Ramelow von “Querdenken“ bedroht - Polizei ermittelt

Erfurt. Angriffe gegen Politiker gehen immer wieder auch in den privaten Bereich. Jetzt wurde Ministerpräsident Bodo Ramelow erneut Opfer.

In einer "Querdenken"-Telegram-Chatgruppe ist am Mittwoch die Privatadresse von Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) veröffentlicht worden – verbunden mit dem Aufruf, ihm verschiedene Dinge vor die Tür zu legen. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Bedrohung. Ein Sprecher der Landespolizeidirektion in Erfurt bestätigte auf Anfrage, dass eine entsprechende Anzeige eingegangen sei. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog