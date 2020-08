Erfurt Das Bundesinnenministerium hat Thüringen untersagt, 500 Flüchtlinge zusätzlich aus den überfüllten Lagern in Griechenland aufzunehmen. Migrationsminister Adams erwägt, dagegen zu klagen.

Seehofer verbietet Thüringen Aufnahme von Flüchtlingen aus Griechenland

Thüringen darf über die Zusagen der Bundesregierung hinaus keine zusätzlichen Asylbewerber aus den überfüllten Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln aufnehmen. Einen entsprechenden Antrag der Landesregierung hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) abgelehnt.

In einem Schreiben von Innen-Staatssekretär Hans-Georg Engelke an den Thüringer Justizminister Dirk Adams (Grüne) heißt es: «Mit Blick auf eine bundeseinheitliche Behandlung ist zu vermeiden, dass für denselben Personenkreis die Aufnahme in Deutschland aufgrund zweier verschiedener Rechtsgrundlagen und mit zwei verschiedenen Rechtsfolgen erfolgt» - die direkte Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis, wie dies bei einem Landes-Aufnahmeprogramm vorgesehen ist, oder die ergebnisoffene Durchführung eines Asylverfahrens, wie bei der Übernahme der Zuständigkeit durch den Bund nach der sogenannten Dublin-Verordnung. Über die Ablehnung hatte zuerst der «Spiegel» berichtet.

Ich bedauere es sehr, dass die Bundesregierung die Hilfsbereitschaft des Freistaates Thüringen nicht nutzt, sondern beschneidet. Wir werden jetzt die Begründung genau prüfen und entscheiden ob eine Klage Aussicht auf Erfolg hat. https://t.co/mj203iyse8 — Dirk Adams (@GruenerDirk) August 7, 2020

Im Rahmen einer europäischen Hilfsaktion war vereinbart worden, dass mehrere EU-Staaten zusammen etwa 1600 Minderjährige von den griechischen Inseln aufnehmen. Wegen der Corona-Pandemie kam es dabei zu Verzögerungen.

Zähe Verhandlungen in Thüringer Koalition

Nach zähen Verhandlungen auch innerhalb der Thüringer Minderheits-Koalition aus Linke, SPD und Grünen hatte sich die Landesregierung darauf verständigt, 500 Flüchtlinge, die in griechischen Lagern verharren, aufnehmen zu wollen. Von Anfang an stand das Vorhaben aber unter dem Vorbehalt einer Zustimmung des Bundes.

"Spätestens jetzt sollte Herr Adams einsehen, dass seine aktionistischen Alleingänge absolut kontraproduktiv sind", reagierte ser Südthüringer Bundestagsabgeordnete Mark Hauptmann (CDU) auf die Absage aus Seehofer Ressort.

Seehofer hatte zuvor bereits einer entsprechenden Anfrage des Landes Berlin eine Absage erteilt. Vertreter der Berliner Landesregierung hatten verärgert darauf reagiert, dass Seehofer seine Genehmigung für ein eigenes Landesaufnahmeprogramm für bis zu 300 Flüchtlinge verweigerte. Ach Berlin erwägt, gegen die Entscheidung zu klagen.

