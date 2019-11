Soldaten in Uniform sollen in Zukunft kostenlos Bahn fahren

Wenn nach Alexander Dobrindt (CSU) und wohl auch der Bahn geht, dann fahren Soldaten der Bundeswehr in Uniform in Zukunft immer kostenlos Bahn. Bis jetzt werden den Soldaten bei Dienstreisen die Kosten erstattet – privat zahlen sie jedoch für Bahntickets wie jeder andere Kunde der Deutschen Bahn.

Wie der Landesgruppenchef der CSU im Bundestag auf Facebook schreibt, sei ein entsprechender Plan bereits „ausgemachte Sache“. Dobrindt sieht in den kostenlosen Fahrten für Soldaten in Uniform „eine wichtige Wertschätzung für unsere Soldaten“. Zudem sei es ein Beitrag zur Verankerung der Bundeswehr in der Mitte der Gesellschaft.

Wie der Deutschlandfunk und die „Bild“-Zeitung berichten seien das Verteidigungsministerium und die Bahn bereits mit den Plänen betraut. Es müssten noch Details geklärt werden, heißt es in den Berichten.

Dürfen Soldaten der Bundeswehr auch privat Uniform tragen?

Bisher werden Soldaten nur bei Dienstreisen die Kosten für Bahnfahrten erstattet. Zudem können Bedienstete der Bundeswehr auf bis zu zwei Familienheimfahrten pro Monat hoffen, die je nach Familienstand gewährt werden. So fahren die Soldaten dann kostenlos mit Bahn von der Kaserne, in der sie stationiert sind, zur eigenen Familie.

Der Plan zur dauerhaft freien Fahrt für Soldaten soll an das Tragen der Uniform geknüpft sein. Dabei stellt sich die Frage: Dürfen Soldaten privat überhaupt Uniform tragen? Die Antwort: Ja. Die Uniformverordnung listet sogar beispielhaft Anlässe wie Hochzeiten, Taufen oder andere Familienereignisse auf, zu denen das Tragen der Uniform genehmigt werden kann.

Auch im „Interesse der Bundeswehr besonders förderungswürdige Veranstaltungen“ können das Tragen der Uniform rechtfertigen. Die Verordnung bietet also viel Spielraum. Bei diesen Veranstaltungen ist es übrigens auch ehemaligen Soldaten gestattet, die Uniform zu tragen. Die Frage wird sein, wie die Bahn dann kontrolliert, wer frei Fahren darf, und wer nicht.

Bundespolizisten in Uniform dürfen bereits frei Fern- und Nahverkehrszüge der Bahn nutzen, wie die Deutsche Bahn selbst schreibt. Jedoch sind die Beamten auch angehalten, in Ernstfällen als Ansprechpartner bereitzustehen oder in brenzligen Situationen einzugreifen.

