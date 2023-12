Chronik Rückblick 2023: Das war der Januar in Thüringen, Deutschland und international

Wir schauen auf den ersten Monat des Jahres

1. Januar: Die Rückkehr des großen Silvesterböllerns in Deutschland wird von schweren Unfällen und Angriffen auf Einsatzkräfte überschattet. Allein in Berlin zählen Feuerwehr und Polizei mindestens 56 verletzte Kollegen.

1. Januar: Russland bestätigt nach ukrainischen Raketenschlägen in der Neujahrsnacht den Tod von 89 Soldaten in einer Militärunterkunft im besetzten Donbass. Das ukrainische Militär spricht von 400 Toten und 300 Verletzten.

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

1. Januar: Hartz IV wird vom Bürgergeld abgelöst. Die Regelsätze steigen um rund 50 Euro. Für Alleinstehende und Alleinerziehende gibt es nun 502 Euro im Monat. Zwei erwachsene Partner einer „Bedarfsgemeinschaft“ erhalten jeweils 451 Euro.

1. Januar: Deutschland übernimmt die Führung der schnellen Nato-Eingreiftruppe. Rund 11 500 Landstreitkräfte gehören zur sogenannten Speerspitze des Bündnisses, davon etwa 8000 Deutsche.

1. Januar: Im EU-Land Kroatien wird jetzt mit dem Euro anstelle der Landeswährung Kuna gezahlt. Damit ist das Land an der Adria der 20. Staat in der Eurozone. Zugleich tritt Kroatien der grenzkontrollfreien Schengen-Zone bei.

1. Januar: Luiz Inácio Lula da Silva legt seinen Amtseid als neuer Präsident Brasiliens ab. Der linke Ex-Präsident hatte sich gegen seinen rechten Vorgänger Jair Bolsonaro durchgesetzt. Lula hatte das Land bereits von 2003 bis 2010 regiert.

3. Januar: Das Leben in Deutschland hat sich 2022 so stark verteuert wie nie seit Gründung der Bundesrepublik. Preise für Energie und Lebensmittel trieben die Jahresinflation 2022 auf 7,9 Prozent.

5. Januar: Der emeritierte Papst Benedikt XVI. wird im Vatikan beigesetzt. Zum Trauergottesdienst kommen 50.000 Gläubige auf den Petersplatz. Aus Deutschland reisen auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an.

7. Januar: In der Ukraine dauern die Kämpfe auch während einer von Russlands Präsident Wladimir Putin angeordneten Feuerpause während der orthodoxen Weihnachtsfeier an. Der ukrainische Generalstab berichtet von andauernden russischen Angriffen.

7. Januar: Nach tagelangem parteiinternem Machtkampf ist der Republikaner Kevin McCarthy der neue Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses. Erst im 15. Wahlgang wird er nach erheblichen Zugeständnissen an die eigenen Leute gewählt.

9. Januar: US-Präsident Joe Biden hat geheime Unterlagen aus seiner Zeit als US-Vize in seinen privaten Büroräumen aufbewahrt. Das bestätigt das Weiße Haus. Mit einem ähnlichen Fall hatte sein Vorgänger Donald Trump 2022 für einen Skandal gesorgt.

10. Januar: „The Fabelmans“ von Regisseur Steven Spielberg gewinnt den Golden Globe als bestes Filmdrama, auch den Regie-Preis erhält Spielberg. Der als „bester nicht-englischsprachiger Film“ nominierte deutsche Beitrag „Im Westen nichts Neues“ geht leer aus.

10. Januar: „Klimaterroristen“ ist das „Unwort des Jahres“ 2022. Der Begriff dient aus Sicht der sprachkritischen „Unwort“-Jury dazu, Klima-Proteste zu diskreditieren.

10. Januar: Rekordstart für die Memoiren des britischen Prinzen Harry: Von der umstrittenen Autobiografie „Spare“ werden am ersten Tag mehr als 1,4 Millionen englischsprachige Exemplare verkauft.

11. Januar: Die Polizei beginnt den von Klimaaktivisten besetzten Ort Lützerath im Rheinischen Braunkohlerevier zu räumen. Fünf Tage später verlassen die letzten zwei Besetzer einen Tunnel unter der Siedlung.

11. Januar: Eine Computerpanne bringt den Flugverkehr in den USA zum Stillstand. Alle Inlandsflüge müssen wegen einer defekten Datei bis 9 Uhr Ortszeit am Boden bleiben. Hinweise auf einen Cyberangriff gibt es nicht.

14. Januar: Bei einem russischen Raketenangriff auf ein Wohnhaus in der ukrainischen Großstadt Dnipro sterben laut Behörden mindestens 80 Menschen, darunter sechs Kinder. Tagelang wird nach Verschütteten gesucht.

15. Januar: Nach dem Absturz eines Flugzeugs mit 72 Menschen an Bord werden in Nepal mindestens 69 Leichen geborgen. Der Flieger der Yeti Airlines verunglückte auf der Strecke zwischen der Hauptstadt Kathmandu und Pokhara kurz vor der Landung.

16. Januar: Italiens Polizei verhaftet den meistgesuchten Mafioso des Landes. Matteo Messina Denaro, Chef der sizilianischen Cosa Nostra, gilt als mitverantwortlich für tödliche Bombenanschläge auf die Mafia-Jäger Giovanni Falcone und Paolo Borsellino im Jahr 1992. Denaro stirbt Ende September in Haft an Darmkrebs.

16. Januar: Die heftig kritisierte Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) tritt zurück. Nachfolger wird Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD).

18. Januar: Bei einem Hubschrauberabsturz kommt der ukrainische Innenminister Denys Monastyrskyj ums Leben. Bei dem Unglück in einer Kiewer Vorstadt sterben mindestens 14 Menschen, darunter Kinder. Der Helikopter war neben einem Kindergarten abgestürzt.

19. Januar: Nach den IS-Massakern an Angehörigen der jesidischen Religionsgemeinschaft erkennt der Bundestag die Verbrechen als Völkermord an. Mehr als 5000 Jesiden waren 2014 im Irak von der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) ermordet worden.

19. Januar: Neuseelands Ministerpräsidentin Jacinda Ardern kündigt überraschend ihren Rücktritt an. „Ich weiß, dass ich nicht mehr genug im Tank habe“, begründet die Labour-Politikerin ihren Schritt. Nachfolger wird der bisherige Polizei- und Erziehungsminister Chris Hipkins.

21. Januar: Im kalifornischen Monterey Park erschießt ein 72 Jahre alter Mann elf Mitglieder einer asiatisch geprägten Gemeinde bei Neujahrsfeiern. Danach richtet er sich selbst. Zwei Tage später tötet ein damals 66-Jähriger südlich von San Francisco sieben Landarbeiter. Der mutmaßliche Schütze wird festgenommen.

21. Januar: Drei Millionen Briefe und eine Million Pakete bleiben in Deutschland bei einem dreitägigen Warnstreik bei der Post liegen. Rund 30.000 Beschäftigte hatten sich beteiligt.

Zustellerinnen und Zusteller der Post einer Streikkundgebung in Halle. Foto: Heiko Rebsch / dpa

22. Januar: Bei einem Festakt in Paris beschwören Deutschland und Frankreich am 60. Jahrestag des Elysée-Vertrags die Bedeutung ihrer Freundschaft. Neben Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzler Olaf Scholz nehmen mehr als 30 Minister beider Regierungen und rund 200 Parlamentarier daran teil.

22. Januar: Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu entlässt einen seiner wichtigsten Minister. Das Höchste Gericht hatte zuvor die Ernennung des streng religiösen Arie Deri zum Innen- und Gesundheitsminister wegen dessen krimineller Vergangenheit als „unangemessen“ eingestuft.

24. Januar: Das Bundesverfassungsgericht erklärt eine Erhöhung der staatlichen Parteienfinanzierung um 25 Millionen Euro für nichtig. Der 2018 beschlossene Anstieg auf damals 190 Millionen Euro pro Jahr sei verfassungswidrig, urteilt das höchste deutsche Gericht.

25. Januar: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sagt der Ukraine 14 Leopard-2-Panzer aus Bundeswehrbeständen zu. Die Lieferung war lange umstritten. Die Unterstützung mit Kampfflugzeugen schließt Scholz dagegen aus.

25. Januar: Bei einer Messerattacke in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg werden zwei Berufsschüler getötet und mehrere Menschen verletzt. Der Angreifer, ein staatenloser Palästinenser, war in mehreren Bundesländern polizeibekannt.

26. Januar: Ermittler aus den USA und Baden-Württemberg zerschlagen ein international agierendes Netzwerk von Cyberkriminellen und Erpressern. Der bisher unbekannten Gruppierung werden weltweit über 1500 schwere Cyberangriffe gegen Unternehmen zugeordnet, über 70 davon aus Deutschland.

27. Januar: In Ost-Jerusalem erschießt ein Attentäter am Abend des internationalen Holocaust-Gedenktags sieben Menschen beim Verlassen ihrer Synagoge. Die Polizei tötet den Angreifer. Die Tat des Palästinensers ist die opferreichste seit 2008.

28. Januar: Der frühere Nato-General Petr Pavel wird zum neuen tschechischen Präsidenten gewählt. Der Quereinsteiger schlägt deutlich den populistischen Ex-Regierungschef Andrej Babis.

30. Januar: Bei einem Selbstmordanschlag in einer Moschee im Nordwesten Pakistans werden mindestens 100 Menschen in den Tod gerissen. Lokale Taliban reklamieren den Anschlag für sich.

31. Januar: Die letzte neu gebaute Boeing 747 wird im Boeing-Werk in Everett bei Seattle an die US-Charterfluggesellschaft Atlas Air übergeben. Nach mehr als 50 Jahren mustert der US-Hersteller Boeing den legendären Jumbo-Jet endgültig aus.

31. Januar: Zehntausende Grundstückseigentümer in Thüringen reichen ihre Grundsteuererklärungen nach. Insgesamt gehen nach dem Ende der Abgabefrist im Januar noch etwa 175.000 Erklärungen in den Thüringer Finanzämtern ein.