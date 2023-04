Mit dem Start in den Ruhestand ist es sinnvoll, bestimmte Versicherungen abzuschließen. Diese fünf Versicherungen sollte man im Alter haben oder bereits früh abschließen.

Berlin. Die Renten sollen im Westen um 4,39 Prozent steigen, im Osten sogar um 5,86 Prozent – doch die Lebenshaltungskosten klettern schneller.

Die Rentner in Deutschland sollen ab der Jahresmitte deutlich mehr Geld bekommen. Das hat das Bundeskabinett am Mittwoch beschlossen. Allerdings bleibt der Anstieg abermals hinter der allgemeinen Preisentwicklung zurück. 33 Jahre nach der deutschen Einheit wird jetzt auch die Rentenangleichung Ost vollzogen – ein Jahr früher als ursprünglich geplant. Ein Überblick.

Was genau hat das Bundeskabinett am Mittwoch beschlossen?

Zum 1. Juli steigen die Renten im Westen um 4,39 Prozent und im Osten um 5,86 Prozent. Ab dann gilt im gesamten Bundesgebiet erstmals ein gleich hoher Rentenwert. Eigentlich sollte das erst ab 2024 der Fall sein. Die Rentenerhöhung fällt recht stark aus, weil der Arbeitsmarkt robust ist und die Löhne steigen. Im Osten waren die Löhne zuletzt sogar noch stärker gestiegen als im Westen, weshalb dort auch die Rentenerhöhung stärker ausfällt.

Was ist überhaupt der Rentenwert?

Das ist der Betrag, den die Rentenversicherung für einen Rentenpunkt zahlt. Ab Juli sind das 37,60 Euro. Arbeitnehmer erhalten einen Rentenpunkt gutgeschrieben, wenn sie in einem Jahr genau so viel verdienen wie der Durchschnitt der Beschäftigten. Weicht der Lohn nach oben oder unten ab, gibt es entsprechend mehr oder weniger als einen Rentenpunkt. Die Höhe der Altersrente bemisst sich an der Summe der Rentenpunkte, die ein Beschäftigter im Laufe seines Berufslebens gesammelt hat.

Reicht die Rentenerhöhung aus, um die steigenden Lebenshaltungskosten auszugleichen?

Nein, voraussichtlich nicht. Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute rechnen für das laufende Jahr mit einer Inflationsrate von sechs Prozent. Das bedeutet, dass die Preise weiterhin deutlich schneller steigen dürften als die Renten. Das war auch vergangenen Jahr der Fall, als infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine die Preise für Energie und Lebensmittel in die Höhe geschossen waren. Die Inflationsrate erreichte 2022 hierzulande den Rekordwert von 7,9 Prozent. Die Renten stiegen im Westen aber nur um 5,35 Prozent und im Osten um 6,12 Prozent.

Was sagt die Bundesregierung dazu, dass die Inflation die Rentenerhöhung auffrisst?

Sie spricht von einer „Momentaufnahme“. Das Prinzip, dass die Renten den Löhnen folgen, habe sich mit Blick auf die Einkommensentwicklung der Rentnerinnen und Rentner bewährt, hieß es im März in einer Mitteilung des Sozialministeriums von Ressortchef Hubertus Heil (SPD).

Weiter war dort zu lesen: „Betrachtet man die Entwicklung des aktuellen Rentenwerts im Jahresdurchschnitt in den letzten zehn Jahren seit 2012, so beträgt der Anstieg im Westen insgesamt 26 Prozent, im Osten sogar 40 Prozent.“ Im gleichen Zeitraum seien die Preise aber nur um 20 Prozent gestiegen. „Bei 1000 Euro Rente lag die Rentenanpassung somit brutto um 63 Euro im Westen und um 198 Euro im Osten über der Inflation in diesem Zeitraum.“

Lässt sich schon abschätzen, wie sich die Renten im kommenden Jahr entwickeln werden?

Beziffern lässt sich das noch nicht. Es ist aber davon auszugehen, dass es wieder beträchtliche Steigerungen geben wird. Denn die Löhne steigen weiter. Die Gewerkschaften schließen Tarifverträge ab, die erhebliche Entgeltzuwächse vorsehen. Ob die Rentnerinnen und Rentner in absehbarer Zeit aber tatsächlich wieder über mehr Kaufkraft verfügen werden, hängt davon ab, wie sich die Inflation entwickelt.

Fachleute aus dem In- und Ausland sagen voraus, dass die Teuerung in Deutschland im kommenden Jahr deutlich nachlassen wird. Die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute etwa rechnen für 2024 mit einer Inflationsrate von 2,4 Prozent. Prognosen dieser Art sind aber grundsätzlich mit erheblichen Risiken behaftet. Das gilt angesichts der instabilen weltpolitischen Lage allemal.