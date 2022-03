Reporter nach der Flucht: „Ein Teil von mir blieb in der Ukraine“

Am Samstag in Kiew: Eine Frau mit einem Kind steht in einem Zug nach Lwiw und verabschiedet sich von einem Mann. Die Bevölkerung von Städten und Dörfern in der Ukraine ist erneut unter verstärkten Beschuss der russischen Armee geraten.

Erfurt. Moritz Gathmann erlebte den Kriegsausbruch nahe des Donbass und wurde Zeuge der größten Massenflucht in Europa seit 1945. Das hat er erlebt:

Moritz Gathmann (41) arbeitete nach einem Studium der Russistik und Geschichte – und nach einem kurzen Abstecher zur „Thüringer Allgemeinen“ – als freier Journalist in Russland für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung und andere Medien. 2014 und 2015 berichtete er als Korrespondent für den Spiegel aus dem Kriegsgebiet in der Ostukraine. Inzwischen ist Gathmann in Berlin Chefreporter des Magazins Cicero in Berlin – und reiste kurz vor dem Angriff Russlands in die Ukraine. Wir sprachen mit ihm nach seiner Rückkehr.

Herr Gathmann, wie haben Sie den Kriegsausbruch erlebt?

Ich hatte eigentlich nur vor, nach der russischen Anerkennung der abtrünnigen Gebiete um Luhansk und Donezk über den dort eskalierenden Konflikt zu berichten. Ich konnte mir, so wie viele andere, tatsächlich nicht vorstellen, dass Wladimir Putin den Angriff auf die gesamte Ukraine befehlen würde. Also flog ich über Warschau nach Kiew und fuhr von dort mit dem Zug nach Kramatorsk. Diese Stadt liegt nur eine gute Autostunde von der damaligen Frontlinie entfernt. Wir kamen am Mittwoch dort an.

Das war der 23. Februar, der Vorabend des Krieges.

Ja. Aber es wirkte alles sehr ruhig in der Stadt, nahezu normal. Auch hier glaubte keiner an einen Angriff. Ich diskutierte im Hotel bis spät in die Nacht mit einigen Journalistenkollegen über die Lage und ging um 3 Uhr ins Bett. Nach nur zwei Stunden wurde ich von Detonationen geweckt. Die russische Luftwaffe hatte einen nahen Militärflugplatz bombardiert, zeitgleich mit der Rede Putins, in der er die sogenannte Spezialoperation ankündigte.

Was hat das mit Ihnen gemacht?

Ganz ehrlich: Ich wollte plötzlich so schnell wie möglich wieder weg. Ich hatte zwar 2014 und 2015 vom Konflikt der Ostukraine berichtet. Aber damals handelte es sich um ein eher begrenztes, sich langsam entwickelndes Kriegsgeschehen. Jetzt wurde – so stellte sich das jedenfalls an dem Angriffstag dar – das Land vom Osten her von einer feindlichen Armee überrollt. Theoretisch hätten russische Panzer in wenigen Stunden Kramatorsk erreichen können, die Raketen waren ja schon da. Eine deutsche Kollegin und ich haben uns deshalb entschieden, die Stadt zu verlassen. Wir nahmen am Nachmittag einen der ersten Flüchtlingszüge, der nach Westen fuhr.

Wie war dort die Stimmung?

Irgendwie merkwürdig. Es herrschte noch keine echte Panik; der Zug, der übrigens aus alten Holzwaggons aus DDR-Produktion bestand, war nur zu drei Vierteln gefüllt. Die meisten Mitreisenden befanden sich in einer Art Schockstarre: Für sie – auch für mich – war es noch schwer zu fassen, was da gerade mit einem passierte. Viele Menschen blieben auch und versuchten nur, sich mit Bargeld und Lebensmitteln einzudecken. Sie hofften trotz allem noch auf das Beste.

Ein Irrtum.

Ja, und auch wir begingen ihn. Wir stiegen in Dnipro, etwa 200 Kilometer südwestlich von Kramatorsk, aus dem Zug – die meisten anderen fuhren bis nach Lwiw an der polnischen Grenze. Wir dachten, wir hätten in der zentral gelegenen Stadt am Dnepr eine gute Position, um berichten zu können. Am nächsten Tag verstanden wir aber, dass das Land nicht nur von Osten, sondern tatsächlich gleichzeitig auch von Süden und Norden angegriffen wurde. Die Wahrscheinlichkeit wuchs, dass die russische Armee Dnipro quasi in die Zange nehmen würde. Also haben wir tags darauf den nächsten Flüchtlingszug genommen, Richtung Lwiw, oder Lemberg, wie der deutsche Name ist.

Bis dahin sind es von Dnipro um die 1000 Kilometer.

Ja, und für die haben wir um die 20 Stunden gebraucht. Der Zug zuckelte vor sich hin, hielt immer mal wieder an. Die Rollläden mussten ständig unten sein, wir fuhren ja südlich an Kiew vorbei durch ein Gebiet, in dem es Kämpfe zwischen Bodentruppen gab. Die Waggons waren jetzt überfüllt, wir quetschten uns in den Schlafabteilen zusammen: Alte, Junge, Familien mit Kindern, afrikanische Studenten, sogar Haustiere. Die Dramatik der Situation war jetzt allen bewusst, es mischte sich Angst mit wachsender Erleichterung, es offenbar unverletzt zur Grenze schaffen zu können. Es wurde Tee getrunken, viele haben ihre Geschichten erzählt.

Ein Beispiel?

An einer Station südlich von Kiew stieg nachts eine Familie zu, Vater, Mutter, zwei kleine Kinder. Mit dem Mann habe ich lange geredet: Für ihn war es das Wichtigste, seine Familie zur Grenze zu bringen, um sie in Sicherheit zu wissen. Er selbst, sagte er, müsse dann wieder zurückkehren.

Männern zwischen 18 und 60 hat die ukrainische Regierung untersagt, das Land zu verlassen.

Genau. Der Mann sagte, dass er es natürlich schrecklich finde, in den Kampf zu ziehen, aber dass er dies trotzdem als seine Pflicht empfinde. Den Kindern habe er von der bevorstehenden Trennung noch nichts gesagt, damit sie nicht im Zug weinten. Das Bild, das sich mir eingeprägt hat: Wie die Mutter mit ihrer jüngeren Tochter versucht, im Abteil zu schlafen, aber doch nur mit offenen Augen vor sich hinstarrt, während vor der Tür ihr Mann bei den Koffern im Gang sitzt, das Gesicht in seinen Händen vergraben.

Was erlebten sie nach der Ankunft in Lwiw?

Wir waren erst einmal froh, bei den Schwiegereltern eines Freundes von mir unterzukommen, einem Armenier, der seit Jahren in der Ukraine lebt. In der Stadt herrschte am Tag drei nach Kriegsausbruch noch fast so etwas wie Normalität, einmal abgesehen von den Tausenden Flüchtlingen und den Sirenen, die vor Bombenangriffen warnten, die dann aber doch nicht stattfanden. Ich blieb also ein paar Tage, um über die Lage an der Grenze zu berichten, an der sich die Situation immer weiter zuspitzte. Vor den Übergängen bildeten sich kilometerlange Staus, in der die Menschen bis zu 50, 60 Stunden warten mussten. Auf dem völlig verstopften Hauptbahnhof spielten hochdramatische, verzweifelte Szenen ab, voller Leid und Trennungsschmerz. Das werde ich mein Leben lang nicht vergessen.

Wie konnten Sie journalistisch arbeiten?

Ich sage mal so: Ich kam immer noch kaum zum Schlafen, ich funktionierte automatisch und berichtete einfach über das, was ich erlebt, sah und hörte. Ich schrieb an Reportagen, habe aber auch viele Liveschalten gemacht, für den „Cicero“ und für andere Medien, etwa die Tagesschau. Für größere Recherchen fehlte mir neben der Zeit auch die Kraft. Und ich merkte, wie mir langsam die Distanz verloren ging: Ich fühlte mich nicht mehr als bloßer Beobachter, sondern als Teil des Geschehens. Ich litt mit. Ich leide mit.

Sie haben lange in Russland gelebt, Ihre Frau ist Russin: Wie ist Ihr Blick auf den Aggressor?

Ich liebe Russland, ich habe dort so viele Verwandte, Freunde, Bekannte. Die Tragödie der Ukraine ist auch eine Tragödie Russlands. Aus einer Autokratie, in der es immer Inseln der Meinungsfreiheit und Liberalität gab, ist mit diesem sinnlosen Krieg binnen weniger Tage eine Diktatur geworden, mit einem Führer, der seine psychopathologische Vorstellung eines Großrusslands ohne Rücksicht auf Verluste durchsetzen will. Das alles erinnert tatsächlich langsam an die Zeiten Stalins, das hätte ich nie für möglich gehalten. In Kaluga – der alten Partnerstadt Suhls, in der ich drei Jahre gelebt habe – werden jetzt Leute, die ich gut kenne, als Volksfeinde denunziert oder gar verprügelt. Und das nur, weil sie den Krieg als Krieg bezeichnen. Sie könnten nach den neuen, verschärften Gesetzen dafür für bis zu 15 Jahre im Gefängnis landen.

Was sagen Ihre Verwandten, die Eltern Ihrer Frau?

Die Älteren glauben teilweise der Propaganda und schotten sich ab, so wie sie das in der Sowjetunion gelernt haben. Die Jüngeren, die Zugang zum Internet haben, sind kritischer. Aber sie haben verständlicherweise Angst vor Repressionen. Wer es nicht wagt, offen zu rebellieren, geht lieber ins Ausland, nach Georgien, nach Kasachstan, in den Westen, irgendwohin. Ich glaube deshalb auch nicht, dass es kurzfristig zu Massenprotesten kommt. Dafür müsste schon das gesamte System zusammenbrechen.

Sie sind jetzt wieder in Berlin, bei Ihrer Familie, in einer Art Alltag. Wie fühlt sich das an?

Unwirklich. Das begann schon, als wir Anfang der Woche die Grenze nach Polen überquert haben. Nach ein paar Kilometern waren da keine Checkpoints mehr, keine Sirenen, keine Flüchtlinge. Hier in Berlin geht das Leben weiter, während in der Ukraine immer mehr Menschen sterben. Ich bin gefühlt nur halb in Deutschland, ein Teil von mir blieb in der Ukraine. Ich habe gute Freunde dort, in Kiew, Lemberg oder in Charkiw, ich bekomme viele Nachrichten und kann doch nicht helfen. Dnipro, wo ich vor zwei Wochen war, wird gerade täglich angegriffen. In Mariupol, das umzingelt ist, wo die Geburtsklinik zerbombt wurde und wo es inzwischen an allem fehlt: Dort befindet sich ein einheimischer Fotograf, mit dem ich viele Recherchefahrten gemeinsam unternahm, immer noch im Einsatz. Wenn ich an ihn und die anderen denke, dann fühle ich mich so ohnmächtig.