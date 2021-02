Schulamt erklärt Allgemeinverfügung im Kreis Weimarer Land für unwirksam

Verlassen die Schüler den Klassenraum, heißt es wieder Abstand halten und Maske tragen – wie hier in einer Schule im Kyffhäuserkreis.

Zur Beruhigung der aktuellen Lage sehen viele Eltern, Schüler und Lehrer das Hin und Her, geht es um die Öffnung der Schulen im Kreis, als unnötig. Das Verwirrspiel nahm in der vergangenen Woche seinen Lauf, als das Kultusministerium am späten Freitagnachmittag eine Zusatzverordnung veröffentlichte, die eine Schließung aller Bildungseinrichtungen ab einem Inzidenzwert von 150 empfiehlt und ab 200 sogar anordnet. Corona-Blog: Bedingungen für Schulbetrieb ab Klasse 7 – Staatsanwalt ermittelt bei Heimbetreiber