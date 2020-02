Kemmerich will Rücktritt mit Landtagspräsidentin besprechen

Der Thüringer Ministerpräsident Thomas Kemmerich (FDP) will offenbar an diesem Freitag sein Rücktrittsgesuch einreichen. Wie die Staatskanzlei unter der Überschrift „Rücktritt des Ministerpräsidenten“ mitteilte, habe der Regierungschef Landtagspräsidentin Birgit Keller (Linke) um einen Gesprächstermin gebeten, „um über das weitere Vorgehen hinsichtlich einer schnellen Amtsübergabe zu beraten, die zugleich die Handlungsfähigkeit des Freistaats Thüringen aufrecht“ erhalte. Nach Informationen unserer Zeitung soll das Treffen um 14 Uhr im Landtag stattfinden.

Kemmerich bliebe laut Verfassung auch nach einem Rücktritt geschäftsführend im Amt, bis der Landtag einen Nachfolger gewählt hat. Die Vertrauensfrage, die unter Umständen zu Neuwahlen führen könnte, wäre damit wohl ausgeschlossen. Auch darüber könnten Kemmerich und Keller reden.

Ebenfalls am Freitag teilte die FDP-Landtagsfraktion mit, dass Kemmerich „auf die durch die kurze Amtszeit als Thüringer Ministerpräsident entstandene Überzahlung“ verzichte. „Dies bezieht sich auf den Betrag, der über das bisherige Gehalt als Landtagsabgeordneter hinausgeht“, hieß es. Um welche Summe es sich genau handele, wird derzeit durch die Staatskanzlei geprüft. Zuletzt war von etwa 93.000 Euro die Rede, die Kemmerich als ausgeschiedenem Ministerpräsident an Gehalt und Übergangsgeldern zustünden. Die Fraktion äußerte sich nur ausweichend zu Vorwürfen, dass Kemmerich gegen das Ministergesetz verstoßen habe, weil er neben seinem Amt als Regierungschef mindestens ein Unternehmen führt. „Interessierte Kreise hatten behauptet, Kemmerich habe wirtschaftliches Interesse am Amt des Ministerpräsidenten“, hieß es in der Mitteilung. „In der Thüringer Landespolitik ist jedoch seit Jahren hinlänglich bekannt, dass er aus seiner beruflichen Tätigkeit bereits hinlänglich wirtschaftlich abgesichert ist.“

