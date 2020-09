Ramelow: „Land braucht am 1. Januar einen rechtswirksamen Haushalt“

„Das Land braucht am 1. Januar einen rechtswirksamen Haushalt, auf den sich nicht nur die Kommunen verlassen können“, sagte Ramelow am Freitag in einer Sondersitzung des Landtags in Erfurt. Eine vorläufige Haushaltsführung, wie sie in den vergangenen Tagen von der CDU-Landtagsfraktion angesprochen wurde, hätte fatale Folgen. Bestimmte Gelder, beispielsweise von der EU, könnten dann nicht direkt genutzt werden.

Er unterstelle der oppositionellen CDU nicht, dass sie die Haushaltsverhandlungen im Parlament verzögern wolle. „Wir sollten in Ruhe diskutieren.“ Das gelte auch für die CDU-Forderung, zunächst die Rücklagen des Landes aufzubrauchen, bevor über die Höhe von Krediten entschieden werde.

Der Städte- und Gemeindebund habe ihn aufgefordert, die Kommunen nicht zu zwingen, alle ihre Finanzpuffer zu verbrauchen, bevor günstige Kredite aufgenommen werden könnten, sagte Ramelow. „Das ist der Spannungsbogen, in dem wir uns bewegen.“

Das Haushaltspaket der rot-rot-grünen Minderheitsregierung, das Finanzstaatssekretär Hartmut Schubert in Vertretung der erkrankten Finanzministerin Heike Taubert (SPD) vorlegt, sieht für 2021 Rekordausgaben von 11,4 Milliarden Euro vor.

Mit einem Nachtragshaushalt sollen Kredite in Höhe von 1,8 Milliarden Euro aufgenommen werden, um Corona-Hilfen und Steuerausfälle zu finanzieren. Ein weiterer Bestandteil des Finanzpakets ist ein Investitionsprogramm von 300 Millionen Euro.

Bei Haushaltsentscheidungen ist Rot-Rot-Grün auf mindestens vier Stimmen der CDU angewiesen, mit der eine Stabilitätsvereinbarung besteht.