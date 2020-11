In der Pandemie wurden in vielen Krankenhäusern – hier in Gotha – Isolierstationen eingerichtet.

Erfurt. Die Intensivbetten in Thüringer Krankenhäusern füllen sich.

Reaktion auf Infektionsgeschehen: Besuchsverbot am Uniklinikum Jena

Am Universitätsklinikum Jena gilt ab diesem Freitag wieder ein grundsätzliches Besuchsverbot. Dies teilte die Leitung von Thüringens größter Gesundheitseinrichtung mit. Ausnahmen seien nur in Einzelfällen und in Rücksprache mit der jeweiligen Station möglich, hieß es – unter anderem bei kritischen Therapieentscheidungen, Abschiednahmen und bei der Behandlung von Kindern. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.