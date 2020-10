Polizei fehlt Überblick über Thüringer Rockerszene

Die Behörden können laut aktuell nur die Zahlen der Mitglieder bei den Hells Angeles in Erfurt und den Bandidos in Weimar angeben. Bei den Hells Angeles sind es 9 und bei den Bandidos zwischen 10 und 12.

Erfurt. Die Thüringer Sicherheitsbehörden haben aktuell keinen genauen Überblick über die Mitgliederzahlen in der Thüringer Rockerszene.

Das geht aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der CDU-Landtagsfraktion hervor, aus dem der die zitiert. Demnach liegen bei 24 von 31 Rockgruppen keine Informationen zur Anzahl der Mitglieder vor.

Unter anderem kann das Innenministerium derzeit nicht sagen, wie viele Mitglieder die 13 lokalen Clubs (Fullchapter), des „Stahlpakt“ MC in Thüringen haben. Auch beim „Wolfspack MG Katzhütte“ sind keine Mitgliederzahlen bekannt. Bei Wolfspack handelt es sich um einen Unterstützerclub der russischen „Night Wolfes“. Diese sollen eine Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin haben und international gut vernetzt sein. Polizei und Nachrichtendienste beobachten die Aktivitäten der russischen „Night Wolfes“ in Deutschland. Ebenfalls unbekannt sind die Mitgliederzahlen des Underdogs MC in Weimar und Mühlhausen.

Aktuelle Zahlen nur für Hells Angels in Erfurt und für Bandidos in Weimar

Die Behörden können aktuell nur die Zahlen der Mitglieder bei den Hells Angeles in Erfurt und den Bandidos in Weimar angeben. Bei den Hells Angeles sind es 9 und bei den Bandidos zwischen 10 und 12. Die Hells Angeles hatten sich erst 2019 in Erfurt wieder gegründet. Beim Gremium MC Nordhausen gehen die Ermittler von 10 bis 15 Mitgliedern aus. Insgesamt schätzt das Innenministerium die Thüringer Rockerszene als „unauffällig“ ein.

Innenministerium: Thüringer Rockerszene ist „unauffällig“

Der Innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Raymond Walk, sagte dem MDR, die Antwort des Ministeriums besorge ihn. Scheinbar gebe es einen Erkenntnisnotstand beim Thema Rockerkriminalität. „Diese ist aber Teil der Organisierten Kriminalität“, so Walk. Der Innenpolitiker fordert, eine ernsthafte Diskussion darüber zu führen, ob der Verfassungsschutz wieder Rockerkriminalität in Thüringen beobachten solle. 2014 hatte die damalige schwarz-rote Landesregierung beschlossen, dass der Geheimdienst diese Aufgabe nicht mehr übernehmen darf. Zudem forderte Walk mehr Personal für den Kampf gegen Organisierte Kriminalität im Landeskriminalamt und den Kriminaldienststellen der Landespolizei.

CDU-Politiker äußert sich besorgt

In Thüringen gab es in den vergangenen zehn Jahren immer wieder schwere Auseinandersetzungen zwischen verfeindeten Rockerclubs. Unter anderem hatten sich die Hells Angeles und die Bandidos bekämpft. Zudem ermittelte das Thüringer Landeskriminalamt auch gegen Mitglieder des Gremium MC. Auch im Umfeld des Stahlpakt MC wurde wegen Straftaten ermittelt. Nach MDR-Recherchen gibt es zwischen der Rocker- und der Neonaziszene in Thüringen immer wieder Kontakte. Einige der Mitglieder werden beiden Szenen zugerechnet.