Sechs Monate Ausnahmezustand: Wie Corona Thüringen verändert hat

Erfurt. Vor einem halben Jahr erfasste das Corona-Virus Thüringen, das in einer Regierungskrise steckte. Die neue Landesregierung schaltete in den Krisenmodus. Doch lief das nicht immer ohne Konflikte ab.

Fast wären in Thüringen zwei Krisen aufeinandergeprallt. Als das Coronavirus den Freistaat erreichte, hieß der Ministerpräsident noch Thomas Kemmerich (FDP), gerade erst wenige Wochen im Amt - gewählt mit Stimmen der AfD. Die Schockwellen, die seine Wahl am 5. Februar ausgelöst hatte, waren noch nicht ausgeklungen, die Thüringen-Krise noch nicht überstanden, als die Pandemie das Land erfasste. Vor einem halben Jahr, am 2. März 2020, wurde in Thüringen die erste bestätigte Corona-Infektion bekannt. Seitdem hat sich im Alltag der Menschen viel verändert. Aber auch politisch haben die Krisen des Jahres Spuren hinterlassen. Alle Aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in Thüringen lesen Sie in unserem Blog.