Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ramelow bei Treffen Rot-Rot-Grün mit CDU nicht dabei

Beim ersten Treffen von Rot-Rot-Grün mit der CDU nach dem Wahldebakel in Thüringen ist Ex-Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) nicht dabei. Es gehe um eine erste Kontaktaufnahme von Vertretern der vier Parteien und Landtagsfraktionen, begründete die Partei- und Fraktionsvorsitzende der Linken, Susanne Hennig-Wellsow, die Entscheidung am Montag in Erfurt. Sollte es weitere Treffen mit der CDU geben, sei eine Teilnahme von Ramelow denkbar, sagte sie.

Die vier Parteien wollen am Montagabend über Auswege aus der Thüringer Regierungskrise beraten. Die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich auch mit AfD-Stimmen zum Ministerpräsidenten vor knapp zwei Wochen hatte für ein politisches Beben in Deutschland gesorgt. Nach seinem Rücktritt ist Kemmerich derzeit nur noch geschäftsführend im Amt.

Ramelow, der zu einer erneuten Ministerpräsidentenkandidatur bereit ist, hatte seiner Partei empfohlen, weiter auf die CDU zuzugehen. „Ich hoffe, dass es gelingt, Verabredungen mit der CDU zu treffen, so dass die beginnende Staatskrise möglichst abgewendet wird“, sagte er der dpa.

Rot-Rot-Grün braucht für eine Wahl Ramelows mindestens vier Stimmen von CDU und FDP, um nicht von der AfD abhängig zu sein. Die Christdemokraten und Liberalen lehnen es bislang ab, Ramelow als Chef einer rot-rot-grünen Minderheitsregierung zu wählen.

Thüringen-Wahl: Ostbeauftragter sieht Mitschuld der Linken am Aufstieg der AfD

Kemmerich will Nachfolger noch im Februar wählen lassen

Die Thüringer CDU als Black Box: Wer folgt auf Mike Mohring?