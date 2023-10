Ukraine meldet 49 Tote durch russischen Angriff

Berlin Bei einem russischen Angriff im Osten der Ukraine sind ukrainischen Angaben zufolge mindestens 49 Menschen getötet worden.

Bei einem russischen Angriff im Osten der Ukraine sind ukrainischen Angaben zufolge mindestens 49 Menschen getötet worden. Unweit der Stadt Kupjansk seien am Donnerstag im Ort Hrosa ein Café und ein Lebensmittelgeschäft getroffen worden, teilte die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft mit. Sie veröffentlichte auch Fotos und ein Video, die Trümmerberge und reglos am Boden liegende Menschen zeigen.

Der Raketenangriff auf einen „gewöhnlichen Lebensmittelladen“ in einem Dorf nahe der Stadt Kupjansk in der Region Charkiw sei ein „brutales russisches Verbrechen“, erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in Onlinenetzwerken. Der Angriff sei in der Nähe der Frontlinie erfolgt.

Selenskyj gab die Zahl der Toten mit 48 an, der örtliche Gouverneur Oleg Sinegubow meldete den Tod von 49 Menschen. Unter ihnen sei auch ein sechs Jahre alter Junge.

Der Beschuss habe sich gegen 13.15 Uhr Ortszeit (12.15 Uhr MESZ) ereignet, schrieb Sinegubow auf Telegram. Es liefen Rettungsarbeiten. Das Dorf Hrosa liegt rund 30 Kilometer entfernt von Kupjansk. Vor dem Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar 2022 wohnten in Hrosa rund 500 Menschen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag in Granada. Foto: Francisco J. Olmo/EUROPA PRESS/dpa

Selenskyj war am Morgen in Spanien angekommen, um in der Stadt Granada am Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft teilzunehmen. Dort bespreche er gerade mit den europäischen Staatschefs die weitere Hilfe für die Ukraine, die insbesondere auch weitere Flugabwehrwaffen beinhalten müsse, schrieb er nun. Zuvor hatte er bereits zur Einheit der Europäer im Kampf gegen die russische Aggression aufgerufen. (AFP/dpa/fmg)