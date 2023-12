Ein Kriminalbeamter präsentiert sichergestelltes sogenanntes Crystal Meth in einer Plastiktüte (Symbolbild).

Kriminalität Polizei schnappt zwei Drogenhändler aus Wartburgkreis und Altenburger Land – beide in Haft

Eisenach Die Kriminalpolizei kommt auf die Spur mutmaßlicher Dealer. Beim Zugriff in Eisenach finden Beamte Metamphetamin im Wert von 200.000 Euro.

Ein 39 Jahre alter Mann aus dem Wartburgkreis, mutmaßlich ein Drogenhändler, ist in Eisenach festgenommen worden. Wie die Polizei am Donnerstag meldete, befanden sich in seinem Auto zwei Kilogramm Methamphetamin mit einem Straßenverkaufswert von 200.000 Euro.

Als zweiter Tatverdächtiger sei ein 35-Jähriger aus dem Altenburger Land im selben Auto gewesen und bei dem Zugriff am 18. Dezember gleichfalls festgenommen worden. Die beiden Männer seien inzwischen von einem Haftrichter in ein Gefängnis überstellt worden.

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Laut Polizei ist die Kriminalpolizei Gotha auf die Spur der beiden gekommen. Während einer Beschaffungsfahrt sei ihr Auto in Eisenach kontrolliert worden. Nach dem Fund der Drogen im Wagen seien auch die Wohnungen der Männer durchsucht worden. Hier seien weitere Beweise sowie LSD-Trips und knapp 200 Gramm Methamphetamin entdeckt worden. Dies alles sei sichergestellt worden. Außerdem durchsuchte die Polizei nach eigenen Angaben den Garten eines dritten Mannes (34). Hier seien neben Marihuana, Methamphetamin und Ecstasy auch diverse verbotene beziehungsweise manipulierte Waffen gefunden und beschlagnahmt worden. Der 34-Jährige aus dem Wartburgkreis wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Kripo ermittelt weiter.