Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ramelow verteidigt Flüchtlingspolitik

Der geschäftsführende Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat die Flüchtlingspolitik Thüringens verteidigt. Dass die die Zahl der ausreisepflichtigen Menschen in Thüringen binnen eines Jahres um rund 20 Prozent auf mehr als 4000 wuchs, müsse man im Zusammenhang sehen, sagte er dieser Zeitung. Mit knapp 3500 Personen sei davon der größte Teil geduldet.

„Dieser Status wird nicht von der Landesregierung ausgesprochen, sondern von den zuständigen Behörden“, erklärte der amtierende Regierungschef. „Die Ausländerämter sind nicht dem Land unterstellt – und schon gar nicht ist es das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.“

Viele Geduldete in Ausbildung

Ramelow verwies dabei auf weitere Zahlen des Migrationsministeriums. Danach wurden 1265 Duldungen wegen fehlender Reisedokumente erteilt. In 223 Fällen waren familiäre Bindungen der Grund. Zu 56 Duldungen kam es aufgrund vom Bundesamt ausgesprochener Abschiebungshindernisse.

Ramelow betonte darüber hinaus, dass sich in vielen weiteren Fällen die Geflüchteten in Ausbildung befänden. „Für diese so Geduldeten schlage ich seit Jahren eine Altfallregelung mit der Möglichkeit des Spurwechsels vor“, sagte er. Damit wäre die statistische Zahl nur noch sehr klein – und die Menschen würden ihren Lebensunterhalt selber erarbeiten.