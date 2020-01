Erfurt. Landtagspräsidentin Birgit Keller hat noch keine Entscheidung getroffen, wie die Stimmgewichtung zur Ministerpräsidentenwahl am 5. Februar ausgelegt wird. Ein CDU-Vorstoß im Justizausschuss ist gescheitert.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Schwierige Lage“: Thüringens Ministerpräsidentenwahl mit Unwägbarkeiten

In der Landtagsverwaltung geht man weiterhin davon aus, dass die Ministerpräsidentenwahl am Mittwoch stattfinden wird. Aber bei aller zur Schau gestellten Gelassenheit ist eine gewisse allgemeine Anspannung nicht wegzudiskutieren. Ob nämlich der bislang einzige Kandidat, Bodo Ramelow, gewählt wird, ist unsicher. Immerhin fehlen dem amtierenden Ministerpräsidenten und seinem rot-rot-grünen Bündnis vier Stimmen zur Mehrheit. Diese wäre aber zumindest in den ersten beiden Wahlgängen nötig.

Knackpunkt ist jedoch bekanntlich vor allem der dritte Wahlgang. Ob bei einem einzelnen Kandidaten nur die Ja-Stimmen zählen sollen – und damit auch gewählt wäre, wer zum Beispiel nur eine Ja-, aber viele Nein-Stimmen erhält, ist unklar. Endgültig klären könnte diese Frage nach Einschätzung von Experten nur der Verfassungsgerichtshof – aber erst nach einer solchen Wahl. Auch Landtagspräsidentin Birgit Keller (Linke) hat noch keine abschließende Entscheidung getroffen. „Wir sind immer noch dabei, das zu prüfen“, sagte sie am Freitag. „Die Nichtentscheidung des Justizausschusses macht nochmal deutlich, in welcher schwierigen Lage wir da sind und auch ich bin.“ CDU scheitert im Justizausschuss – Plenardebatte gestrichen Am Donnerstagabend war die CDU-Fraktion im Justizausschuss mit ihrem Vorstoß gescheitert, dass sich der Landtag vor der Ramelow-Wahl auf eine Auslegung der Geschäftsordnung des Landtags einigt. Dort findet sich für den dritten Wahlgang die gleiche Formulierung wie in der Verfassung. Die Union wählte den taktischen Weg über die Geschäftsordnung, da über die Verfassung in letzter Instanz nur das Gericht urteilen kann. Erfolg hatten die Christdemokraten damit indes nicht. Im Ausschuss kam es zu einem Patt, weil nach Informationen dieser Zeitung, Linke, SPD und Grüne dagegen, CDU und AfD dafür stimmten, sich die FDP aber enthielt. Eine zunächst für Freitag angesetzte Plenardebatte wurde daraufhin nach Angaben eines Sprechers von der Tagesordnung genommen. Derweil sind die Landtagsjuristen mit der Bewertung der unterschiedlichen Gutachten beschäftigt. Wann die Parlamentspräsidentin ihre Entscheidung trifft, stand zunächst nicht fest. „Ich hoffe, ich kann sie vor der Wahl treffen“, sagte sie. „Daran arbeiten wir.“ Wirtschaftsverband fordert klare Verhältnisse Nicht nur in politischen Kreisen beäugt man die Unwägbarkeiten inzwischen ganz genau. Der Präsident des Verbands der Wirtschaft Thüringens (VWT) sprach sich bereits für schnelle und vor allem klare Verhältnisse aus. „Das Land muss im Vordergrund stehen, nicht die Partei“, sagte VWT-Präsident Hartmut Koch. Auf keinen Fall dürfe etwa die Situation eintreten, dass es über Wochen zu einem juristischen Hin und Her komme. FDP entscheidet über eigenen Kandidaten Die AfD hatte angekündigt, unter bestimmten Voraussetzungen einen eigenen Kandidaten aufstellen zu wollen. Die FDP will dazu am Montag eine Entscheidung treffen. Eine Sitzung des FDP-Parteirates zu dem Thema ist für Montag angesetzt. Bei einem Gegenkandidaten, ist die Sache auch im dritten Wahlgang klar: Gewählt ist dann, wer die meisten Ja-Stimmen bekommt. Aber vielleicht geht am Mittwoch auch alles ganz schnell und ohne rechtliche Unsicherheiten. „Wer sagt denn“, stellte Präsidentin Keller eine Frage in den Raum, „dass der Ministerpräsident nicht im ersten Wahlgang gewählt wird?“ Lesen Sie hier alle aktuellen Entwicklungen zur Regierungsbildung in unserem Liveblog.