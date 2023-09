Schlüsselfigur der Thüringer Neonazi-Szene im Visier der Justiz

Wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung hat die Staatsanwaltschaft Mühlhausen gegen den Betreiber des Gasthofs „Goldener Löwe“ in Kloster Veßra, Tommy Frenck, ermittelt. Die Anklage wurde beim Amtsgericht Meiningen erhoben. Frenck selbst bestreitet die Vorwürfe.

Kloster Veßra/Mühlhausen/Meiningen. Warum die Staatsanwaltschaft den Betreiber des Gasthofs „Goldener Löwe“ in Kloster Veßra (Landkreis Hildburghausen) wegen Steuerhinterziehung angeklagt hat.

Nach langwierigen Ermittlungen und Steuerprüfungen geht die Thüringer Justiz gegen eine zentrale Figur der rechtsextremen Szene in Deutschland vor: gegen den Betreiber des Gasthofs „Goldener Löwe“ in Kloster Veßra, Tommy Frenck.

Die Staatsanwaltschaft Mühlhausen hat Frenck wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung angeklagt. Ihm werde vorgeworfen, Steuern in erheblicher Höhe hinterzogen zu haben, sagte eine Sprecherin dieser Staatsanwaltschaft unserer Zeitung. Die Anklage sei beim Amtsgericht Meiningen erhoben worden. Frenck selbst bestreitet die Vorwürfe.

Frenck soll nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft insgesamt etwa 141.000 Euro an eigentlich fälligen Steuern nicht abgeführt haben. Dabei gehe es in drei Fällen sowohl um Umsatzsteuer- als auch um Gewerbesteuerzahlungen, die Frenck der Anklage nach „verkürzt“ habe, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft Mühlhausen ist auf die Verfolgung schwerwiegender Wirtschaftsstraftaten in Thüringen spezialisiert.

Das Verfahren, das nun zu der Anklage geführt hat, war zunächst bei der Staatsanwaltschaft Meiningen geführt, dann aber nach Mühlhausen abgegeben worden, als sich nach den ersten Ermittlungen die Dimension des Falles abzuzeichnen begann. In die Ermittlungen war auch die Thüringer Steuerverwaltung in erheblichem Umfang eingebunden.

Geschäftsaktivitäten von Gastro bis zum Versandhandel

Nach Angaben der Sprecherin der Staatsanwaltschaft Mühlhausen legen die Strafverfolger Frenck zur Last, im Jahr 2017 gleich bei mehreren seiner Geschäftsaktivitäten Steuern hinterzogen zu haben. Sowohl Umsätze, die er beim Betrieb seines Gasthofes, als auch Umsätze, die er beim Betrieb eines rechtsex­tremen Versandhandels gemacht habe, habe er damals nicht ausreichend versteuert, sagte sie. Dabei spiele auch ein kleineres Rechtsrock-Konzert im Hinterhof seines Gasthauses eine Rolle.

Zudem bestehe der Verdacht, Frenck habe auf die Umsätze nicht ordnungsgemäß Steuern gezahlt, die er während eines großen Rechtsrock-Konzerts gemacht habe, das damals in Themar stattgefunden hatte. „Konzertkarten, Speisen, Getränke, solche Sachen“, sagte die Sprecherin.

Frenck selbst weist die Anschuldigung der Staatsanwaltschaft zurück. Diese seien „haltlos“, teilte Frenck auf eine schriftliche Anfrage unserer Zeitung hin mit. Es lägen schriftliche Erklärungen derjenigen Personen vor, „die etwaige Gewinne aus dem Konzertveranstaltungen zu versteuern gehabt hätten“, schrieb Frenck. „Mein Rechtsanwalt und ich rechnen deshalb fest mit einer Einstellung des gegen mich geführten Strafverfahrens.“

Der 1987 geborene Frenck ist seit Jahren eine Schlüsselfigur der Neonazi-Szene, nicht nur in Thüringen. Für Rechtsextreme aus ganz Deutschland ist sein Gasthof inzwischen zu einem wichtigen Veranstaltungsort geworden. Über seinen Versandhandel vertreibt er inzwischen auch seine „erste Autobiographie“. Obwohl Frenck aus seiner rechtsextremen Gesinnung keinen Hehl macht, stimmten bei den Landratswahl im Landkreis Hildburghausen 2018 fast 17 Prozent derer, die ihre Stimmen abgaben, für ihn.

Finanzielle Bedeutung großer Rechtsrock-Konzerte im Blick

Die Steuerermittlungen gegen Frenck waren auch Folge einer jahrelangen und intensiven Debatte darüber, wie große Rechtsrock-Konzerte zu bewerten sind. Die rechtsextremen Veranstalter hatten sie jahrelang als politische Demonstrationen angemeldet und damit den grundgesetzlich garantierten Schutz der Versammlungsfreiheit für sie eingefordert – obwohl dafür Eintrittskarten verkauft worden waren, dort Neonazi-Bands spielten, Bier und Würste sowie rechtsextreme Szene-Artikel verkauft wurden; im Grund ganz so, wie auf kommerziellen Musikfestivals auch.

Insbesondere Vertreter der Zivilgesellschaft hatten deshalb seit Jahren gefordert, diese Rechtsrock-Konzerte so zu behandeln wie alle anderen privatwirtschaftlich betriebenen Musikveranstaltungen auch. Lange Zeit war diese Forderung nicht umgesetzt worden, sodass diese Hassmusik-Festivals über Jahre hinweg eine wichtige Einnahmequelle für die rechtsextreme Szene waren.

Inzwischen hat die finanzielle Bedeutung großer Rechtsrock-Konzerte für die Szene allerdings abgenommen, auch wenn die vielen kleineren Veranstaltungen dieser Art nach wie vor wichtig für die Szene sind – als Einnahmequelle und zum Austausch der Rechtsextremen untereinander. Parallel dazu sind Kampfsportveranstaltungen für das rechtsextreme Milieu zuletzt immer zentraler geworden.