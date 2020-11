„Stay at home“ – Ein bekanntes Bild: Die Innenstadt von Weimar ist im März 2020 während des Lockdowns wie leer gefegt (Archivbild)

„Stay at home“ – Länder plädieren für Kontaktbeschränkungen

Arbeitgeber sollten prüfen, ob die Betriebsstätten entweder durch Betriebsferien oder großzügige Homeoffice-Lösung vom 23. Dezember 2020 bis 1. Januar 2021 geschlossen werden könnten, heißt es in einem der Deutschen Presse-Agentur in Berlin am Dienstag vorliegenden Beschlussentwurf der Länder.