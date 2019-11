Es ist jetzt eineinhalb Jahre her, dass die TLZ mit Verweis auf Staatskanzleiminister Benjamin-Immanuel Hoff titelte: „Minderheitsregierung für Thüringen 2019 eine Option“. Der Linke sprach sich schon damals „gegen Vierer- oder Fünfer-Koalitionen sowie gegen Schwarz-Dunkelrot aus“.

Angesichts von Umfragen im Sommer 2018 in Thüringen schien bereits greifbar, was inzwischen manifestierter Wählerwille ist: keine Mehrheit für Rot-Rot-Grün, aber auch keine andere Mehrheit, die das Land regieren kann und will.

Nun gibt es die Chance, mit wechselnden Mehrheiten das Land voranzubringen. „Ich halte eine Minderheitsregierung für ein sehr interessantes politisches Experiment“, sagt Hoff. „Ich bin Sozialwissenschaftler genug, um aus teilnehmender Beobachtung heraus Erfahrungen zu sammeln – und das Projekt weiter zu begleiten.“

Hoff will gerne im Amt bleiben, gerade auch deshalb, weil nun noch nie Dagewesenes in Thüringen seinen Anfang nimmt. Gerade ist ihm auch noch die Verantwortung für das Infrastruktur-Ministerium übertragen worden, weil seine Parteikollegin Birgit Keller an die Spitze des Landtags gewechselt ist.

Die Linke soll Minderheitenregierung anführen

Anders als in Zeiten klarer Mehrheiten oder Alleinregierung müsse nun vor allem der Wähler- und Bürgerwille im Mittelpunkt stehen. Oder anders gesagt: „Die Leute wollen, dass was klappt.“ Und zwar ohne Neuwahlen und ohne ständiges Parteiengezänk, wenn das Was und Wie eigentlich schon klar ist, macht Hoff klar. Dazu sei nötig – und auch das hatte Hoff bereits im Sommer 2018 skizziert –, dass „die stärkste Partei die Minderheitsregierung anführt“, also die Linke mit SPD und Grünen. „CDU und FDP müssen jeweils für sich in der Lage sein, mit dieser Regierung in irgendeiner Form Landespolitik zu gestalten“, sagt er. Dabei komme es vorrangig auf den Gestaltungswillen und weniger auf die Art der Zusammenarbeit – etwa durch Tolerierung – an. Seit die von Mike Mohring geführte CDU allerdings auf Platz 3 hinter Linke und AfD abgerutscht ist, bröckelt dessen Machtgebäude. Die allesamt direkt gewählten CDU-Landtagsabgeordneten sind so selbstbewusst wie uneins. Durch die wieder in den Landtag eingezogene FDP kann die Union jetzt auch nicht mehr alleine den Anspruch erheben, das sogenannte bürgerliche Lager zu repräsentieren. Hoff findet die Rückkehr der Liberalen nicht nur generell „ganz spannend“; er setzt auch auf eine „bestimmte Vielfalt“, die im bürgerlichen Lager von der CDU in den vergangenen fünf Jahren nicht abgedeckt worden sei.

Mehrheitsentscheidungen müssen möglich sein

Die Kunst der Landespolitik werde künftig darin bestehen, dass einerseits eine rot-rot-grüne Handschrift erkennbar bleibe, dass Linke, SPD und Grüne nicht verschwimmen und dass andererseits in der ganz konkreten Zusammenarbeit mit FDP und CDU Mehrheitsentscheidungen möglich werden. „Die Bürgerinnen und Bürger sagen in Umfragen und in Gesprächen: Sie wollen erstens, dass die Parteien klar erkennbar sind. Der Vorwurf gegenüber SPD, CDU und Linken lautet oft: Ihr werdet euch immer ähnlicher. Und gleichzeitig wollen die Bürgerinnen und Bürger, dass diese Parteien miteinander an Lösungen arbeiten. Das ist ein ziemlich schwieriger Spagat, den wir als Parteien da zu machen haben“, sagt Hoff. „Doch wir müssen jetzt diesen Spagat machen, weil es wichtig ist, um das Land voranzubringen.“

Schon in der Zeit von 2014 bis 2019 habe Rot-Rot-Grün gegenüber der von Mohring geführten CDU „immer eine Politik der Einladung“ betrieben, auch wenn diese Einladung nur selten angenommen worden sei. Wichtiger als je zuvor werde nun der Landtag – und damit auch die alte Regel, dass ein Gesetz selten das Parlament so verlasse, wie es in den Landtag eingebracht worden sei. Hoff sieht das nicht als Gefahr für die Regierung, sondern als Chance: In einer Minderheitsregierung wachse die Bedeutung der frei gewählten Abgeordneten. Im besten Falle gelte im Landtag nun öfter als je: „Die beste Lösung gewinnt“.

Haushaltsdisziplin wahren

Doch um welchen Preis? Oder anders gefragt: Wird, um allen Wünschen gerecht zu werden, in der gerade begonnenen Legislatur besonders viel Geld ausgegeben, um so die Zustimmung für die vielfältigen Vorhaben der unterschiedlichen Parteien zu erkaufen? Nein, sagt Hoff. Der Haushalt 2020 sei zwar angesichts der hohen Steuereinnahmen gewaltig, „mit elf Milliarden Euro ist er der umfangreichste den Thüringen je hatte“. Zugleich dürfe davon ausgegangen werden, dass „CDU und FDP große Verfechter von Haushaltsdisziplin“ seien, wenn entschieden werden müsse, was künftig notwendig sei auf der Ausgaben- und Investitionsseite. Finanzministerin Heike Taubert (SPD) müsse sich in dieser Hinsicht keine Sorgen machen.

Grundsätzliche Einigkeit

Die vor der Minderheitsregierung liegenden Probleme hält Hoff für „überschaubar“, weil es bei bestimmten Themen nicht um Rot-Rot-Grün, Schwarz-Gelb oder ähnliche Farbspiele gehe. Er meint Themen, „bei denen wir uns eigentlich alle einig sind über das grundsätzliche Ziel“. Beispiele? „Wir wollen, dass die Digitalisierung vorankommt. Wir wollen, dass es gute Bildung gibt – also Unterrichtsgarantie! Wir wollen, dass der ländliche Raum entwickelt wird und nicht abgehängt ist. Und wir wollen, dass Verwaltung effizient funktioniert und Verwaltungsaufwand reduziert wird. Und wir wollen, dass Unternehmen, die sich in Thüringen gründen, gute Rahmenbedingungen haben. Wir wollen, dass Kommunen sich entwickeln, dass Kommunalfinanzen stimmen und dass Infrastruktur-Modernisierung stattfindet. Kurz gesagt: Dass der Mischer sich dreht“, zählt er auf.

Miteinander reden

Hoff betont: „Parteien müssen in der Lage sein, über diese Themen miteinander zu reden.“ Es könne nicht mehr gelten: Wer sich als Erster bewegt, hat verloren. Ein solches Verhalten könne „keiner mehr nachvollziehen“. Das schließt er auch aus der Vielzahl von Aufrufen bis hin zu den kommunalen Spitzenverbänden, es solle nun eine handlungsfähige Regierung geben, wertet er als „deutliches Zeichen, dass diese parteipolitische Übertaktiererei der CDU, aber auch der FDP“ nicht gut ankomme bei den Menschen im Land. Er spielt darauf an, dass sich Mike Mohring und Thomas L. Kemmerich, beide wie Susanne Hennig-Wellsow jeweils Partei- und Fraktionschefs, mit der Linken nur als Fraktions- nicht aber als Parteichefin treffen wollen.

Auf Kompromisse einigen

„Wenn man das einem Menschen auf der Straße erzählt, fasst der sich doch an den Kopf und sagt sich: Habt ihr sie noch alle...“, so Hoff. „Die Bürgerinnen und Bürger erwarten stattdessen, dass wir uns an einen Tisch setzen und darüber reden, wie bestimmte Entwicklungen forciert und Entscheidungen getroffen werden können. Nicht mehr und nicht weniger.“ Hoff spricht in diesem Zusammenhang von einem Zukunftspakt, der jene Themen umfasst, die nicht zu allererst Parteipolitik betreffen. „Manchmal wird es darum gehen, ob wir es so oder so machen. Aber wenn man keine Mehrheit als Regierung hat, bleibt nur die Verständigung auf Kompromisse“ – und zwar Kompromisse, bei denen nicht die eine oder andere Partei als vermeintlicher Gewinner durch die Gegend laufe, sondern Kompromisse, „bei denen die beste Lösung gewinnt. Und das gelingt nur, wenn man miteinander redet“, stellt er klar.

Und was bedeutet das für Rot-Rot-Grün? „Diese drei Parteien müssen sich auf eine gemeinsame Handschrift vereinbaren – und zwar sowohl mit Blick auf Mehrheiten, die im Landtag möglich sind als auch mit Blick auf Themen, die in den Bundesrat eingebracht werden sollen.“ Es gelte auch, das in der vergangenen Legislatur unter Rot-Rot-Grün Begonnene fortzusetzen. „Wir können dann in dieser Hinsicht durchaus stolz darauf sein, was eine Minderheitsregierung tut, wissend, dass diese Minderheitenkoalition anders agieren kann als eine Mehrheitskoalition“, stellt Hoff fest.