Friedensgebet vor der Lutherkirche in Apolda anlässlich der russischen Angriffe auf die Ukraine.

Spontanes Friedensgebet in Apolda folgt auf Kriegsnachrichten

Apolda. Christliche Spontandemo in Apolda als Reaktion auf Kriegsausbruch in der Ukraine.

Wegen der Angriffe russischer Streitkräfte auf die Ukraine haben die evangelische und katholische Gemeinde Apoldas am Donnerstagnachmittag zu einem spontanen Friedensgebet auf den Melanchthonplatz eingeladen. Vor der Lutherkirche nahmen einige das Angebot an und drückten ihre Bestürzung über den Kriegsausbruch aus sowie versicherten ihre Solidarität mit den Opfern. Außerdem wurden an einer Klagemauer Gebete für den Sonntags-Gottesdienst gesammelt und Kerzen entzündet.