Spitzenverbände lehnen Änderungen der Thüringer Kommunalordnung ab

Die kommunalen Spitzenverbände wehren sich gegen umfangreiche Änderungen der Thüringer Kommunalordnung durch die rot-rot-grünen Regierungsfraktionen. „Wir lehnen den Gesetzentwurf in seinen wesentlichen Teilen mit Nachdruck ab“, schreibt der Geschäftsführer des Thüringischen Landkreistages, Thomas Budde, in seiner Stellungnahme, die unserer Zeitung vorliegt.

Er würde ohne Not und nachvollziehbare Begründungen das bisherige, gut funktionierende Gefüge der rechtsstaatlichen Rahmenbedingungen für die Arbeit der Kommunen massiv beeinträchtigen. Es gebe erhebliches Missbrauchspotenzial sowie die Gefahr, die praktische Arbeit im Kreistag lahmzulegen und die Kreisverwaltungen zu überfordern.

„Rechte der (Ober-)Bürgermeister würden geschwächt

Auch beim Gemeinde- und Städtebund stoßen die Vorschläge von Linken, SPD und Grünen auf Kritik. „Sie dienen in erster Linie dazu, den Schutz einzelner bzw. weniger Gemeinderatsmitglieder zu Lasten der geregelten und bewährten Ratsarbeit zu stärken und die Rechte der (Ober-)Bürgermeister würden in wesentlichen Bereichen geschwächt“, so Geschäftsführer Ralf Rusch.

Gerade in den ländlichen Gebieten werde die Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben durch ehrenamtliche Amtsträger enorm erschwert und deutlich weniger attraktiv.

Bemängelt werden unter anderem ausgeweitete Berichtspflichten. So sollen Bürgermeister und Landräte einmal im Jahr ihren Räten über die Bereiche Bericht erstatten, für die nur sie zuständig sind. Dazu zählen etwa Baugenehmigungsverfahren und Denkmalschutz. Rot-Rot-Grün verspricht sich davon mehr Transparenz.

Die Corona-Krise hatte zur Forderung nach Änderung der Kommunalverordnung geführt, weil diese keine Sitzungen per Telefon- und Videokonferenzen vorsieht.

Auch CDU und FDP haben jeweils Gesetzentwürfe vorgelegt. „Beide greifen wesentliche Inhalte des von uns vorgeschlagenen Regelungsansatzes zur Gewährleistung von Gremienentscheidungen auch in Zeiten von Pandemien und anderen Ausnahmesituationen auf“, meinte Landkreistagchef Budde.

Am Donnerstag soll im Innenausschuss des Landtags eine mündliche Anhörung zur Kommunalordnung stattfinden.

