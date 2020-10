Schülersprecher sind für Phase „Gelb“ an Thüringer Schulen

Die vom Bildungsministerium angekündigten Maßnahmen zum Schulstart nach den Herbstferien bleiben zum Teil hinter den Erwartungen von Lehrern und Eltern zurück. Zwar ist man sich einig, dass der Schulbetrieb aufrechterhalten werden muss, aber nicht ohne zusätzlichen Schutz. Viele Kollegen kehren mit Angst an ihren Arbeitsplatz zurück, befürchtet Thüringens Lehrerverband (tlv). Vom Land und Schulträgern fordert er befristetes Unterstützungspersonal für zusätzliche Aufgaben wie Pausenaufsichten und Umsetzung von Hygieneplänen. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog.

Elternvertreter sprechen sich für Corona-Pooltests aus

Der Landeselternverband erwartet den raschen Einsatz von Luftfiltern in schlecht belüftbaren Räumen, die Schulträger müssten dafür schnell Mittel erhalten. Notwendig sind aus Sicht der Eltern auch Pooltests innerhalb von Schulen und eine bessere Organisation des Schülertransports, die überfüllte Busse vermeidet. Die Schulträger seien in der Pflicht, mehr Fahrzeuge anzufordern, damit gegebenenfalls nach Schulen getrennt werden kann.

Konsequente Umsetzung des Ampelsystems gefordert

Außerdem mahnt die Elternvertretung ein eine konsequente Umsetzung des Ampelsystems an. Auch der Lehrerverband zieht den Ampelplan nicht in Zweifel, kritisiert allerdings, dass seine Umsetzung regional unterschiedlich ausfallen kann. „Mal werden einzelne Personen in Quarantäne geschickt, mal ganze Klassen oder gar Jahrgänge.“ Verbindliche Regeln für einzelne Szenarien wären hilfreicher.

Für stärkere Hygienemaßnahmen spricht sich auch Leon Schwalbe von der Landesschülervertretung aus. „Konkret schlagen wir vor, dass für Schulen nach dem Konzept des Bildungsministeriums mindestens Stufe Gelb gilt“, sagte er dieser Zeitung. „Das heißt, dass das Abstandsgebot im Unterricht eingehalten werden muss und wieder in festen Gruppen unterrichtet wird.“ Damit schließt sich die Schülervertretung der GEW an, die ebenfalls einen flächendeckenden Übergang in den eingeschränkten Regelunterricht empfiehlt.

Maßnahmen: So soll der Schulbetrieb nach den Ferien weitergehen