Rechtsrock kostet das Land Thüringen viel Geld

Zu einem Rechtsrock-Konzert in Themar kamen 2029 bis zu 750 Teilnehmer. Die Polizeieinsätze zur Absicherung von solchen Konzerten haben dem Freistaat im vergangenen Jahr Zusatzkosten in Höhe von etwa 420.000 Euro verursacht (Archivfoto).

Die Polizeieinsätze zur Absicherung von Rechtsrock-Konzerten haben dem Freistaat im vergangenen Jahr Zusatzkosten in Höhe von etwa 420.000 Euro verursacht, heißt es in einer Antwort des Thüringer Innenministeriums auf eine Kleine Anfrage der Linke-Landtagsabgeordneten Katharina König-Preuss. Zudem habe Thüringen weitere etwa 22.000 Euro für den Einsatz des Technischen Hilfswerks bei Veranstaltungen der rechten Szene bezahlen müssen. Das Geld wurde unter anderem für Verpflegung ausgegeben oder um Übernachtungen am Einsatzort zu bezahlen.