Berlin. Bartsch rechnet mit der Gründung einer Partei durch Wagenknecht. Er halte dies für „falsch und verantwortungslos".

Bartsch rechnet mit Gründung von neuer Partei durch Wagenknecht

Studie: AfD-Wähler würden am stärksten unter der Politik der Partei leiden

Agentur für Arbeit: Ältere werden aus dem Arbeitsleben gedrängt.

Bundesregierung lässt Raketenlieferung an Ukraine offen

Grüne skeptisch über Buschmanns Reform-Pläne

Teil von Pipeline für Rügener Flüssigerdgas-Terminal genehmigt

Berlin. Der scheidende Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch rechnet mit Gründung von neuer Partei durch die Linken-Rebellin Sahra Wagenknecht und hält die Abspaltung der Gruppe von seiner Partei für nur noch schwer vermeidbar. Gleichzeitig hält er diese Entwicklung für falsch.

Die wichtigsten Nachrichten des Tages aus der Bundespolitik finden Sie hier im News-Blog.

Politik-News vom 22. August: Bartsch hält Wahrscheinlichkeit von Aufspaltung der Linken für "sehr hoch"

Der scheidende Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch hält die Abspaltung einer Gruppe um die Bundestagsabgeordnete Sahra Wagenknecht von seiner Partei für nur noch schwer vermeidbar. „Die Wahrscheinlichkeit dieser Trennung ist hoch, sehr hoch“, sagte Bartsch dem Magazin „stern“ nach Angaben vom Dienstag. Er selbst halte diesen Schritt für „falsch und verantwortungslos“. Die Erfahrung zeige, „dass es nie zum Erfolg führt, wenn die Linke sich spaltet“. Deshalb werde er bis zuletzt dafür kämpfen, dass es nicht dazu komme, sagte Bartsch weiter. Darüber rede er selbstverständlich auch mit Wagenknecht.

Gründet sie eine eigene Partei? Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht. Foto: Michael Kappeler / dpa

Der 65-jährige Bartsch hatte vergangene Woche angekündigt, bei den Fraktionsvorstandswahlen am 4. September nicht mehr zu kandidieren. Gegenüber dem „stern“ trat er aber dem Eindruck entgegen, er gebe sein Amt auf, weil die Linke mit dem Austritt Wagenknechts und weiterer Abgeordneter sowieso ihren Fraktionsstatus verlieren dürfte. „Nein, das ist kein Grund für mich“, sagte Bartsch. Er verstehe seinen Schritt „als Weckruf“. Die Linke brauche „eine neue Aufstellung, programmatisch und personell“.

Er werde sich weiter dafür engagieren, „dass die Linke nicht in der Bedeutungslosigkeit versinkt“, sagte Bartsch. Zwar sei er „reichlich“ gebeten worden, sein Amt weiterzuführen. „Aber stellen Sie sich vor, ich hätte anders entschieden, dann hätte ich doch als Sesselkleber gegolten, als alter weißer Mann, der nicht aufhören kann. Deshalb war diese Entscheidung richtig und notwendig.“

Politik-News vom 21. August: Studie – AfD-Wähler würden am stärksten unter AfD-Politik leiden

19.12 Uhr: Bei mehr als 20 Prozent Stimmenanteil liegen die aktuellen Umfragewerte der AfD in Deutschland. Vor allem diese Wählerinnen und Wähler selbst würden unter den politischen Forderungen der Partei leiden. So stellt es eine neue Studie des Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) fest.

In der Studie wurden die sozio-demografischen Merkmale der Wähler mit den Vorhaben der Partei abgeglichen. So ergab eine aktuelle Forsa-Umfrage, dass die AfD-Wählerschaft vor allem männlich, zwischen 45 und 59 Jahre alt ist, Einkommen und Bildung eher gering bis mittelhoch sind und die Unzufriedenheit über den Zustand der Wirtschaft und Gesellschaft besonders hoch ist. Zusätzlich sei die soziale und politische Teilhabe gering.

Steuern, Sozialsystem, Klimaschutz – würde die AfD in diesen Bereichen ihre politischen Forderungen durchsetzen, dann gäbe es böse Überraschungen für die Wählerschaft der Alternative für Deutschland. Foto: Carsten Koall/dpa

Der Widerspruch, der sich aus den Interessen der AfD Wählerschaft und den Positionen der Partei ergibt, könnte laut der Studie kaum größer sein. So würden zum Beispiel die von der Partei geforderten Beschneidungen der Sozialsysteme vor allem die AfD Wähler selbst treffen.

Auch hinsichtlich des Klimaschutzes, den Steuern, der Demokratie und der Globalisierung würde die Wählerschaft unter der Parteipolitik leiden. "Die individuelle Fehleinschätzung liegt darin, dass viele AfD-Wähler und Wählerinnen nicht realisieren, dass eine Politik der Diskriminierung und Ausgrenzung sie selbst stark negativ betreffen würde", so die Analyse des DIW.

Ampel-Politiker gegen Vorstoß zu Steuerentlastung bei Arbeit in Rente

16.55 Uhr: Politiker der Ampel-Fraktionen haben sich gegen den Vorstoß von CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann zu steuerlichen Entlastungen bei Hinzuverdienst in der Rente gestellt. Linnemann hatte vorgeschlagen, dass Menschen auf ihren Lohn keine Steuern zahlen müssen, wenn sie im Rentenalter weiter arbeiten. Der Grünen-Rentenexperte Markus Kurth entgegnete im "Tagesspiegel", es sei dem Steuerrecht fremd, bestimmte Personengruppen bei der Einkommensteuer zu verschonen oder zu begünstigen. "Wenn man damit anfängt, kommt man in Teufels Küche."

Der SPD-Finanzpolitiker Michael Schrodi lehnte den Vorschlag in dem Blatt als "ungerecht" ab. Menschen, die schwere körperliche Arbeit geleistet hätten und im Alter nicht mehr arbeiten könnten, würden doppelt benachteiligt – durch Abschläge bei einem frühen Renteneintritt und weil Erwerbsfähige durch die Steuerfreiheit bevorzugt würden. Der FDP-Rentenexperte Pascal Kober verwies auf rechtliche Hürden, etwa wenn ein Ex-Mitarbeiter nach einigen Monaten Rente gern wieder befristet zu seinem alten Arbeitgeber zurückkehren möchte. "Ohne das Arbeitsrecht entsprechend anzupassen, läuft Linnemanns Vorschlag für die meisten ins Leere", sagte Kober dem "Tagesspiegel".

Carsten Linnemann, CDU-Generalsekretär Foto: Britta Pedersen/dpa

Nahles kritisiert "unselige Frühverrentungen"

14.08 Uhr: Die Chefin der Bundesagentur für Arbeit 2014, Andrea Nahles, hat die Unternehmen aufgefordert, ältere Mitarbeitern länger zu beschäftigen, auch über die Altersgrenze für die Rente hinaus. "Die unseligen Frühverrentungen nehmen zu", kritisierte sie in der "Rheinischen Post". Auslöser der Entwicklung war nach ihrer Analyse die Corona-Krise.

Aus gesamtwirtschaftlicher Sicht seien Frühverrentungsprogramme kontraproduktiv. Gerade die erfahrenen Fachkräfte brauche man "so lange wie möglich im Arbeitsmarkt." Es sei höchste Zeit, dass die Unternehmen verstünden, dass die demografische Entwicklung auch sie betreffe.

Die Chefin der Bundesagentur für Arbeit rät von Frehverrentungsprogrammen ab. Foto: dpa

Generell ist die Beschäftigungsquote bei den 60-jährigen Männern seit 2015 von 55 auf 63,5 Prozent gestiegen, bei den 63-Jährigen hat sie sich von 25 auf 50 Prozent verdoppelt. Bei Frauen sei der Trend ähnlich. 1,3 Millionen Menschen arbeiteten auch über das Rentenalter hinaus, eine Million davon in Minijobs, 300.000 sozialversicherungspflichtig.

Bundesregierung lässt Entscheidung zu Taurus-Lieferung weiter offen

13 Uhr: Die Bundesregierung lässt weiterhin offen, ob sie der Ukraine wie von Kiew gewünscht Marschflugkörper vom Typ Taurus liefern wird. Regierungssprecher Steffen Hebestreit sagte am Montag in Berlin auf die Frage, ob die Lieferung von F-16-Kampfjets durch die Niederlande und Dänemark an die Ukraine den Druck auf die deutsche Regierung beim Thema Taurus erhöhe, einen solchen Druck spüre man nicht. Grundsätzlich habe sich die Bundesregierung auch nie zu Waffenlieferungen anderer Staaten geäußert, sagte er mit Blick auf das Vorgehen der Niederlande und Dänemarks.

Auf die Frage, ob eine Entscheidung über eine Taurus-Lieferung vor oder bei der Kabinettsklausur in der kommenden Woche zu erwarten sei, ergänzte Hebestreit, er habe im Augenblick keinen Zeitplan zu übermitteln. "Wichtig ist, dass es im Augenblick keinen neuen Stand gibt", sagte er.

Wichtig sei zudem, "dass die Ukraine nach Kräften unterstützt wird", sagte Hebestreit und betonte, die Bundesrepublik sei nach den USA der militärisch stärkste Unterstützer der Ukraine.

Die von der Bundeswehr herausgegebene Aufnahme zeigt einen Kampfjet Tornado IDS ASSTA 3.0, bestückt mit dem Lenkflugkörper Taurus, der im Rahmen der Übung «Two Oceans» über See fliegt. Foto: Andrea Bienert/Bundeswehr/dpa

Unterhaltsreform: Grüne skeptisch über Buschmanns Pläne

12.45 Uhr: Die Pläne von Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) für eine Reform des Unterhaltsrechts stoßen auf Bedenken bei den Grünen. Grünen-Parlamentsgeschäftsführerin Irene Mihalic warnte in der "Rheinischen Post" vom Montag vor negativen Folgen für Mütter. Buschmann plant unter anderem, Väter beim Unterhalt zu entlasten, die einen Teil der Kinderbetreuung übernehmen.

Mihalic verwies darauf, dass die Ampel-Parteien im Koalitionsvertrag vereinbart hätten, "das Unterhaltsrecht an moderne Lebensmodelle anzupassen". Sie fügte hinzu: "Dabei müssen wir ein besonderes Augenmerk darauf legen, dass wir Menschen, die ohnehin schon sehr viel leisten, den Rücken stärken und nicht ihr Armutsrisiko erhöhen."

Buschmanns Pläne könnten darauf hinauslaufen, dass bei Trennung der Eltern jene Mütter, die den Großteil der Erziehungsarbeit leisten, weniger Unterhalt vom Vater bekommen - diese beträfe Fälle, in denen der Vater selbst einen erheblichen Teil der Kinderbetreuung übernehmen.

Bericht: Habeck will Investitionskontrolle wegen China verschärfen

12.40 Uhr: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will den zunehmenden Einfluss Chinas in der deutschen Wirtschaft verringern. Das "Handelsblatt" berichtete, Habeck wolle die Regelungen für die Prüfung ausländischer Investitionen in Deutschland massiv erweitern. Dafür habe er ein "Investitionsprüfgesetz" auf den Weg gebracht.

Eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums sagte am Montag in Berlin, Eckpunkte für ein solches Gesetz seien in die Ressortabstimmung gegangen. Sie könne nicht auf Details eingehen. Die Sprecherin verwies aber auf Rohstoffabhängigkeiten. In der Außenwirtschaft solle der Fokus stärker auf Sicherheit gelegt werden. Mit dem Gesetz solle die China-Strategie der Bundesregierung konkretisiert werden. Darin hieß es, Abhängigkeiten in kritischen Bereichen sollten verringern werden, um Risiken zu mindern.

Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Teilgenehmigung von Rügen-Pipeline

9.55 Uhr: Das Bergamt Stralsund hat den Bau des ersten

Abschnitts der Anbindungsleitung für das auf Rügen geplante Terminal für Flüssigerdgas (LNG) genehmigt. Das teilte die für den Bau zuständige Firma Gascade am Montag in Kassel mit.

Es geht um die Genehmigung für den ersten Abschnitt der Ostsee Anbindungsleitung von Lubmin: Bis zum Kilometerpunkt 26 und zum Landabschnitt Mukran.

Scholz warnt vor Cannabis-Konsum

9.10 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat eigenen Angaben zufolge noch nie Haschisch konsumiert. Auf die Frage, ob er selbst schon einmal einen Joint geraucht habe, sagte Scholz am Sonntagabend im Interview mit den TV-Sendern Sat.1/ProSieben: "Nein, nie." Auf Nachfrage ergänzte er: "Nein, auch keinen einzelnen Zug."

Zur geplanten Teillegalisierung von Cannabis durch die Ampel-Koalition sagte Scholz, er habe sich "sehr schwer getan" damit. Er glaube aber, "dass wir jetzt mit diesem vorsichtigen Schritt, den wir gehen, genau das Richtige tun", sagte Scholz. "Aber wenn mich jemand fragt, soll ich oder soll ich nicht, würde ich immer sagen: Nö."

Bundesregierung bringt Cannabis-Legalisierung auf den Weg

Das Bundeskabinett hatte am Mittwoch die teilweise Freigabe von Cannabis zum privaten Gebrauch gebilligt. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte betont, Ziel des Gesetzentwurfs sei nicht mehr Cannabis-Konsum, sondern "wir wollen den Konsum begrenzen und sicherer machen". Auf Nachfrage räumte der Gesundheitsminister ein, schon selbst einmal Haschisch konsumiert zu haben.

Scholz ruft im Streit um Grundsicherung zur Ordnung

6.25 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Ampel-Koalition zu mehr Disziplin mit weniger öffentlichem Streit ermahnt. "Ich glaube, alle wären gut beraten, dass sie aus internen Diskussionen, die wir notwendigerweise führen müssen als Koalition, als Regierung in einer Demokratie, erst berichten, wenn die Ergebnisse feststehen", sagte der SPD-Politiker am Sonntagabend in einem Interview der Sender Sat.1 und ProSieben. "Die aktuelle Entwicklung ist ja vielleicht für den einen oder die andere eine Mahnung gewesen, es auch so zu halten."

Eigentlich sei der Sommer ganz gut gelaufen. "Das Sommerlochthema war bei Anderen und ist dort auch immer noch", sagte Scholz mit Blick auf die Debatte in der Union über den Umgang mit der AfD. Derweil habe sich die Regierung auf viele Entscheidungen vorbereitet - "letzte Kabinettssitzung fast zehn Gesetze". Allerdings hatte am vergangenen Mittwoch Familienministerin Lisa Paus (Grüne) das Wachstumschancengesetz mit Milliarden-Steuererleichterungen für die Wirtschaft blockiert, weil die FDP sich nach wie vor gegen die geplante Kindergrundsicherung sperrt.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) stellte sich im Ehrenhof des Bundeskanzleramts eine Stunde lang den Fragen der Bürgerinnen und Bürger. Foto: Christoph Soeder / dpa

Die hohen Umfragewerte der AfD, die auch auf die Zerstrittenheit der Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP zurückgeführt werden, sah Scholz gelassen. Der Teil derer, die aus Enttäuschung zur AfD gingen, werde überschätzt, sagte er. "So was gibt es immer. Aber alle, die das für sich so gesehen haben, kann man und werden wir auch zurückgewinnen." Im übrigen seien alle Meinungsumfragen mit großer Vorsicht zu sehen. "Ich glaube, das AfD-Ergebnis wird bei der nächsten Bundestagswahl nicht viel anders aussehen als beim letzten Mal."

Alle Nachrichten der vergangenen Woche lesen Sie hier.

(mit dpa/afp/epd/kna/fmg)