschieben zu können (Symbolbild). Foto: Michael Kappeler / dpa

Politik-News vom 7. August:

Die Zahl der Asylbewerber in Deutschland ist in diesem Jahr bis Ende Juli um 78,1 Prozent gestiegen.

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) warnt vor einem Vertrauensverlust der Bürgerinnen und Bürger, sollten notwendige Investitionen in die sozialen Systeme ausbleiben.

Die Bundesregierung will ldie Zahlungen für die geplante Aktienrente bis 2035 verstetigen und massiv ausbauen.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil sieht angesichts des Umfragehochs der AfD die anderen Parteien in der Pflicht.

Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, hat seine Kritik an der AfD erneuert.

DGB-Chefin Yasmin Fahimi kritisiert Missstände bei der sozialen Infrastruktur in Deutschland und fordert Milliardeninvestitionen.

Politik-News vom 6. August:

Linken-Fraktionschefin gibt Amt ab - Wegen Streits um Wagenknecht

(mit dpa/afp/epd/kna/fmg)