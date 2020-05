Berlin/Erfurt. Thüringens Ministerpräsident nahm am Mittwoch an einer Videokonferenz der Ost-Regierungschefs mit Kanzlerin Merkel teil. Darum ging es:

Ramelow will die Corona-Tracing-App

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ramelow will die Corona-Tracing-App

Angesichts immer neuer Lockerungsdebatten hat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ein gemeinsames Vorgehen von Bund und Ländern in der Corona-Krise angemahnt. „Ich bin sehr einverstanden, das jeder im Rahmen seiner Zuständigkeiten arbeitet“, sagte sie am Mittwoch nach einer Videokonferenz mit den Regierungschefs der östlichen Bundesländer. „Das heißt aber auch, dass mir als Bundeskanzlerin und der ganzen Bundesregierung schon wichtig ist, dass wir in grundsätzlichen Fragen eine Übereinstimmung haben.“

Um das Infektionsrisiko gering zu halten, werden die Corona-Kontaktbeschränkungen bis 29. Juni fortgeschrieben. Die Länder können aber den Aufenthalt im öffentlichen Raum mit bis zu zehn Personen oder den Angehörigen zweier Hausstände gestatten.

Verzichtet wird auf eine Festlegung zur Anzahl der Menschen bei privaten Feiern. Festgehalten ist nur, dass die Hygiene- und Abstandsregeln umgesetzt und die Personenzahl an der Möglichkeit zur Einhaltung der Abstandsregel bemessen werden solle. Thüringen hatte schon am Dienstag zu Protokoll gegeben, dass es sich vorbehält, abweichende Regelungen für den Aufenthalt im öffentlichen Raum zu beschließen und es bei privaten Treffen für möglich hält, auf besondere Beschränkungen des Kontaktverhaltens ganz zu verzichten. „Privatsphäre ist Privatsphäre“, sagte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) dieser Zeitung.

Merkel ließ Kritik an Ramelows Vorgehen durchblicken. „Die Botschaften waren schon etwas zweideutig“, sagte sie. „Ich finde, dass der Mindestabstand eine Verpflichtung ist, weil er auch eine Sicherheit für Menschen ist, die davon betroffen sind. Ich leb’ ja nicht alleine“, betonte Merkel.

Ramelow verwies auch auf die geplante Tracing-App, die am 15. Juni verfügbar sein soll: „Wir Ministerpräsidenten wollen sie während unserer Konferenz am 17. Juni demonstrativ gemeinsam runterladen, um auch hier auf eine neue Perspektive bei der Verfolgung des Infektionsgeschehens hinzuweisen.“ Die Corona-App für Mobiltelefone soll Nutzer vor Infizierten warnen.