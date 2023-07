Terrorismus Anti-Terror-Razzia: Sieben Männer in NRW festgenommen

Berlin/Karlsruhe Am Morgen wurden bei einer Razzia der GSG-9 sieben Terror-Verdächtige festgenommen. Sie sollen Anschläge in Deutschland geplant haben.

Um 6 Uhr morgens führte die GSG-9, eine Einheit der Elitepolizei, eine Anti-Terror-Razzia im Rahmen der BKA-Sonderkommission "Buran" durch. Dabei wurden sieben Verdächtige festgenommen. Laut der Bundesanwaltschaft wird ihnen vorgeworfen, in Deutschland eine terroristische Vereinigung gegründet zu haben und einen Terroranschlag in Deutschland geplant zu haben.

Die Terrorverdächtigen sind zwischen 20 und 45 Jahre alt und stammen aus Tadschikistan, Kirgistan und Turkmenistan. Mögliche Ziele von Anschlägen in Deutschland seien bereits ins Visier genommen und mögliche Tatorte ausgekundschaftet worden. Zudem hätten die Beschuldigten versucht, sich Waffen zu beschaffen. Sie werden voraussichtlich am Donnerstag und Freitag dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs (BGH) in Karlsruhe vorgeführt.

Anti-Terror-Razzia: Verdächtige unterstützen den Islamischen Staat

Die Ermittlungen des Generalbundesanwalts gegen die Tadschiken-Gruppe läuft bereits seit mehreren Monaten. Den Terror-Verdächtigen wird nicht nur die Gründung und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen, sondern auch die Unterstützung einer ausländischen Terrorvereinigung. Sie sollen Verbindungen zur Terrorgruppe Islamischer Staat in der Provinz Khorasan (ISPK) haben, die laut Nachrichtendiensten derzeit als die gefährlichste Terrorgruppe weltweit gilt.

Es wird vermutet, dass Teile der Gruppe gezielt nach Deutschland geschleust wurden, um Anschläge zu verüben. Die Tadschiken sollen bei der Einreise teilweise gefälschte Papiere als Kriegsflüchtlinge über die Ukraine verwendet haben. Die Ehefrau eines Tadschiken wird zudem als Rückkehrerin des Islamischen Staates bezeichnet. "Sie sind mit Beginn des Krieges in der Ukraine im Frühjahr 2022 nach Deutschland eingereist und haben spätestens ab Juni 2022 eine terroristische Vereinigung gebildet", erklärte eine Sprecherin gegenüber BILD.

Verdächtige festgenommen: Die Behörden wollten kein Risiko eingehen

Obwohl offenbar kein unmittelbar bevorstehender Anschlag geplant war, wurde die GSG-9 aktiv, da die Verdächtigen durch ihre Reisetätigkeiten teilweise die Fahnder abhängen konnten. Man wollte kein Risiko eingehen. Die Durchsuchungen wurden nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern auch in Niedersachsen und den angrenzenden Niederlanden durchgeführt. Dort wurde ein Paar festgenommen.

Die genauen Anschlagspläne der Gruppe sind Gegenstand der Ermittlungen. Die Beamten vermuten, dass das Ziel möglicherweise koordinierte Angriffe mehrerer Attentäter mit automatischen Waffen waren. Das Bundeskriminalamt hat Handys und Datenträger beschlagnahmt und hofft auf Hinweise zu konkreten Anschlagszielen. (she/dpa)