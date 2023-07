Maximilian Steinbeis ist ein deutscher Journalist und Gründer des Verfassungsblog zu Fragen rund um das Verfassungsrecht und zur Verfassungspolitik in Europa. Er ist Mitinitiator des „Projekt Thüringen“ beim Verfassungsblog, das nach der Wahl eines AfD-Landrates in Sonneberg untersuchen will, welche demokratisch legitimen Möglichkeiten populistische Parteien nutzen, um einmal erlangte Machtpositionen nicht wieder hergeben zu müssen. Steinbeis war Mitautor des Bestsellers „Mit Rechten reden“ (2017, Klett-Cotta).