In diesem Jahr sollen Schulauflüge innerhalb Thüringens teurer werden. (Symbolbild)

Schulexkursionen in Thüringen werden teurer - Keine neuen Förderung für Ausflugsziele

Erfurt. Schulexkursionen innerhalb Thüringens werden teurer. Wegen der Mehrkosten sollen keine neuen Ausflugsziele mehr gefördert werden. Für einige Bildungseinrichtungen bedeutet dies ein herber Rückschlag.

Kostensteigerungen bei den Verkehrsunternehmen und den pädagogischen Angeboten machen Schulexkursionen in diesem Jahr teurer. Für das laufende Jahr werde der Haushaltsansatz des Bildungsministeriums in Höhe von 300.000 Euro voraussichtlich vollständig ausgeschöpft werden, sagte eine Ministeriumssprecherin am Mittwoch auf Anfrage des Evangelischen Pressedienstes.

Im vergangenen Jahr seien insgesamt 445 Klassenfahrten und Exkursionen mit insgesamt 17.864 Schülerinnen und Schülern innerhalb Thüringens finanziell unterstützt worden. Gezahlt würden pro Klasse 500 bis 800 Euro. Daneben habe das Ministerium insgesamt sieben Gedenkstättenfahrten nach Polen mit insgesamt 171 Schülerinnen und Schülern bezuschusst. Ende Oktober seien die verfügbaren Haushaltsmittel erst zu knapp 70 Prozent abgerufen worden.

Nicht alle Schuleangebote werden gleich behandelt

Zuvor hatte das Bildungsministerium dem CDU-Abgeordneten König in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage hin mitgeteilt, dass wegen der finanziellen Mehrbelastungen in diesem Jahr keine neuen pädagogischen Angebote in den Katalog der außerschulischen Orte aufgenommen werden könnten. Derzeit seien etwa 60 Ziele für den auswärtigen Unterricht förderwürdig.

König kritisierte diese Entscheidung. Damit würden nicht alle wertvollen Schul-Angebote im Freistaat gleich behandelt. Zudem würde eine Ausweitung des Angebots an möglichen Ziele keine automatische Zunahme der Klassenfahrten nach sich ziehen. So werde derzeit ein Besuch im Stadtmuseum Gera gefördert, nicht aber eine Exkursion ins Eichsfeld-Museum Bad Heiligenstadt. Selbst das Planetarium in Jena bleibe außen vor.