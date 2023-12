Rückblick 2023: Das war der August in Thüringen, Deutschland und international

Wir schauen auf den achten Monat des Jahres

1. August: Der frühere US-Präsident Donald Trump wird in Washington im Zusammenhang mit Versuchen der Wahlbeeinflussung und der Attacke auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 angeklagt. Sonderermittler Jack Smith strebt ein zügiges Verfahren an.

2. August: Kurz vor Beginn des Heavy-Metal-Festivals in Wacken verkünden die Veranstalter: Keiner darf mehr auf das Gelände. Heftige Regenfälle hatten die Campingflächen des Areals in Schleswig-Holstein aufgeweicht. Zehntausende angemeldete Fans haben das Nachsehen.

2. August: Papst Franziskus mahnt beim Weltjugendtag der Katholiken in Lissabon einen mutigen Friedenskurs Europas an. Der Kontinent müsse sich seinen Problemen stellen und brauche dafür eine Zukunftsvision, fordert das Oberhaupt der katholischen Kirche im Kulturzentrum von Belém.

4. August: Der inhaftierte Kremlgegner Alexej Nawalny wird wegen angeblichen Extremismus zu einer weiteren Haftstrafe von 19 Jahren Straflager verurteilt. Die Strafe ergeht in einem international als politische Inszenierung kritisierten Prozess.

4. August: Ein Hamburger gewinnt den Eurojackpot von 117 Millionen Euro. Der Mann hatte die Gewinnzahlen 3, 17, 19, 32, 38 und die beiden Eurozahlen 6 und 7 getippt. Die Wahrscheinlichkeit eines Gewinns liegt beim Eurojackpot bei 1 zu 140 Millionen.

6. August: Vertreter aus rund 40 Ländern beraten in Saudi-Arabien über Wege, den russischen Krieg gegen die Ukraine zu beenden. Die Teilnahme Chinas, eines der wichtigsten Partner Russlands, wird als Erfolg gewertet. Eine Abschlusserklärung gibt es bei dem Treffen in Dschidda nicht.

6. August: US-Regisseurin Greta Gerwig schreibt mit dem „Barbie“-Film Geschichte. Als erste Frau und Solo-Regisseurin spielt sie mit ihrer Satire über die berühmte Spielzeugpuppe weltweit bislang mehr als eine Milliarde Dollar (rund 910 Mio Euro) ein, teilt das Hollywood-Studio Warner Bros. mit.

8. August: Der taiwanische Chiphersteller TSMC entscheidet, in Dresden ein Halbleiterwerk zu bauen. Es soll mehr als zehn Milliarden Euro kosten und gemeinsam mit Bosch, Infineon und NXP gebaut werden. Die Produktion soll 2027 starten. Der Bund will den Bau mit fünf Milliarden Euro unterstützen.

8. August: Bei schweren Busch- und Waldbränden auf der Insel Maui und der Nachbarinsel Hawaii im US-Bundesstaat Hawaii sterben mindestens 97 Menschen. Auf Maui werden etwa 3000 Gebäude zerstört. Am stärksten betroffen ist die Küstenstadt Lahina. Ein Hurrikan soll mitverantwortlich für die Brände sein.

9. August: Beim Brand in einer französischen Ferienunterkunft in Wintzenheim im Elsass sterben elf Menschen. Zum Brandzeitpunkt am frühen Morgen hielten sich zwei Gruppen mit behinderten Menschen in dem Haus auf. 17 Menschen konnten sich retten.

9. August: Ermittler des Bundeskriminalamtes nehmen einen Mitarbeiter der Bundeswehr-Beschaffungsbehörde wegen Spionageverdachts für Russland fest. Der Beschuldigte soll russischen diplomatischen Vertretungen in Deutschland seine Zusammenarbeit angeboten haben.

10. August: Die Stammpiloten der Fluggesellschaften Lufthansa und Lufthansa Cargo nehmen den ausverhandelten Tarifvertrag an. Die rund 5200 Piloten sollen in den kommenden drei Jahren in mehreren Stufen mindestens 18 Prozent mehr Geld erhalten.

11. August: Folgenschwere Umweltkatastrophe abgewendet: Von einem seit Jahren gestrandeten, schrottreifen Tanker vor der Küste Jemens wurde die gesamte Ladung von mehr als einer Million Barrel Öl abgepumpt, wie das UN-Entwicklungsprogramm mitteilt.

14. August: Donald Trump hat neuen juristischen Ärger. Der frühere US-Präsident muss sich im US-Bundesstaat Georgia einer Anklage wegen versuchter Einflussnahme auf die Präsidentenwahl 2020 stellen, entscheidet eine Geschworenen-Jury in Atlanta.

15. August: Nach zwei abgebrochenen Startversuchen eines Regierungsflugzeugs nach einem Tankstopp in Abu Dhabi bricht Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) ihre geplante einwöchige Reise nach Australien, Neuseeland und Fidschi ab. Grund ist ein Defekt an den Landeklappen des Airbus.

Linke-Bundestagsfraktionschef Dietmar Bartsch gibt am 16. August seinen Rückzug bekannt. Foto: Michael Kappeler / dpa

16. August: Der langjährige Bundestagsfraktionschef der Linken, Dietmar Bartsch, gibt seinen Rückzug bekannt. Er will nicht erneut kandidieren. Auch seine Co-Vorsitzende Amira Mohamed Ali kündigt ihren Verzicht an. Hintergrund ist ein Richtungsstreit um die Abgeordnete Sahra Wagenknecht.

18. August: Österreichs ehemaliger Bundeskanzler Sebastian Kurz wird wegen des Verdachts der Falschaussage angeklagt. Er soll im Untersuchungsausschuss zur sogenannten Ibiza-Affäre zum Vorwurf der „mutmaßlichen Käuflichkeit“ der damaligen Regierung gelogen haben. Der Prozess in Wien beginnt am 18. Oktober.

19. August: In mehreren Provinzen Kanadas zerstören verheerende Waldbrände Siedlungen. Zehntausende Menschen fliehen vor den Flammen. Die Regierung von British Columbia an der Pazifikküste ruft für die gesamte Provinz den Notstand aus.

20. August: Dänemark und die Niederlande sagen der Ukraine die Lieferung von insgesamt 61 F-16-Kampfjets zu. Das bestätigen die Regierungschefs der beiden Länder bei Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

20. August: Russlands erste Mondmission seit fast 50 Jahren scheitert. Die Raumsonde „Luna-25“ stürzt auf die Oberfläche des Erdtrabanten. Der Kontakt zu der 1800 Kilogramm schweren Sonde war am Vortag abgerissen.

22. August: In Thailand wird der Immobilienmagnat Srettha Thavisin zum Premier gewählt. Sein Konkurrent Pita Limjaroenrat, dessen Partei die Parlamentswahl Mitte Mai deutlich gewonnen hatte, war von konservativen Senatoren als Kandidat abgelehnt worden.

23. August: Indiens Weltraumbehörde gelingt mit der Sonde „Chandrayaan-3“ eine Landung auf dem Mond. Mit der unbemannten Mission soll die kaum untersuchte Südseite des Mondes erforscht werden.

23. August: Der Privatjet des russischen Söldnerführers Jewgeni Prigoschin stürzt zwei Monate nach dessen Meuterei gegen die Moskauer Führung nordwestlich von Moskau ab. Alle zehn Insassen kommen ums Leben, darunter Prigoschin. Eine Verwicklung des Kremls in den Absturz wird zurückgewiesen.

23. August: Star-Koch Alfons Schuhbeck tritt in Landsberg am Lech seine Haftstrafe an. Er war im Oktober 2022 wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt worden.

24. August: Die Waldbrände im griechischen Alexandroupolis sind nach Angaben der EU-Kommission die größten in der Geschichte der Europäischen Union. Mindestens 19 Menschen sterben. Laut EU-Kommissar Janez Lenarcic sind mehr als 73.000 Hektar Land verbrannt. Viele Feuer sollen auf Brandstiftung zurückgehen.

24. August: Erstmals wird von einem angeklagten früheren US-Präsidenten ein Polizeifoto gemacht. Nachdem sich Donald Trump im Gefängnis von Atlanta den Behörden gestellt hatte, veröffentlicht er das Foto in sozialen Netzwerken.

25. August: Bayerns Vize-Regierungschef Hubert Aiwanger (Freie Wähler) gerät wegen eines antisemitischen Flugblatts aus seinen Schulzeiten in die Kritik. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hält trotzdem an seinem Stellvertreter fest.

28. August: Bei der Urabstimmung der Bahn-Gewerkschaft EVG billigt die Mehrheit das Schlichtungsergebnis. Dieses sieht eine Entgelterhöhung von 410 Euro pro Monat in zwei Stufen bei einer Laufzeit von 25 Monaten vor. Eine Inflationsausgleichsprämie von 2850 Euro soll zudem gezahlt werden. Ein unbefristeter Streik ist damit zunächst abgewendet.

30. August: Hurrikan „Idalia“ trifft mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 200 Kilometern pro Stunde an der Westküste Floridas auf Land. Hunderttausende Haushalte sind ohne Strom, Straßen überschwemmt, Häuser beschädigt und Bäume entwurzelt.

30. August: Das Bundeskabinett beschließt das sogenannte Wachstumschancengesetz. Mit steuerpolitischen Entscheidungen sollen Unternehmen in den kommenden Jahren um 32 Milliarden Euro entlastet werden. Kern ist eine Prämie für Investitionen in den Klimaschutz. Der Bundesrat ruft am 24. November den Vermittlungsausschuss an.

30. August: Im zentralafrikanischen Küstenstaat Gabun putscht das Militär. Wahlsieger und Langzeitherrscher Ali Bongo wird abgesetzt. Staatliche Institutionen werden aufgelöst und die Grenzen des Landes geschlossen. Neuer Machthaber ist der Chef der Präsidentengarde, Brice Clotaire Oligui Ngueman.

31. August: Bei einem Großbrand sterben in der südafrikanischen Metropole Johannesburg 74 Menschen, darunter zwölf Kinder. In dem fünfstöckigen Gebäude in der Innenstadt sollen Hunderte Menschen illegal gewohnt haben.