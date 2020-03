Ratssitzung in Greiz trotz Corona-Krise? Stadtrat empört

Am 25. März findet in Greiz die nächste Stadtratssitzung statt – trotz der Corona-Bedrohung. Zwar werden sich die Volksvertreter, anders als sonst, nicht im Rathaus treffen, sondern in der Vogtlandhalle. Dort ist mehr Platz, so dass die Stadträte nicht so dicht beieinander sitzen müssen. Alle aktuellen Infos im Corona-Liveblog

„Ich finde es das Allerletzte, was der Bürgermeister hier abzieht. Wir fahren überall das öffentliche Leben runter und er beruft eine Stadtratssitzung ein“, ist Detlef Zietan, der für die Interessengemeinschaft für Wirtschaft und Arbeit in dem Gremium sitzt, empört. „Ich bin stinksauer, das ist Verantwortungslosigkeit in der Potenz“, so Zietan. Er verweist darauf, dass einige Stadträte – genau wie er – zur Risikogruppe zählen.

„Egal, wie ich es mache, bin ich angreifbar“, sagt Bürgermeister Alexander Schulze (parteilos). Wegen der Corona-Krise werden bei der Stadtratssitzung nur 50 Leute zugelassen. Es wird also quasi eine nicht öffentliche Sitzung: Es gibt allein 31 Stadträte plus Rathauschef plus mehrere Amtsleiter plus Pressevertreter. Wenn die Zahl 50 erreicht ist, werden Gäste weggeschickt.

Schulze sei sich mit den Fraktionschefs einig gewesen, dass es die Sitzung geben und nur dann abgesagt wird, wenn sich die Lage verschlechtert. Die Zusammenkunft sei deshalb so wichtig, weil der Haushalt für dieses Jahr beschlossen werden soll. „Wir wissen nicht, wie lange dieser Zustand mit Corona anhält. Aber wir müssen in der Stadt endlich handeln können, deshalb brauchen wir den Haushalt“, betont Schulze. Will man beispielsweise auf Zuschüsse zurückgreifen, müsse man Eigenmittel nachweisen und das gehe nur mit Haushalt.

Unser Reporter wird über die öffentliche Sitzung natürlich berichten, damit Sie, liebe Leser, nicht über ein Informationsdefizit klagen müssen.