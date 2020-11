Ramelow: Keine Chance für zusätzliche verkaufsoffene Sonntage

Thüringens Landesregierung lässt nach den Worten von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) Pläne für mehr verkaufsoffene Sonntage fallen. Eine Prüfung habe ergeben, dass es dafür rechtlich keine Chance gebe, sagte Ramelow am Donnerstag am Rand der Landtagssitzung in Erfurt der Deutschen Presse-Agentur. „Ich möchte den Händlern keine Illusionen machen. Wir haben keinen Weg gefunden, der rechtssicher ist.“ Die Landesregierung werde deshalb keinen Gesetzentwurf vorlegen.

Die CDU-Fraktion will nach Angaben ihres Fraktionschefs Mario Voigt das Genehmigungsverfahren für verkaufsoffene Sonntage vereinfachen und dem Landtag dafür eine Regelung vorlegen.

Ramelow hatte im Sommer angekündigt, eine Lockerung der Sonntagsregeln für den Einzelhandel zu prüfen. Händler und Kammern drängen auf zusätzliche Sonntagsöffnungen in der Adventszeit, um den durch die Corona-Pandemie wirtschaftlich gebeutelten Einzelhandel anzukurbeln. In Thüringen sind laut Gesetz vier verkaufsoffene Sonntage möglich, die allerdings an bestimmte Anlässe wie Volksfeste oder Weihnachtsmärkte gebunden sind.

Diskussionen über Aktionen in der Adventszeit

Gegen eine Lockerung der gesetzlichen Regelung sprächen Gerichtsurteile in anderen Bundesländern zum Sonntagsschutz, aber auch die hohen Corona-Infektionszahlen sowie die deshalb abgesagten Weihnachtsmärkte, sagte Ramelow. „Ein zusätzlicher verkaufsoffener Sonntag im Advent wäre eine Scheinlösung, weil er wahrscheinlich vor Gericht keinen Bestand hätte.“

Wichtig sei es jetzt, mit Verbänden, Initiativen und Händlern über eine Stärkung der Innenstädte zu reden, sagte Thüringens Regierungschef. Auch Überlegungen, Kunden mit Gutscheinen, der Erstattung von Parkgebühren oder kleinen, aber attraktiven Aktionen in der Adventszeit in die Zentren zu locken, sollten diskutiert werden.

