Klare Kante: Schnelle Entscheidung notwendig

Fabian Klaus über das Waldgesetz und die Stimmung im Superwahljahr.

Das politische Jahr beginnt, wie das alte Jahr endete. Der Ton für das Superwahljahr in Thüringen ist gesetzt, wenn die kleine FDP-Gruppe der Landtagspräsidentin droht, notfalls juristisch dafür zu streiten, dass ihr im Landtag mehrheitlich beschlossener Gesetzentwurf ausgefertigt wird.

Dazu ist die Landtagspräsidentin per Verfassung ohnehin verpflichtet. Sie muss prüfen, ob das Gesetz formell korrekt zustande gekommen ist. Diesen Spielraum nutzt Birgit Pommer (Linke) nun, um die Ausfertigung zumindest aufzuschieben. Die Verfassung gibt ihr nicht nur die Möglichkeit dazu, sie verpflichtet die Präsidentin nahezu – jedenfalls, wenn man überzeugt ist, dass zur formellen Prüfung auch die Antwort auf die Frage zählt, ob der Landtag überhaupt die entsprechende Regelungskompetenz hat.

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Dass Pommer die Ausfertigung des Gesetzes tatsächlich verweigert, davon ist aktuell noch nicht die Rede. Es wäre auch tatsächlich, wie so oft im politischen Thüringen, wieder einmal ein einmaliger Vorgang.

Weil der Streit um das Waldgesetz die Linien zwischen Minderheitskoalition und Mehrheitsopposition in Thüringen in der Vergangenheit immer wieder deutlich aufgezeigt hat, muss die Landtagspräsidentin allerdings aufpassen, nicht in den Verdacht zu geraten, für Interessen der Minderheitskoalition ihre Überparteilichkeit aufgegeben zu haben oder gar die Gewaltenteilung zu ignorieren. Deshalb muss die Entscheidung über die Ausfertigung schnell fallen.