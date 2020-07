Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

SPD-Landtagsfraktion diskutiert Familienpolitik

Die SPD-Landtagsfraktion hat am Mittwoch im Rahmen ihrer Klausur familienpolitische Leitlinien diskutiert. „Die Corona-Pandemie hat Familien vor enorme Herausforderungen gestellt“, erklärte anschließend die Sondershäuser Landtagsabgeordnete Dorothea Marx. Schulen und Kindergärten hätten über Monate flächendeckend nicht mehr ihrem Bildungs- und Betreuungsauftrag nachkommen können. „Nun kommt es darauf an, die Rahmenbedingungen für Familien zu verbessern“, so Marx.

In dem Strategiepapier der SPD-Landtagsfraktion seien dafür konkrete Maßnahmen beschrieben, beispielsweise der „Runde Tisch Familie“, an dem Elternvertreter, Familienverbände und Forscher beteiligt werden sollen. Darüber hinaus beschreibt das Papier Maßnahmen zur Förderung familiären Wohnraums, zur Qualitätsentwicklung in der frühkindlichen Bildung und einer familienfreundlichen Hortbetreuung in der Ferienzeit.

Im Kyffhäuserkreis sollten lokale Angebote zur Familienfreizeit gestärkt, Elternvertreter und Interessenverbände unterstützt werden, erklärte Dorothea Marx.