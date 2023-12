Zwei Monate nach dem Beginn des Krieges im Nahen Osten sind die Menschen auf beiden Seiten zermürbt. In Israel wünschen sich viele nur noch die Rückkehr der restlichen Geiseln. Im Gazastreifen hoffen die Menschen auf ein schnelles Ende der Kämpfe.

Zwei Monate Krieg in Nahost - Menschen auf beiden Seiten sind zermürbt

Zwei Monate Krieg in Nahost - Menschen auf beiden Seiten sind zermürbt

Nahost-Konflikt Rafah: Darum ist der Grenzübergang nach Gaza so wichtig

Berlin In Rafah befindet sich der einzige Grenzübergang im Gazastreifen, der im Laufe des Krieges geöffnet wurde. Ein Überblick.

Wer in Rafah lebt, ist Ägypten ganz nah. Zumindest geografisch. Denn auch, wenn man das Nachbarland sehen kann, trennt eine Grenze den Gazastreifen von Ägypten. Was macht die Stadt und vor allem den dortigen Grenzübergang so besonders?

Wo liegt Rafah?

Rafah ist eine Stadt im Südosten den Gazastreifens mit dem einzigen Grenzübergang nach Ägypten. Neben Rafah gibt es noch zwei weitere Grenzübergänge: In Erez im Norden des Gazastreifens konnten bis vor kurzem Personen über die Grenze, während über Kerem Shalom im Süden der Warenverkehr abgewickelt wurde. Beide Übergänge führen nach Israel.

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Warum ist Rafah besonders?

Der Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober, bei dem mehr als 1.300 Menschen getötet wurden, hat über den Grenzübergang Erez stattgefunden. Kurze Zeit später, am 9. Oktober, hat Israel die Grenzübergänge Erez und Kerem Shalom bis auf Weiteres komplett abgeriegelt und die Stromzufuhr gestoppt. Seitdem ist der Grenzübergang in Rafah der einzige, der nach und aus Gaza führt. Auch humanitäre Hilfsgüter können nur über Rafah in den Gazastreifen gelangen.

Rafah im Gazastreifen: Wie ist die aktuelle Lage?

Nach dem Angriff der Hamas hat Israel am 9. und 10. Oktober innerhalb von weniger als 24 Stunden drei Luftangriffe auf die palästinensische Seite des Grenzübergangs in Rafah gestartet. Nach israelischen Angaben wurden Tunnel angegriffen, die dem Waffenschmuggel in den Gazastreifen gedient haben sollen. Augenzeugenberichten zufolge wurde auch die Zufahrtsstraße auf palästinensischer Seite bei den Luftangriffen beschädigt.

Seit Ausbruch des Krieges hat Israel die Menschen in Gaza mehrfach dazu aufgefordert, in den Süden des Küstenstreifens zu fliehen. Im Verlauf des Krieges wurde der Grenzübergang in Rafah mit Unterbrechungen geöffnet. Bisher konnten nur Ausländer und Palästinenserinnen und Palästinenser mit einer ausländischen Staatsbürgerschaft den Gazastreifen verlassen.

Lesen Sie auch:Weg aus Gaza: Warum Ägypten keine Flüchtlinge aufnimmt

Anfang Dezember hat Israel die Bevölkerung des Gazastreifens aufgefordert, nicht nur den Norden des Gazastreifens zu verlassen, sondern auch den Bereich um die südliche gelegene Stadt Chan Yunis. Rafah liegt etwa 13 Kilometer von ihr entfernt.

Die Nachrichtenagentur Reuters meldet, dass sich zehntausende Palästinenserinnen und Palästinenser in Rafah befinden, um über den Grenzübergang nach Ägypten zu fliehen und den Kämpfen zu entkommen. Humanitäre Hilfe ist über den Grenzübergang möglich, aber stark eingeschränkt.

Das könnte Sie auch interessieren:Warum Israel Krieg gegen die Hamas führt

Wie war die Situation in Rafah vor dem Krieg?

Seit der Machtübernahme der Hamas im Gazastreifen im Jahr 2007 haben sowohl Israel als auch Ägypten die Grenzübergänge zum Gazastreifen nach eigenen Angaben aus Sicherheitsgründen stark eingeschränkt und überwacht. Ende 2008 sind Tausende Palästinenserinnen und Palästinenser über Rafah aus Gaza geflüchtet, als Israel Tunnel unter der Grenzanlage bombardiert hat. Seitdem wurde der Grenzübergang mehrfach befestigt.

Der Personen- und Warenverkehr von und nach Ägypten über den Grenzübergang in Rafah war bereits vor dem Überfall der Hamas im Oktober kompliziert. Ägypten ist kein Freund der Hamas. Palästinenserinnen und Palästinenser mussten ihre Ausreise zwei bis vier Wochen im Voraus anmelden. Ohne Angabe von Gründen konnten sie von palästinensischen oder ägyptischen Behörde abgewiesen werden. Laut BBC melden die Vereinten Nationen, dass ägyptische Behörden im August 19.608 Ausreisen aus dem Gazastreifen genehmigt haben. 314 Gesuche wurden abgelehnt.