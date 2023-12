Rückblick 2023: Das war der Oktober in Thüringen, Deutschland und international

Wir schauen auf den zehnten Monat des Jahres

1. Oktober: Beim Brand in einem Vergnügungszentrum mit drei Diskotheken in Murcia im Südosten Spaniens sterben mindestens 13 Menschen. 24 weitere werden verletzt. Zwei der drei Lokale sollen keine gültige Betriebsgenehmigung besessen haben.

2. Oktober: Mit einem gemeinsamen Besuch in Kiew setzen die Außenminister aller EU-Staaten ein Zeichen der Unterstützung für die von Russland angegriffene Ukraine. Nie zuvor hatte es ein Treffen aller 27 Staaten außerhalb der EU gegeben.

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

2. Oktober: Für ihre grundlegenden Arbeiten zu mRNA-Impfstoffen gegen Covid-19 erhalten die in Ungarn geborene Forscherin Katalin Karikó und der US-Amerikaner Drew Weissman den Nobelpreis für Medizin. Sie hätten „zu dem beispiellosen Tempo der Impfstoffentwicklung“ beigetragen, so das Nobelkomitee.

3. Oktober: Radikale Republikaner stürzen den Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, den Republikaner Kevin McCarthy. Hintergrund ist eine parteiinterne Revolte. Am 25. Oktober wird der republikanische Hardliner Mike Johnson neuer Vorsitzender.

3. Oktober: Ein Shuttlebus mit Tagestouristen stürzt bei der Rückfahrt aus Venedig zu einem Campingplatz auf dem Festland von einer Brücke. Mindestens 21 Menschen sterben, darunter drei Deutsche. 15 Insassen überleben teils schwer verletzt.

3. Oktober: Der Nobelpreis für Physik geht an den in Ungarn geborenen und in Deutschland forschenden Ferenc Krausz, Pierre Agostini in den USA sowie die Französin Anne L‘Huillier. Sie entwickelten einen Weg, extrem kurze Lichtblitze zu erzeugen, mit denen sich die Bewegungen unfassbar schneller Elektronen verfolgen lassen.

4. Oktober: Der Nobelpreis für Chemie würdigt die in den USA tätigen Forscher Moungi Bawendi, Louis Brus und Alexei Ekimov für die Entdeckung und Entwicklung von sogenannten Quantenpunkten. Die auch künstliche Atome genannten Strukturen werden unter anderem als besonders farbintensive Lichtquellen in Fernsehern genutzt.

5. Oktober: Bei einem Drohnenangriff auf die Abschlussfeier in einer syrischen Militärakademie in Homs sterben mindestens 89 Menschen, darunter viele Frauen und Kinder. Die syrische Armee macht „bewaffnete Terrororganisationen“ verantwortlich.

5. Oktober: Der Norweger Jon Fosse wird mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet. Er wird für seine innovativen Theaterstücke und Prosa geehrt, mit der er „dem Unsagbaren eine Stimme“ gibt.

5. Oktober: Im ostukrainischen Gebiet Charkiw sterben bei einem russischen Angriff mindestens 59 Menschen. Im Dorf Hrosa nahe der Stadt Kupjansk waren ein Lebensmittelgeschäft und ein Café getroffen worden. Dort hatte eine Trauerfeier stattgefunden.

6. Oktober: Die inhaftierte Frauenrechtsaktivistin Narges Mohammadi aus dem Iran erhält den Friedensnobelpreis. Sie wird „für ihren Kampf gegen die Unterdrückung der Frauen im Iran und ihren Kampf für die Förderung der Menschenrechte“ ausgezeichnet.

7. Oktober: Verheerende Erdbeben zerstören in der Provinz Herat im Westen Afghanistans rund 20 Dörfer. Das Ministerium für Katastrophenhilfe beziffert die Zahl der Toten auf mehr als 2400, das UN-Nothilfebüro OCHA spricht von über 1000.

Die islamistische Hamas überfällt am 7. Oktober 2023 Israel. Bei den Angriffen unter anderem mit Raketen kommen mehr als Tausend Menschen ums Leben. Foto: EYAD BABA / AFP

7. Oktober: Die islamistische Hamas überfällt mit Raketenangriffen von Gaza aus Israel. Gleichzeitig dringen Terroristen der Hamas und anderer extremistischer Gruppen über Land, See und Luft nach Israel vor. Bei den überraschenden Angriffen töten sie rund 1200 Menschen und verschleppen etwa 240 in den Gazastreifen. Israel reagiert mit harten Gegenangriffen.

8. Oktober: Bei der Landtagswahl in Bayern bleibt die CSU von Ministerpräsident Markus Söder mit 37,0 Prozent stärkste Kraft. Die Freien Wähler verbessern sich deutlich auf 15,8, gefolgt von AfD (14,7), Grüne (14,4) und SPD (8,6). Die FDP verpasst den Einzug ins Parlament (3,0). Söders CSU und die Freien Wähler von Hubert Aiwanger erneuern ihre Koalition.

8. Oktober: In Hessen gewinnt die CDU von Ministerpräsident Boris Rhein die Landtagswahl deutlich mit 34,6 Prozent. Die AfD legt zu (18,4). Die SPD mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser kommt auf 15,1 Prozent, gefolgt von den Grünen (14,8). Die FDP schafft knapp die Hürde (5,0). Die Linke fliegt heraus (3,1). Die CDU will Koalitionsverhandlungen mit der SPD führen.

9. Oktober: Nach dem Hamas-Terror ordnet Israel die komplette Abriegelung des Gazastreifens an. 300 000 Reservisten der Armee werden mobilisiert. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Oppositionspolitiker Benny Gantz vereinbaren die Bildung einer Notstandsregierung.

13. Oktober: Israels Armee fordert Zivilisten in Gaza in arabischer Sprache dazu auf, den Norden des Küstenstreifens in Richtung Süden zu verlassen. Betroffen sind mehr als eine Million Menschen. Das Ultimatum wird mehrfach verlängert.

13. Oktober: Beim Versuch, einer Polizeikontrolle zu entkommen, überschlägt sich auf der A94 in Südostbayern ein überfüllter Kleintransporter. Sieben der 23 Insassen sterben. Der staatenlose Fahrer soll Migranten über die österreichische Grenze geschleust haben. Er kommt in Untersuchungshaft.

15. Oktober: Bei der Parlamentswahl in Polen erringt ein Bündnis der liberalkonservativen Bürgerkoalition von Donald Tusk mit zwei weiteren Oppositionsparteien eine Mehrheit der Sitze. Die bisher regierende nationalkonservative Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) wird zwar stärkste Kraft, verfehlt aber die absolute Mehrheit und hat auch keinen Koalitionspartner.

15. Oktober: In Ecuador wird der 35-jährige Daniel Noboa zum Präsidenten gewählt. Der Sohn eines reichen Unternehmers setzt sich gegen seine Rivalin Luisa González aus dem Lager des wegen Korruption verurteilten Ex-Präsidenten Rafael Correa durch.

16. Oktober: In der Brüsseler Innenstadt werden zwei schwedische Fußballfans getötet. Der mutmaßliche Täter, ein abgelehnter Asylbewerber aus Tunesien, wird von der Polizei erschossen. Das laufende Qualifikationsspiel zur Fußball-Europameisterschaft zwischen Belgien und Schweden wird abgebrochen.

17. Oktober: Bei der Al-Ahli-Klinik im Gazastreifen schlägt eine Rakete ein. Die Zahl der Toten gibt die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde in Gaza mit 471 an. Israel und die Palästinenser schieben sich gegenseitig die Verantwortung zu. Nach Erkenntnissen des britischen Geheimdienstes soll eine palästinensische Rakete die Explosion ausgelöst haben.

17. Oktober: Zehn Tage nach dem Hamas-Massaker besucht Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Israel. Er versichert dem Land Deutschlands volle Solidarität. Tags darauf trifft sich US-Präsident Joe Biden in Tel Aviv mit Premierminister Benjamin Netanjahu.

18. Oktober: Bei Ausschreitungen im Rahmen von pro-palästinensischen Kundgebungen in Berlin-Neukölln nimmt die Polizei 174 Menschen fest. Demonstrierende hatten unter anderem Brandsätze geworfen. 65 Einsatzkräfte werden verletzt.

20. Oktober: Knapp zwei Wochen nach der Entführung von rund 240 Menschen aus Israel lässt die islamistische Hamas im Gazastreifen zwei Geiseln frei. Nach Angaben der US-Regierung half Katar bei der Freilassung der beiden Amerikanerinnen. Am 23. Oktober werden zwei ältere israelische Frauen freigelassen.

20. Oktober: Eine schwere Sturmflut richtet an Schleswig-Holsteins Küste Millionenschäden an. In Flensburg steigt das Wasser auf 2,27 Meter über Normalwert, so viel wie seit 120 Jahren nicht. Auf der Ostseeinsel Fehmarn gibt es ein Todesopfer.

22. Oktober: Der britisch-indische Schriftsteller Salman Rushdie erhält in der Frankfurter Paulskirche den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. In seiner Dankesrede ruft er dazu auf, die Meinungsfreiheit bedingungslos zu verteidigen.

23. Oktober: Erstmals wird die IG Metall von einer Frau geführt. Auf dem Gewerkschaftstag in Frankfurt wählen die Delegierten Christiane Benner für vier Jahre zur Ersten Vorsitzenden.

23. Oktober: Die Politikerin Sahra Wagenknecht verlässt die Linke. Sie will 2024 mit einer neu gegründeten Partei zur Europawahl antreten. Zunächst wollen Wagenknecht und ihre Mitstreiter mit Mandat weiter in der Linken-Bundestagsfraktion bleiben.

24. Oktober: Nahe Helgoland kollidieren zwei Frachtschiffe. Eines davon, die „Verity“, sinkt. Zwei Seeleute ihrer siebenköpfigen Besatzung werden gerettet, ein Seemann wird tot geborgen. Vier Crewmitglieder bleiben vermisst.

24. Oktober: UN-Generalsekretär António Guterres kritisiert im Weltsicherheitsrat Israel wegen seiner Angriffe auf den Gazastreifen. Den Hamas-Terror verurteilt er auf das Schärfste, dieser habe aber „nicht im luftleeren Raum“ stattgefunden. Israels UN-Botschafter fordert Guterres‘ Rücktritt.

25. Oktober: Ein US-Reservesoldat erschießt im US-Bundesstaat Maine 18 Menschen. Der Schütze hatte in einem Freizeitzentrum und Grillrestaurant in Lewiston das Feuer eröffnet. Zwei Tage später findet die Polizei seine Leiche in einem Wohnwagen. Der Mann hatte Suizid begangen.

25. Oktober: Nach einem wochenlangen parteiinternen Machtkampf wird der Republikaner Mike Johnson neuer Vorsitzender des US-Repräsentantenhauses. Die Wahl des Hardliners und Unterstützers von Ex-Präsident Donald Trump beendet den weitgehenden Stillstand des US-Kongresses.

25. Oktober: Der Hurrikan „Otis“ an der mexikanischen Pazifikküste kostet mindestens 48 Menschen das Leben. Über 270 000 Häuser werden beschädigt. Im berühmten Badeort Acapulco verwüstet der Wirbelsturm Hotels, Restaurants und Einkaufszentren.

27. Oktober: Nach dreiwöchigen Luftangriffen im Kampf gegen die islamistische Hamas dringen israelische Panzer in den von der Terrororganisation kontrollierten Gazastreifen ein. Israel reagiert damit auf das Hamas-Massaker vom 7. Oktober.

28. Oktober: Bei einem Bergbauunglück in der zentralasiatischen Republik Kasachstan sterben mindestens 45 Menschen. Im Kohlebergbauschacht Kostenko im Gebiet der Industriestadt Karaganda war es zu einer Methangasexplosion gekommen.

31. Oktober: Wer einmal freigesprochen ist, darf nicht nur auf Basis neuer Beweise noch einmal für dieselbe Tat angeklagt werden, entscheidet das Bundesverfassungsgericht. Die Ende 2021 in Kraft getretene Reform der Strafprozessordnung sei verfassungswidrig und nichtig, urteilt das Karlsruher Gericht.