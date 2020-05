Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Politik wird viel zu spät gemacht

Die Debatten im Bundestag finden im Volk kaum Gehör, und schuld daran ist nicht das Volk. Während die Abgeordneten dank des Fernsehsenders Phoenix die Möglichkeit haben, die Sitzungen des Parlaments live zu verfolgen, müssen sich normale Werktätige mit dem begnügen, was ihnen in ihrer Freizeit geboten wird. Zwar berichten Fernsehen, Rundfunk und Zeitungen teils sehr ausführlich über die Sitzungen so wichtiger gesetzgebender Gremien wie der Anne-Will-Kommission und des Maybrit-Illner-Ausschusses. Jedoch finden diese so spät am Abend statt, dass die Durchschnittsbürger kaum in der Lage sind, sie aufmerksam oder gar in ganzer Länge zu verfolgen. Auch irritiert viele Menschen immer wieder, dass die dort gefassten Beschlüsse von der Regierung weitestgehend ignoriert werden.

